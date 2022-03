Anthony Wonsey: “Mi madre era pianista y mi contacto con la música comenzó cuando era muy joven”.

Wosney se unió a la banda del legendario baterista Elvin Jones.

Anthony Wonsey, destacado pianista estadounidense considerado el referente del hard bop neoyorquino y del llamado post bop, que formó parte de la banda del legendario baterista Elvin Jones durante cinco años, actuará en la clase de esta semana, 1 y 2 de abril. . Bebop Club, en el barrio porteño de Palermo, en una serie de conciertos en varios formatos con músicos locales.

El pianista interpreta a solas con su piano el viernes 1 de abril a las 20:00 h. y a las 22:30 repetirá en el cuarteto, acompañado por el trompetista Mariano Loiácono, el contrabajista Jerónimo Carmona y el baterista Eloy Michelini; mientras que al día siguiente lo hará a las 20 horas con la cantante Julia Moscardini, el contrabajista Mauritius Dawid y el baterista Alejandro Beelman; ya las 22:30 un dueto con Loiácono.

“La idea que me sugirió Mariano es que puedo tocar en diferentes formatos y con diferentes músicos, así que estoy pensando en cuatro conciertos con diferentes repertorios, algunas canciones originales y algunos estándares. Intentaré que los músicos se sientan bien conmigo y podamos disfrutar de la música.Wonsey dijo a Télam en referencia a la llamada telefónica que había recibido de Loiácon.

Wonsey es oriundo de Chicago y se graduó del prestigioso Berklee College of Music en Boston. su participación en bandas de músicos famosos como Roy Hargrove, Antonio Hart, Kenn Garrett y Nneena Freelonentre otros.

La guinda del pastel llegaría a Nueva York para cinco años era parte de la máquina de jazzuna banda liderada por el legendario baterista Elvin Jones, quien se basa en el género Olympus, para grabar “A Love Supreme”, el álbum más famoso de John Coltrane y una obra maestra del jazz moderno.

Ya que, el pianista se consagró como solista con sus diversas formaciones y cultivó una merecida fama por su toque innovador, que dio una nueva vida al hard bop, como se puede apreciar en su último disco “Lorraine´ Lullaby”, lanzado el pasado mes de noviembre.

Con Marian Loiácon como anfitriona, la presencia de Wonsey continúa con una serie de visitas de los mejores músicos de jazz al Bebop Club en un ciclo que ya contó con Antonio Hart, David Williams, Clarence Penn, Cyrus Chesnut y Carl Allen, entre otros.

Poco antes de sus actuaciones con nosotros, Anthony Wonsey adelantó algunos aspectos de su showRecordó su experiencia con Elvin Jones y expuso, entre otras cosas, su visión de la escena jazzística contemporánea.

Anthony Wonsey en el Festival Internacional de Jazz de Punta del Este VER VIDEO

-En cada show que tengas en Argentina, te presentarás en diferentes formatos. ¿En cuál de ellos te sientes más cómodo y por qué?

-El cuarteto es mi favorito porque tengo la oportunidad de tocar un trío largo con una sección rítmica y acompañar al solista, lo cual me gusta mucho.

-¿Qué aspectos prefieres cuando tocas en una banda, y qué aspectos cuando lo haces tú mismo con el piano?

-Siempre pienso en la energía y en encontrar mi mejor versión para que la banda suene lo mejor posible. Cuando estoy solo, la idea es similar, todo depende de mí.

-¿Cómo es la experiencia de tocar con músicos locales?

-Lo he hecho muchas veces. Siempre es una experiencia que genera expectativas hasta el momento en que juegas. Afortunadamente, ya he tocado con Marian (Loiácono), así que estoy seguro de que la música será muy buena.

-Conocemos a Chicago como la cuna del blues. ¿Son evidentes estas influencias en su música?

Crecí con la música de Chicago. Mi madre era pianista, por lo que el contacto con la música ha existido desde que era pequeña. Todos los músicos de Chicago tienen esa música en ellos.

¿Tu música cambió cuando te mudaste a Nueva York?

-En Nueva York, todos mis héroes eran: Malgrew Miller, Hank Jones, McCoy (Tyner), Herbie (Hancock), Chick Corea. Vengo de Boston, la ciudad me encandiló, e inmediatamente me llamaron músicos que admiraba mucho como Elvin Jones o Freddie Hubbard. Hoy estoy en un momento más maduro, más sensible a la música y al mundo.

-¿Cómo recuerdas tu experiencia con Elvin Jones?

-Jugar con Elvin fue un regalo de Dios. Elvin fue un maestro y un ser humano increíble. Su forma de tocar era inmejorable, el sentido del ritmo y la dedicación con la que tocaba me impactaron para siempre. La música era primordial.

-¿Cómo ves el panorama jazzístico actual y cómo sientes que estás contribuyendo?

-Hoy el panorama ha cambiado, hay poco concepto de grupo y es más un concepto individual. No puedo pensar en mi contribución, hago lo mejor que puedo. Veremos con el tiempo si queda algo.