Siete de cada diez hombres trans dejaron de ir al médico por miedo a la discriminación

El acceso a este derecho también se ve obstaculizado por la falta de conocimiento y cumplimiento de la ley sobre identidad de género.

Siete de cada 10 hombres trans y no binarios dejaron de hacer consultas de salud sexual y reproductiva “por miedo a la discriminación, el rechazo o el estigma”de acuerdo a un Fundación Huésped y estudios ATTTA lanzado poco después del recordatorio Día de la Concienciación Trans.



“Sabíamos que 4 de cada 10 mujeres trans evitaban participar por miedo a ser discriminadas, pero ahora nos encontramos que en el grupo de masculinidades trans e identidades no binarias son 6 de cada 10. O sea, Estamos ante una población que tiene cada vez menos contacto con el sistema de salud”, dijo a Télam Inés Aristegui, coordinadora de investigación social y participación comunitaria de la Fundación Huésped.



los activista trans Iván Puhlmann de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA), ilustró esta situación con datos de su historia personal.



“Tengo 42 años, fui al ginecólogo por primera vez a los 15 y regresé a los 37, cuando inicié de una vez un tratamiento hormonal con un chequeo médico”, dijo Télamu.

Un estudio de Fundación Huésped y ATTTA también encontró que el 53,5% de los encuestados había dejado el hogar familiar y el 33,7% había dejado de estudiar en la adolescencia debido a experiencias de discriminación.





Todo este tiempo, su salud estuvo postergada para no tener que “abordar las opiniones de la plantilla”. o incluso de otros pacientes en los centros de salud, “que realizan lecturas estéticas que no se corresponden con cómo uno realmente se siente” y luego tienen comentarios, malentendidos o preguntas fuera de lugar que requieren una explicación que están “cansados, dolidos, dolidos” debe brindar



“Si tienes un look muy masculino, te empezarás a sentir vigilado por la pregunta que todo el mundo se hace, y ‘qué hace este tipo cuando va él mismo al ginecólogo, por qué no vino con esa mujer’; y cuando tienes una imagen ambigua, incluso hay estas vistas (extrañas) “, dijo.



En este sentido, El 66% de 415 masculinidades trans y no binarias que participaron en el estudio “Estado de salud y factores relacionados en masculinidades trans y no binarias en Argentina (ESTHAR)” manifestaron haber vivido situaciones de discriminación o trato negativo de su género identidad en los servicios de salud.

Las personas trans o no binarias que quieran contratar servicios prepago se encontrarán con que “si decimos que estamos en tratamiento hormonal, te van a pedir una tarifa desorbitada de 30.000 pesos”.





“Recuerdo que una vez mi ginecólogo Ramos Mejía me pidió un examen de papu, y cuando fui a buscar elementos de estudio que se entregaban en el mismo lugar donde se realizan las uniones prenupciales, la muchacha vio que tenía barba y, sin mirar a la orden que le estaba dando, me preguntó: “¿Te lavaste los dientes?” Como tenía un varón leyendo sobre mí, me explicó que me haría uno de los estudios prematrimoniales”, dijo.



Con este tipo de actitudes, el personal médico que no está capacitado en diversidad sexual “termina con la segregación de la persona”, con el resultado de que “capaces, no van a volver”.



El acceso a este derecho también es difícil falta de conocimiento y cumplimiento de la ley de identidad de género, no sólo en lo que se refiere al respeto propio consagrado en ella, sino también a la cobertura gratuita en tiempo y forma de diversos tratamientos, desde hormonas hasta operaciones de tratamientos corporales como la mastectomía y la faloplástica.



“Nuestra ley (de identidad de género) dice que todo tratamiento que necesitemos para adecuar nuestra imagen (corporal) debe tener una cobertura del 100% tanto en el sistema público como en obras sociales o prepagas, sin importar que sea lo más costoso. o el más barato. Y eso no está pasando”, dijo Puhlmann.



Mientras se esperan operaciones en los hospitales públicos y “estamos en constante lucha para desbaratar los quirófanos”; Las personas trans o no binarias que quieran contratar un prepago se encontrarán con que “cuando decimos que estamos en tratamiento hormonal te piden una tarifa desorbitada de 30.000 pesos” como si fuera una enfermedad crónica.



Por otro lado, quienes ya pertenecen al sistema privado de salud “tienen una gran lucha para ser cubiertos por el tratamiento hormonal, sin mencionar las cirugías que se siguen tratando como si fueran estéticas, aunque en realidad son reparadoras”. .”



El insuficiente acceso a la salud, pero también a la visibilidad y educación sexual integral para la inclusión, tiene consecuencias negativas muy concretas en la vida de las personas.



“Tengo una relación desde hace más de 20 años con mi esposa, que es madre de tres hijos que conocí cuando eran muy pequeños, y abuela de un niño de 6 años. Luego de fortalecer mi militancia, tengo la oportunidad de tomar el sol con mis nietos o ir a la tienda a probarme una camiseta sin tener miedo de que me consideren raro porque aparece aquí o allá”, dijo Puhlmann.



La cuestión es que ahora sus nietos “ven mi cicatriz en el pecho que se extiende de axila a axila” producto de la mastectomía “y saben por qué la tengo”.



Así lo revela también un estudio de Fundación Huésped y ATTTA El 53,5% de los encuestados abandonó el hogar familiar y el 33,7% dejó de estudiar en la adolescencia por experiencias de discriminación; porcentajes altos, pero inferiores a los trans femeninos, según explicó.



qué más, 6 de cada 10 tuvieron alguna experiencia de abuso sexual, en la mayoría de los casos en la niñez o adolescencia.

El 58% dijo haberse suicidado al menos una vez, un porcentaje mayor que entre las mujeres.





Probablemente debido a esta cadena de violaciones y exclusiones, El 58% dijo haberse suicidado al menos una vez, un porcentaje mayor que entre las mujeres.



El oficial asoció los niveles más altos de autolesiones e intentos de suicidio con la “necesidad de permanecer en la familia” debido al acceso insuficiente al mercado laboral, incluso si el hogar está sujeto a violencia transfóbica, como “expulsión o quema”. ropa “que expresa esa identidad de género o desaprobación del cambio de identidad- o la represión se respaldan con comentarios como” bueno, puedes ser un hombre lesbiana “o” los senos no deberían molestarlo por la cantidad de hombres que tienen senos “.



El estudio concluye con una serie de recomendaciones en apoyo de políticas públicas inclusivas para la masculinidad trans y la identidad no binaria.



“La implementación efectiva de la educación sexual integral (ESI) es fundamental para la formación de profesionales de la salud con una perspectiva integral y para la inclusión e involucramiento de la población en todas las acciones de prevención y atención”, concluyó Aristegui.