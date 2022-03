El repudio generalizado del oficialismo a la manifiesta campaña de calumnias contra Cristina

Foto de prensa del Senado

Campaña de difamación contra el vicepresidente Cristina Fernández de Kirchnerexpresada en carteles aparecidos este lunes en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires, recibió el rechazo al presidente Albert Fernandezque atribuyó este tipo de prácticas a la “división” del gobernante Frente de Todos (FdT).

“Muchos insisten en que nos dividen y recurrir a la mayor baja. Lamento el daño que le han hecho a la gente buena. Sepan que cuando los veo actuar solo me atan más a la unidad de la FdT”, dijo Fernández desde su cuenta de twitter.

Además, la Casa Rosada dijo que el jefe de Estado pidió identificar a los autores de los carteles insultantes que acusan a Cristina Fernández de presunta responsabilidad en las muertes por coronavirus en el país y vinculan a la vicepresidenta con la contratación del gobierno de los laboratorios Sputnik.

Esta campaña gráfica de desprestigio, dirigida contra la segunda figura institucional más importante del país, presenta una una nueva agresión en unos días contra Cristina Fernández de Kirchnercuya dLa escalera mecánica fue atacada a pedradas el 10 de marzo del año pasadodurante el debate en el Congreso Nacional sobre el acuerdo con el FMI.

Además, las pegatinas reproducen algunas de las preguntas del ala opositora más dura, que se opuso a la política sanitaria del gobierno contra el coronavirus en momentos críticos epidemiológicos del país y pretendía instalar teoría falsa que las autoridades nacionales eligieron el laboratorio ruso Sputnik en detrimento del estadounidense Pfizer, que la propia empresa estadounidense desacreditó.

También carteles con denuncias contra Cristina en el distrito que ella comanda Horacio Rodríguez Larreta formado este lunes, cuatro días después de la masiva expresión popular por un nuevo aniversario 24 de marzo de 1976el jueves pasado como protagonistas de algunos de los principales funcionarios de la coalición gobernante, en medio de tensiones internas en el espacio por diferencias en torno a un acuerdo con el FMI.

El Bloque del Senado de la FdT advirtió a través de un comunicado que “es una otro violento intento de difamación contra el expresidente, organizado por la misma gente, que históricamente ha tratado de satanizar al movimiento nacional y popular y a su dirigencia con sus cobardes y anónimos mensajes de odio”.

“Muchos insisten en que nos dividen y recurren a la mayor bajeza. Lamento el daño que han hecho a la gente buena. Sepa que verlos actuar solo me compromete con la unidad de la FdT”. Alberto Fernández

“Ayer fue el lamentable ‘viva el cáncer’, luego la prohibición, la persecución y el exilio. Siempre en un afán de dividir a la gente para perder el rumbo y sus legados políticos”, dijo el club oficialista de la cámara en lo alto del texto. el cual lleva las firmas de su Presidente y Vicepresidente José Mayans y Anabel Fernández Sagasti.

Enfatizaron que “maniobras” como esta “buscaron causar malestar y disconformidad” porque, a su juicio, fueron sólo “insultos, agravios y mentiras”, pero “sin sugerencia alguna”.

“Quienes hacen esto demuestran que las empresas no tienen nada que ofrecer y les importa menos la armonía y el respeto que debe prevalecer en una sociedad democrática”, concluyeron los senadores, expresando “pertenencia absoluta” al vicepresidente. Presidente y solicitó la designación de responsables.

Advirtieron que los carteles “lejos” no son un acto de libertad de expresión porque “Se insulta, calumnia y ataca de manera cobarde y violenta la reputación y el honor de una persona, independientemente de su filiación política”.

Ex vocero de Casa Rosada, Gabriela Cerutiováa través de las redes sociales, aseguró que el presidente había “ordenado que se hiciera una investigación de inmediato encontrar autores“.

Asimismo, los ministros de Defensa Jorge Taianadesarrollo territorial, jorge ferraresiy Seguridad, Aníbal Fernández, criticó una campaña gráfica para desprestigiar a Cristina en redes sociales, así como a dirigentes y legisladores.

“Rechazamos carteles ofensivos contra la vicepresidenta”Taiana escribió en Twitter, mientras que Aníbal Fernández comentó: “Estamos asombrados de ver el uso de la imagen de @CFKArgentina. Cristina es la mejor figura política de los últimos cien años, lo que la hace tentar por la persona promedio que alientan y financian”. Fuerte rechazo a este desecho de origen sospechoso”.

“Ni las operaciones ni los insultos lograrán destruir la unidad del Frente de Todos”Ferraresi publicado.

El domingo, el presidente declaró la unidad de la FdT y confirmó que todos los miembros comparten un “llamado claro a no romper” el espacio.

“Veo la insidiosa tarea de quebrarnos, que algo así dijo Alberto, que algo así dijo Cristina, pero mi preocupación es que ahora que me he quitado la soga al cuello (del FMI), me pongo a caminar, “, dijo en una entrevista que compartió en la TV Pública.

Además de referencias del ámbito parlamentario, como juliana di tullio y Cristina Álvarez Rodríguezsumaron sus voces y advirtieron contra “el carácter violento y misógino del que es víctima constante la vicepresidenta”.

“No hay ningún tipo de violencia que no usarían contra ella”, escribió Di Tullio en Twitter. “Insultan el odio y la mentira una de las mujeres que más ha trabajado y trabaja por nuestro país. Compañera, el amor del pueblo siempre te acompaña”, le dijo Álvarez Rodríguez.