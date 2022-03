Se entregan los premios ACE

Lorena Vega nominada a “Impresores y Hermanos”.

La Asociación de Cronistas de Exposiciones (ACE) trae esta noche Precios ACE correspondientes a las temporadas 2019, 2020 y 2021en Porteño Teatro Nacional con transmisión en la televisión pública.

Hace dos semanas y con el Multiteatro como sede, la entidad entregó diplomas a los artistas y espectáculos nominados según un listado publicado en diciembre pasado.

Esta lista contiene títulos como “Impresores y Hermanos”, de Lorena Vega; “Trastorno”, dirigida por Pompey Audivert; “La vis comica”, de Mauricio Kartun, y “Siglo de Oro Trans”, adaptada por Gonzalo Demaría de Tirso de Molina.

Ceremonia de premiación #AS del teatro @elnacionalss La Asociación de Cronistas de Exposiciones otorga reconocimiento a los trabajos de las temporadas 2019, 2020 y 2021 Ella conduce @GabiRadice Hoy a las 22:00 https://t.co/7ICTP3ecKL pic.twitter.com/YAhDdSit71 – Televisión Pública: Prensa (@PrensaTVP) 28 de marzo de 2022

Las obras y trabajos nominados son:

– escritor/autor argentino: Franco Gabriel Verdoia por “El corazón del perro late”, Julio Chávez y Camila Mansilla por “Después de nosotros”, Lorena Vega por “Impresoras y hermanos”, Mario Diament por “El reparador”, Mauricio Kartun por “La vis cómica”, Roberto Estos “Cossa y Mariano Cossa para” Solo hay que rezar

– Drama I comedia dramatica: “Agamemnon”, de Esquilo, “Danza macabra”, de August Strindberg, “Jauría”, de Jordi Casanovas, “La culpa”, de David Mamet, “King Kong Theory”, de Virginia Despentes, “Mess”, versión libre de Pompey Auditert de “El Pasado”, de Florencia Sánchez

– Actriz en drama y/o comedia dramática: Adriana Salonia por “La culpa”, Ingrid Pellícori por “Agamemón”, Leonor Manso por “Danza macabra”, Marcela Ferradás por “Fedra”, Mercedes Morán por “King Kong Girls” (de “King Kong Theory”), Vanesa González por “embalaje”

– Actor en drama y/o comedia dramática: Gastón Cocchiarale por “Jauría”, Horacio Peña por “Fedra”, Julio Chávez por “After Us”, Martín Slipak por “Jauría”, Osmar Núñez por “Agamenón”, Pompeyo Audivert por “Disorder”

– Dirigida en drama y/o comedia dramática: Analía Fedra García por “Danza macabra”, Daniel Barone por “Después de nosotros”, Hugo Urquijo por “La culpa”, Manuel Iedvabni / Pablo Flores Maini por “Agamemón”, Nelson Valente por “Jauría”, Pompeyo Audivert / Alejandro Mangone por “Trastorno”

– Comedia: “Bergman y Liv, Correspondencia amorosa”, Lázaro Droznes, “El adulador”, Carlo Goldoni, “Lo escucho”, Benabar y Héctor Cabello Reyes, “Los bonobos”, Laurent Baffie, “Paraanormales”, Matías Od Federica a Daniela Veronese , “Trans Siglo de Oro”, adaptación de “Don Gil de las Calzas Verdes”, de Tirso de Molina, de González Demaría

– actriz de comedia: Alejandra Flechner por “After Us”, Laura Cymer por “Paranormal”, Lizy Tagliani por “The Bonobos”, Noralih Gago por “The Flatterer”, Paola Barrientos por “Paranormal”, Stella Galazzi por “The Comical Vis”

– actor de comedia: Alejandro Awada por “El adulador”, Campi por “Los bonobos”, Cutuli por “La vis comica”, Jorge Suárez por “Lo escucho”, Mario Alarcón por “La vis comica”, Gabriel Goyti por “Lo escucho”

– dirección de comedia: Alberto Negrín por “Los bonobos”, Daniel Veronese por “Paraanormales”, Leonor Manso por “Bergman y Liv, correspondencia de amor”, Luciano Suardi por “El adulador”, Mauricio Kartun por “La vis comica”, Pablo Maritano por “Siglo Oro trans”

– Actriz/Actor de Reparto en Drama y/o Comedia: Francisco Lumerman por “El adulador”, María Rosa Fugazot por “Después de nosotros”, Mariano Muso por “Después de nosotros”, Monina Bonelli por “Trans Golden Age”, Roberto Peloni por “Trans Golden Age”, Sofía Nemirovsky por “The Falcon”

– Jugar en un juego para un personaje: Claudio Pazos por “Magallanes”, Jeroni Obrador, Iride Mockert por “Turba”, Laura Sbdar, Jorge Gentile por “Reconstrucción de la ausencia”, Gonzalo Marull, Marco Antonio Caponi por “Romance de Bakcha y las vacas”, Gonzalo Demaría, Osmar Núñez por “Algo de Ricardo”, Gabriel Calderón, Paulo Brunetti por “Niño de la luna”, basada en letra de Federico de García Lorca

– show de comedia: “Cosa de Minas 1”, Ale Bavera y Dalia Gutmann, Dalia Gutmann, “Faking Posca”, Favio Posca, “Las chicas zapping”, David Quintana, “Moldovan, candidato 2019”, “Super Dady, mago del tiempo”, de Dady Brieva

– Música”: “Caníbal”, de Sebastián Suñé basado en la idea de Sebastián Holz, “Happyland”, de González Demaríi, “Hello Dolly” de Michael Stewart / Jerry Herman, “Identidad testimonial”, de Pablo Gorler, “Kinky Boots” , de Harvey Fierstein / Cyndi Lauper con adaptación de las canciones de Marcel Kotliar, “La Falcón”

Alfredo Arias.

