Jane Campion se convirtió en la tercera mujer en recibir el premio a Mejor Director

Jane Campion está llena de entusiasmo por su segundo Oscar como directora (Foto: AFP).

cineasta neozelandés jane campion dio la vuelta esta noche la tercera mujer en ganar un Oscar a Mejor Director Otorgado por la Academia de Cine de Hollywood por drama psicológico y western “El poder del perro”.



Campion -la segunda mujer consecutiva en ganar el galardón tras el triunfo de Chloé Zhao en 2021- llegaba a la velada de gala como gran favorita tras ganar la Asociación de Directores -que suele marcar tendencia en esta categoría- los premios BAFTA. y también la elección de los críticos.





“El poder del perro”, una película que cosecha elogios.



“Mucho amor por los otros nominados. Me encanta dirigir porque entra en la historia y muestra un mundo que puede ser abrumador, pero lo importante es que no estoy solo, sino con mi talentoso actor y equipo”.dijo el director en la ceremonia de premiación.



La película, que se estrenó en Netflix en diciembre pasado, es el primer largometraje de la directora en 12 años, en los que dedicó mucho tiempo a recibir una copia de la novela del mismo nombre de Thomas Savage de 1967 en 2017 y comenzó a desarrollar un guión.





Tráiler “El poder del perro” VER VIDEO



con los británicos Benedict Cumberbatch en un papel central y un elenco brillante con Kirsten Dunst, Jesse Plemons y el joven Kodi Smit-McPhee, “The Power of the Dog” sigue la historia de dos hermanos dueños de un rancho de ganado en Montana en 1925.



Cuando George Burbank (Plemons) se casa con un hotelero viudo que se muda con su hijo a la propiedad, pone nervioso a su hermano Phil, un hombre despótico, violento y desagradable que dirige el negocio familiar con mano de hierro.



Demostrando un control total sobre aspectos de la película, el ritmo en que los acontecimientos no se precipitan y la tensión creciente hierve lentamente, la directora lleva al espectador a un paseo por la melancolía, la soledad y el tormento de sus personajes en el triángulo de las pasiones. que configura un western poco convencional.



Era la segunda vez que Campion era nominado al Oscar en la dirección de dirección, tras su célebre “Lección de piano” (1993), en la que tampoco se quedó en blanco, y recibió el galardón al mejor guión original. . Además, fue la primera mujer en ganar la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes por esta película.