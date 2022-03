Biden no renuncia a la afirmación de que Putin no puede permanecer en el poder

Biden continúa con su retórica contra Putin. Foto: Archivo

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo el lunes que no se disculparía por decir que su homólogo ruso, Vladimir Putin, no debería permanecer en el poder, y explicó que su polémico comentario fue provocado por la “indignación moral” al ver lo que estaba pasando en Ucrania, y no porque esté buscando un cambio de gobierno en Rusia.



“No me retracto en absoluto. Quiero demostrar que no formulé un cambio de política ni entonces ni ahora. Expresé el ultraje moral que siento, no pido disculpas por mis sentimientos personales”, dijo el presidente. dijo en la Casa Blanca.La agencia AFP informó al respecto.



“Y creo que saben (que) si (Putin) sigue este curso, se convertirá en un paria en todo el mundo y quién sabe en qué puede convertirse en casa en términos de apoyo”, agregó.



Previamente, Rusia calificó de alarmantes los comentarios de Trump el fin de semana en Polonia durante una gira por Europa centrada en la situación en Ucrania.



“Estas son declaraciones alarmantes y seguimos de cerca las declaraciones del presidente de Estados Unidos”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. La agencia rusa Sputnik informó al respecto.



Durante su visita a Polonia el pasado sábado en el Castillo Real de Varsovia, Biden llamó a Putin que no podía “mantenerse en el poder”, que la guerra en Ucrania “no era digna del pueblo ruso” y advirtió a Moscú que “ni siquiera estaba considerando avanzar”. en la OTAN.



Inmediatamente y durante otras 48 horas, el gobierno de EE. UU. se vio obligado a enfatizar que EE. UU. no abogaba por un “cambio de régimen” en Rusia.



El Kremlin ha rechazado las declaraciones inapropiadas de Biden contra el presidente ruso. Foto: archivo



Luego, este lunes en la Casa Blanca, Biden aclaró que “la última parte del discurso fue para el pueblo ruso y también se lo dijo a todo el mundo”.



“Él establece un hecho simple y dice que tal comportamiento es completamente inaceptable. La forma de lidiar con esto es fortalecer a la OTAN, mantenerla completamente unida y ayudar a Ucrania donde sea posible”. agregó, dijo CNN.



Cuando se le preguntó si temía que Putin viera el comentario como una escalada entre los dos países, se mostró escéptico de que el líder ruso pudiera verse afectado por algunos eventos externos, incluido su comentario.



“No me importa lo que él piense”. Hará lo que haga”, dijo.Dijo que Putin “no está influenciado por nadie, ni siquiera por sus propios asesores”, y reiteró: “Dado su comportamiento reciente, la gente debería entender que hará lo que crea que debe hacer, punto”.



El lunes, en paralelo a los comentarios de Biden, el Pentágono anunció planes para desplegar seis aviones de combate electrónicos y alrededor de 240 armadas para fortalecer las defensas de la OTAN en Europa del Este.



El portavoz del Pentágono, John Kirby, explicó que la estación EA-18G “Growler” ubicada en la Estación Aérea Naval de Whidbey Island en el estado de Washington debía llegar hoy a la Base de la Fuerza Aérea de Spangdahlem en Alemania, y señaló que no estaba destinada para su uso. en Ucrania.