– Actuación femenina en un musical: Alejandra Radano por “Happyland”, Belén Pasqualini por “Caníbal”, Josefina Scaglione por “Happyland”, Lucía Galán por “Hello Dolly”, María Colloca por “La Falcón”, Sofi Morandi por “Kinky Boots”

– Actuación masculina en un musical: Agustín Sullivan por “Hello Dolly”, Carlos Casella por “Happyland”, Fer Dente por “Kinky Boots”, Marcos Montes por “Happyland”, Martiín Bossi por “Kinky Boots”, Sebastián Holz por “Caníbal”

– director general de musica: Alfredo Arias por “Happyland”, Arturo Puig por “Hello Dolly”, Cintia Miraglia por “La Falcón”, Corina Fiorillo por “Caníbal”, Pablo Gorlero por “Testimonio de Identidad”, Ricky Pashkus por “Kinky Boots”

Lucía Galán compite por “Hola Dolly”.

– direccion musical: Ángel Mahler por “Hello Dolly”, Carlos Britez por “Caníbal”, Dolores Costoyas por “Siglo de Oro trans”, Gaspar Scabuzzo por “Kinky Boots”

– obra de teatro alternativo: “Cabo Verde”, Gonzalo Demaría, “Cuartel de Invierno”, adaptación de la novela Oswald Sorian de Danie Moreno, “El año de Ricardo”, de Angélica Liddell, “Decisión”, Pacho O’Donnell, “30 Aniversario”, de Andrés Vicente , Gaby Almirón y Pablo Peppin, “Hermoso páramo”, Daniel Dalmaroni

– Actriz en teatro alternativo: Lorena Vega por “Impresoras y Hermanos”, Marina Munilla por “Golda Meir, Asuntos de Estado”, Patricia Echegoyen por “Una Magnífica Desolación”, Romina Pinto por “El Mal de la Piedra”. Silvina Katz por “Cabo Verde”, Silvina Sabater por “Dog’s Heart Beats”

– actor de teatro alternativo: Andrés Vicente por “30 Aniversario”, Aldo Pastur por “La decisión”, Alfredo Castellani por “Una magnífica desolación”, Diego Gentile por “El corazón de un perro late”, Edgardo Moreira por “El reparador”, Norberto Gonzalo por ” cuarteles de invierno”

– dirección de teatro alternativo: Daniel Casablanca por “Romance sobre Bakch y la vaca”, Daniel Marcove por “Reparador”, Lorena Vega por “Impresoras y Hnos”, Mariano Stolkiner por “El año de Ricardo”, Oscar Barney Finn por “El niño de la luna”, Santiago Doria por “Una magnífica desolación”

– Coreografía: Elizabeth de Chapeaurouge por “Hello Dolly”, Gustavo Wons por “Kinky Boots”, Juan Diego Bros por “Caníbal”, Verónica Peccolo por “Testimonio de Identidad”

– Escenografía: Alberto Negrín por “Los bonobos”, Gabriela Aurora Fernández por “La vis comica”, Jorge Ferrari por “Kinky Boots”, Julia Freid por “Happyland”, Mariana Tirante por “Siglo de Oro trans”, Rodrigo González Castillo por “El adulador”

– Encendiendo: David Seldes por “Siglo de Oro trans”, Gaspar Potocnik por “Kinky Boots”, Gonzalo González por “Hello Dolly”, Leandra Rodríguez por “La vis comica”, Matías Sendon por “After us”, Paula Fraga por “Happyland”

– musica original: Andrés Buchbinder por “Printers and Brothers”, Axel Krygier por “Happyland”, Carlos Britez por “Cannibal”, Ian Shifres por “Heart of the Dog Beats”, Rafael Sucheras por “Rok Ricarda”, Silvia Jedwabny por “Agamemnon”

– Guardarropa: Bettiana Temkin por “El adulador”, Gabriela Aurora Fernández por “La vis comica”, Julio Suárez por “Happyland”, María Emilia Tambutti por “Trans Golden Age”, Paula Molina por “Agamenón”, Verónica De La Canal y Alejandra Robotti por “Zapatos rizados”

– revelación femenina: Alejandra Flechner por la dirección de “Turba”, Dulce Amore por la actuación en “Nufragantes nocturnas”, Natalia Chiesi por la actuación en “La fachalfarra”, Payuca por la actuación en “Siglo de Oro trans”, Yanina Gruden por su actuación en “New York”

– revelación masculina: Julián Belllegia por su actuación en “La fachalfarra”, Julián Marcove por su actuación en “El tiempo se paro”, Martín Bontempo por su actuación en “Las Chicas del Zapping”, Matías Recalt por su actuación en “Después de nos”, Patricio Paz por su actuación en la película “Una Magnífica Desolación”

– Producción: Adrián Suar / Nacho Laviaguerre por “Después de nosotros”, Andrea Salonia por “La culpa”, Ángel Mahler, Leo Cifelli y Asociados por “Hello Dolly”, Complejo Teatral Buenos Aires por “El adulador” / “Siglo de Oro trans”, Rimas / Dabope por “Kinky Boots”, Teatro Nacional Cervantes por la producción de “King Kong Theory”.

– Reconocimiento de fabricantes.: Carlos Rottemberg por la programación abierta Multiteatro Comafi y Multitabaris Comafi durante la pandemia; Pablo Kompel por la programación abierta de Metropolitan Sura durante la pandemia; Sebastián Blutrach por programación abierta de Picadero y sus terrazas durante la pandemia, Teatro Nacional Cervantes por programación digital en todo el país, continuación de concursos y ayudas federales a la producción.