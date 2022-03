Smith vs. Rock: bromas, bofetadas, consejos y academia de investigación

Rock no presentará una denuncia por una bofetada en la cara.

los gala de los oscar de este domingo jane campion ya una pelicula “CODA: Signos del Corazón” como un pico dentro de las estatuas, pero La bofetada de Will Smith al moderador Chris Rock establecerá un hito que la Academia de Hollywood investigará de acuerdo con sus estatutos y leyes locales.

“La Academia condena las acciones del Sr. Smith ayer”. Hemos iniciado oficialmente una revisión formal del incidente y revisaremos los próximos pasos y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, estándares de conducta y la ley de California”.La academia afirmó esto en un comunicado tomado por The Hollywood Reporter.



Es probable que la bofetada de Smith contra Chris Rock en el escenario en la ceremonia de premiación se discuta con más detalle en la próxima reunión de la Junta de Gobernadores de la Academia.

Whoopi Goldbergmiembro de la junta y ganador del Oscar, The View dijo: “No aceptaremos ese Oscar”. Estoy seguro de que habrá consecuencias, pero no creo que las haya”.



Luego de varias horas de silencio luego de la ceremonia, los organizadores de los Oscar publicaron un breve mensaje en su Twitter:La Academia no tolera la violencia en ninguna forma. Esta noche, nos emociona celebrar a los ganadores de la 94.ª entrega anual de los Oscar, quienes merecen este momento de reconocimiento por parte de sus pares y amantes del cine de todo el mundo”..



El Departamento de Policía de Los Ángeles ha emitido un comunicado de que Rock no presentará una denuncia por la bofetada.

Smith también se hizo con la estatuilla a Mejor Actor.

“El Departamento de Policía de Los Ángeles tiene conocimiento de un incidente entre dos personas durante la ceremonia de los Premios de la Academia. El incidente involucró a una persona golpeando a otra. La persona en cuestión se negó a presentar una denuncia”.dijo en un comunicado publicado por varios medios.



El motivo de la bofetada fue la broma del presentador sobre la esposa de Smith, una actriz Jada Pinkettque sufre de alopecia, una enfermedad que provoca la caída del cabello. El comediante se refirió a que Pinkett podría interpretar la segunda parte de ‘GI Jane’, luego de que Demi Moore se hiciera famosa en la película original al afeitarse para este papel.



Luego del humo, Smith subió al escenario, lo abofeteó y luego de algunas bromas más, Rock, el actor que anoche ganó su primer Oscar, espetó: “Nunca vuelvas a poner el nombre de mi esposa en tu maldita boca”.

Sin embargo, después de ganar el premio, Smith se disculpó con todos menos con la víctima: “Quiero disculparme con la Academia”. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso y no lloro porque gané el premio. No quiero ganar un premio. Se trata de poder iluminar a todas las personas”.



Tras el golpe, la atención se centró en Smith, e incluso Denzel Washington y Tyler Perry tuvieron que contactar con el ahora intérprete de los Oscar para poner trapos fríos. “Ten cuidado. En tu apogeo, es cuando el diablo viene por ti”.El consejo de Washington sonó como el protagonista del hecho violento revelado.



Bofetada de Smith se suma a la serie de burlas que plantearon los Oscar, como la confusión faye dunaway y warren beatty en 2017 en la mención a mejor película, lo que va en la línea de los intentos de la Academia por recuperar algunos índices de audiencia ante su importante caída.