Will Smith y el ataque al comediante Chris Rock que sorprendió a todos

Will Smith golpeó a Chris Rock para sorprender a los presentes en la cena de gala.

aclamado actor Will Smithnominado a este 94º Oscar por protagonizar “Rey Ricardo: La familia victoriosa”la película biográfica, en la que interpreta al padre de las exitosas hermanas Venus y Serena Williams, tuvo un desagradable cruce de caminos con el comediante Chris roca durante esa ceremonia incluyó una bofetada y un insulto por una broma sobre su esposa, Jade Pinkett Smith.

La secuencia, que provocó un extraño e inesperado quiebre en la gala, que se desarrolló sin mayores sobresaltos, se puso en marcha cuando Rock, que estaba a punto de preseleccionar al mejor documental, Se tomó un momento para bromear sobre el aspecto de una actriz -que padece alopecia- a la que comparó con la protagonista de la popular ‘GI Jane’, interpretada en 1997 por Demi Moore.

En una actitud que originalmente estaba pensada según el guión, pero que luego despertó sospechas por la reacción del comediante, Smith se levantó de su asiento en el Dolby Theatre de Los Ángeles y no solo abofeteó a su colega, sino que también lo insultó pidiéndole que no mencionara el nombre de su pareja.

Actores Tuvieron una controversia sobre Jadu ya en 2016, cuando una intérprete anunció su intención de boicotear la ceremonia como parte del movimiento #OscarsSoWhite (“Oscars tan blancos”), que llamó la atención sobre la falta de candidatos afroamericanos y coloridos para los premios.

“Su esposo Will no fue nominado por Hidden Truth. Lo entiendo. Estás molesto, no es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón. Tampoco es justo que a Will le pagaran $ ¡20 millones! ¡Por ‘Wild Wild West’!”.Rock bromeó refiriéndose a la comedia protagonizada por actores, que fue mal recibida por la crítica y el público.