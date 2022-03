Premios Oscar 2022: Un golpe en el corazón de Hollywood

Para cuando Will Smith subió al escenario en el Dolby Theatre de Los Ángeles y golpeó a Chris Rock, la 94ª entrega de los Premios de la Academia dejó de ser una celebración del humor y el encanto y se convirtió en una autopsia. Lo que la Academia de Hollywood y los productores del programa han construido pacientemente durante meses en un esfuerzo por detener la fuerte caída de los índices de audiencia que ha tenido lugar en los últimos años se ha desintegrado en cuestión de segundos. Por supuesto, las imágenes del incidente se viralizaron, lloviendo bromas, memes y diversas interpretaciones, pero este pico de violencia dejó al descubierto algunos de los peores aspectos de la comunidad artística, empezando por el cinismo y la doble moral.

Si la broma de Chris Rock estaba fuera de lugar (bromeaba sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith cuando la esposa de Will Smith sufría de alopecia), la reacción del actor, que minutos después ganaría un Oscar por su papel en ‘El rey Ricardo: Una familia victoriosa”, era lo mismo exagerado que infundado. Y cuando intentó disculparse tras recibir la estatuilla entre lágrimas y un discurso un tanto confuso y contradictorio, gran parte del público lo vitoreó. Sin embargo, la reacción del mundo fue tan desfavorable que la propia Academia de Hollywood se vio obligada a emitir un comunicado condenando casi de inmediato todas las formas de violencia.

El de Will Smith no solo fue un golpe para un colega, sino también un golpe bajo para el público y para una ceremonia que sigue perdiendo el favor del gran público. Hollywood sigue alardeando de su corrección política (hay un triunfo de “CODA: Signos del corazón” con intérpretes celebrando la lengua de signos), de su diversidad (hay un discurso de Adriane DeBoise, que dice ser afrolatina queer) , y su causa humanitaria, pero en tiempos de guerra y discurso de odio tuvo a uno de los actores más populares y populares de la industria, quien atacó a un comediante en vivo que, debió hacer una broma inapropiada (de esas que están llenas de ceremonias de los Oscar), pero luego evitó un mal trance con gran elegancia, integridad y dignidad. Y cuando la policía de Los Ángeles se acercó para culpar a Smith, Chris Rock decidió no hacerlo. Smith pasó la mañana bailando con su estatuilla en una fiesta de Vanity Fair y no fue detenido en la comisaría.

El momento en que Will Smith actuó en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles y golpeó a Chris Rock.

Además del ataque e insultos de Smith, hubo una ceremonia que dejó ganador (Apple) y gran perdedor (Netflix). Desde que Netflix se convirtió en la plataforma de streaming más exitosa del planeta, ha estado obsesionada con ser el primer streamer en ganar un Oscar a la Mejor Película. Lo quiso lograr en 2019 con ‘Roma’ del mexicano Alfonso Cuarón, pero el ‘Libro Verde: Amistad sin Fronteras’ le arrancó la estatuilla en el último minuto. Ayer fue mucho peor: tuvo 29 nominaciones y ganó solo la mejor dirección para Jane Campion por “The Power of the Dog”.

Y el hito histórico fue para Apple, que será una de las empresas más grandes del mundo, pero que a nivel audiovisual tiene una plataforma (Apple TV+) con un éxito muy modesto. Cuando sus directivos pagaron un récord de 25 millones de dólares (por este evento) en el Festival de Cine de Sundance en enero de 2021 por los derechos mundiales de “CODA: Signs of the Heart”, una nueva versión de la comedia francesa The Bélier Family, muchos analistas aseguraron haber gastó tanto dinero. . Hoy, gracias a esa inversión, han mantenido el ansiado precio, que la mucho más generosa cartera de Netflix aún no ha podido sumar a sus vitrinas.

La ceremonia, encabezada por Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall, trató casi desesperadamente de conectar con el público. Comenzó con las hermanas Serena y Venus Williams en el escenario y el show de Beyoncé, en honor a películas populares como “Pulp Fiction”/”Tiempos violentos”, “El padrino” y la saga de James Bond, agregó un voto público en Twitter muerto. por Zack Snyder) y contó con la presencia de estrellas jóvenes como Zendaya o Timothée Chalamet, pero cualquier posible descubrimiento parcial fue enterrado más tarde por el huracán Smith.

Como cifra a estas alturas y casi extraoficial, habrá seis estatuillas (todas en campos técnicos) para “Dune”, la única de las diez nominadas en la categoría principal que tuvo un buen desempeño en la taquilla mundial, o bueno . – el merecido triunfo de “Drive My Car”, una extraordinaria película de tres horas dirigida por el japonés Ryusuke Hamaguchi basada en las historias de Haruki Murakami, declarada mejor película internacional.

Son buenas noticias de los Oscar (el despegue del cine asiático con un boom que empezó con la coreana “Parasite” y ahora continúa con “Drive My Car” o el segundo triunfo consecutivo de una mujer dirigido por la neozelandesa Jane Campion tras La china Chloe Zhao ganó el año pasado con “Nomadland”), se vieron ensombrecidas por el asunto Smith y la hipocresía de la comunidad artística, que suele levantar un dedo para condenar los caprichos ajenos, pero es incapaz de lidiar con su propio sufrimiento a puerta cerrada. .