Mujeres y plataformas: grandes triunfadoras de la velada

Jane Campion, ganadora del Oscar en la lista de directores.

cineasta estadounidense sian hederresponsable de “CODA: Signos del Corazón”que se guardó como La mejor peliculay Nueva Zelanda jane campionquien tomó la estatua para la mejor direccion con su dramático western “El poder del perro”fueron los grandes triunfadores de la 94ª entrega de los Oscar, que anoche distinguieron a la producción cinematográfica de 2021.



Además de estas dos mujeres, los principales destinatarios de los premios de la plataforma de transmisión de la Academia fueron jugadores nuevos y poderosos en la industria del entretenimiento. AppleTV+ está detrás del boom de “CODA…”tiempo Netflix produjo “El poder del perro”una película con la que anhelaba ganar el máximo galardón, que volvió a perder.



Los nuevos paradigmas de la industria del cine, con plataformas que obligan a los cines y viejos y poderosos estudios, y mujeres -históricamente descendientes de los Premios de la Academia- que ganaron las principales estatuillas marcaron la ceremonia con varias glosas y fueron dominadas por candidatas que llegaban a Dolby como favoritas. .



Apertura de la Academia también llegó a Troy Kotsur, un actor sordomudo quien ganó el premio al Mejor Actor de Reparto por su cautivador papel de padre y líder familiar en una comedia dramática “CODA…”, que ganó tres premios a los que estuvo nominado (también ganó en Guión Adaptado).



Fue una gran velada para la película, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en enero pasado, donde ganó el Gran Premio del Jurado, el Premio del Público y el Premio del Director y fue comprada para su distribución por AppleTV+, que pagó la impresionante suma de 25 millones de dólares. en ese momento, y ahora raro, en su adquisición.



En las categorías Actor y Actriz, que distingue a las actuaciones protagonistas, dos que ya han sido nominadas dos veces, pero aún no tienen estatuilla, ganaron: Jessica Chastain por su trabajo en “The Eyes of Tammy Faye” y Will Smith por su papel en King Richard: A Winning Family”donde jugaron las hermanas de las hermanas Venus y Serena Williams, quienes cambiaron los paradigmas del tenis femenino.



Sin embargo, la ceremonia de los Oscar dejó una nueva decepción para el gigante del streaming Netflix, que durante años buscó la estatuilla máxima a mejor película como una forma de respaldar su liderazgo en la industria cinematográfica y que echó de menos durante años. con “Roma” y ahora ha sido robado por uno de sus competidores más pequeños, AppleTV +quien jugó de lleno con su apuesta por “CODA…”.



El director Sian Heder, ganador del Oscar al Mejor Guión Adaptado, no partía con 12 nominaciones como favorito, el pronóstico era “El poder del perro”, pero poco a poco se fue imponiendo hasta triunfar en la Unión de Productores de Estados Unidos (PGA). premios Antes de los Oscar, la convirtió en otra favorita.



“CODO…” Dolby llegó a la velada de gala con tres nominaciones y ganó las tres, mientras que “El poder del perro” apenas rozó una estatuilla -aunque era la de mejor director- de las 12 a las que aspiraba.



Otro fuerte partidario de la velada fue para “Dune”, drama de ciencia ficción magistralmente proyectado por el canadiense Denis Villeneuve, que ha pasado por todas las categorías técnicas.



La película Dune, que estuvo nominada a 10 estatuillas, entre ellas mejor película y director, ganó seis: Mejor fotografía, edición, diseño de producción, efectos visuales, sonido y banda sonora.



“Love Without Barriers”, múltiple ganador y gran impulsor de la industria cinematográfica norteamericana en las últimas décadas, el ya retirado Steven Spielberg, fue otra de las películas que ganó mucho menos de lo que buscaba.porque llegó a Dolby con siete nominaciones y se fue con una sola, para Ariana De Bose como mejor actriz de reparto.



La situación era diferente “Belfast”, de Kenneth Branagh, que también llegó con siete nominaciones y ganó solo una, aunque este fue el primer Oscar que gana un actor y director nacido en Irlanda del Norte con ocho nominaciones, entre ellos siete en diferentes campos, récord absoluto en la Academia.