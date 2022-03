A dos años del asesinato de Julieta Riera, revisarán cadena perpetua para su expareja

Víctima: Julieta Riera.

La Cámara de Casación de Entre Ríos revisará esta decisión a partir del martes Condenó a cadena perpetua al hijo del ex juez por el asesinato de Julieta Rieraquien fue golpeado y arrojado desde el octavo piso de un edificio en el centro de Paraná en abril de 2020 y al inicio del aislamiento por la pandemia de coronavirus.

La audiencia, que tendrá lugar en la sala de audiencias de Oyhamp en Paraná, ha sido solicitada por abogados anteriores Jorge Julián Christe (32).

Su actual abogada, Mariana Barbitta, tuvo que registrarse en la provincia como su abogada a pedido de la madre del imputado, la ex jueza civil y comercial de Paraná Ana María Stagnaro.

Tu nuevo abogado explicó a los periodistas que Intentará demostrar que fue un “accidente” y que el veredicto es “injusto”.

La abogada pedirá que se revoque la sentencia por lo que dijo que encontró, entre otras cosas, “errores en la valoración de las pruebas, desigualdad de armas, imparcialidad del jurado popular y ausencia de pruebas” que lo condenen.

Alojamiento

El 30 de abril de 2020, una joven se tiró por el balcón del Departamento 5 del octavo piso de la calle San Martín 918 de 2:20 a 14:50 horas.

Un año después del hecho, en abril de 2021, Cristo fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable por un jurado popular de un delito. “Asesinato triplicado por conexión, traición y mediación de violencia de género”.

Julieta, quien estudiaba para graduarse de bachillerato y tenía un hijo menor de edad, presentaba más de 31 lesiones, hematomas, hemorragias y abrasiones en el rostro, cuello, brazos y piernas, y algunas, principalmente en la zona del cuello, antes de la caída. .

El querellante en el caso de Ignacio Aramberry explicó a Télam que más de 10 personas, entre ellas familiares y amigos de la niña, dijeron en la corte que “Sabían que la relación se caracterizaba por la violencia de género”.

Christe “le quitó la individualidad, la manipuló y le provocó depresión, aislamiento y pérdida de la individualidad; la aisló del mundo hasta matarla”, dijo la demandante.

Por ello, lo calificó como “un hombre violento que agredió con furia a su novia, la agarró por el cuello, la apretó y la mató tirándola por el balcón” y que, tras “matarla”, se volvió hacia su madre, quien resolvió sus problemas y quería contactar a un abogado antes de que ocurra una emergencia”.

Uno de los aspectos más destacados del proceso fue la revelación de informes enviados por la víctima a la madre del imputado en enero de 2020, tres meses antes del asesinato.

“Tu hijo me da miedo, se casa un poco conmigo y me pega. Está loco, lo amo, pero no puedo hacer eso”, le dijo Riera a Madre Christa la madrugada del 1 de enero de 2020.

Carlos Berón, jefe de escopometría policial de Entre Ríos, quien estuvo a cargo de observar, medir y analizar la caída de la joven, también afirmó en el juicio que la hipótesis de Christe era “absolutamente imposible”, lo que “contradice datos, indicios y análisis”. “quitado.

Señaló que la joven “cayó con una plomada, no intentó y no pudo atrapar algo en el camino de la caída” y que su cuerpo “no tomó la tierra que estaba claramente en la baranda”, por lo que Julieta “no lo hizo”. “. para sentarse o caminar sobre él”, razonó Christe.

Además, la barandilla estaba “sobre el centro de gravedad de Julie”, lo que también le daba “equilibrio y estabilidad a su cuerpo” cuando estaba en el balcón.