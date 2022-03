Zelensky está dispuesto a aceptar la neutralidad ucraniana

Zelensky ya ha admitido que no tiene ninguna posibilidad de formar parte de la OTAN. Foto: Archivo

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, confirmó este domingo que estaba “dispuesto” a aceptar la neutralidad de su país entre Rusia y Occidente, y dijo que el tema estaba “estándose en profundidad” en las conversaciones entre Kiev y Moscú, que continuarán presencialmente esta semana en Pavo.



“Garantías de seguridad y neutralidad, el estatus de un estado sin armas nucleares, este tema está en negociación, se está estudiando a fondo”dijo el presidente en una entrevista con los medios rusos.



“Estamos dispuestos a aceptarlo, pero no quiero que sea un documento más al estilo del memorándum de Budapest”, añadió en una entrevista publicada por el Gobierno ucraniano vía Telegram.



El Memorándum de Budapest es un acuerdo firmado en 1994 por Rusia que garantizaba la integridad y seguridad de tres ex repúblicas soviéticas, incluida Ucrania, a cambio de la entrega de armas nucleares heredadas de la Unión Soviética.



Zelensky hizo estas afirmaciones Los presidentes turco, Recep Tayyip Erdogan, y ruso, Vladimir Putin, confirman que han “acordado celebrar otra ronda de conversaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana en Estambul”.según un comunicado de la Presidencia turca.



En un diálogo telefónico, Erdogan aseguró a Putin que Turquía estaba lista para hacer “cualquier contribución necesaria” para un alto el fuego en Ucrania y “mejorar las condiciones humanitarias en la región”.



Los delegados de Ucrania y Rusia también confirmaron anteriormente que reanudarán el diálogo cara a cara esta semana, pero no estaba claro qué día.



“Se decidió realizar otra ronda personal en Turquía del 28 de marzo (mañana) al 30 de marzo”, dijo el negociador ucraniano. David Arajamia.



En lugar de, El jefe negociador de Rusia, Vladimir Medinsky, confirmó que se llevará a cabo una nueva ronda de conversaciones, pero dijo que tendrían lugar el martes y el miércoles.



Según la agencia de noticias AFP, el comunicado turco no aportó datos.



Erdogan y Putin acordaron una nueva reunión de delegaciones negociadoras. Foto: Archivo



Los equipos diplomáticos se reúnen desde el 28 de febreroprimero en Bielorrusia y luego por videoconferencia.



En tanto, el día 10 de este mes, los cancilleres de Ucrania y Rusia, Dmytro Kuleba y Sergei Lavrov, se reunieron por primera vez desde el inicio de la invasión en Antalya, Turquía.



La llamada neutralidad de Ucrania, que incluye renunciar a su deseo de unirse a la OTAN, su desarme nuclear y las garantías recíprocas de seguridad con Rusia, es uno de los seis puntos negociados. equipos diplomáticos de ambos países.



también analiza la demanda de Rusia de eliminar elementos ultranacionalistas en el gobierno de Kiev, lo que Moscú llama “desnazificación”, y levantar las restricciones sobre el uso del idioma ruso en Ucrania.



También los dos puntos más difíciles son el estatus de la península de Crimea -que Rusia anexó por la fuerza en 2014- y las provincias ucranianas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk en la región de Donbas, autoproclamadas repúblicas independientes y reconocidas como tales por Moscú el 21 de febrero.



Por otro lado, Zelensky subió el tono de sus críticas a Occidente y lo acusó de falta de valor para ayudar a su país ante la ofensiva rusa, una renovada demanda de que se envíen aviones y tanques para defender las ciudades sitiadas, en un video publicado anteriormente.



Argumentó que los “defensores de Ucrania” saben que no pueden “desbloquear” Mariupol –una ciudad que sufrió el asedio ruso más grande durante cuatro semanas, sin “la cantidad necesaria de tanques, otros vehículos blindados y aviones”.



La ciudad portuaria del sur del país fue bombardeada, matando a “miles” de personas y dañando el 90% de las casas desde que fue sitiada por el ejército ruso, dijo su alcalde Vadim Boichenko, quien abandonó la ciudad esta semana.



“Su tarea es simplemente borrar la ciudad de la faz de la Tierra, incluidos sus habitantes, esto es genocidio”, advirtió a la agencia de noticias ucraniana Uniam.



Los combates continúan en territorio ucraniano. Foto: AFP



Zelenskyj estimó que unas 100.000 personas permanecieron en la ciudad la semana pasada, que tenía una población de 430.000 antes de la guerra.



Las autoridades locales dijeron que unos 300 civiles murieron en un bombardeo ruso de un teatro utilizado como refugio la semana pasada, aunque previamente admitieron que no hubo víctimas más que un herido y que Rusia negó su responsabilidad en el ataque.



El 13 de este mes, el municipio ofreció por última vez información sobre la cifra de muertos, que entonces se estimaba en más de 2.300.



DE Dos corredores humanitarios acordados en Mariupol el domingo, anunció Iryna Vereshchuk, Ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados de Ucrania.citado por Verdad ucraniana.



En Donbas, el líder separatista de la República Popular de Lugano -provincia donde se habla ruso-, Leonid Pasechnik abrió este lunes la puerta para celebrar un referéndum “en un futuro próximo” sobre la anexión de su región a Rusia.



Tiempo, Ministerio de Defensa ruso afirma haber atacado instalaciones militares en la ciudad ucraniana de Lviv con misiles de largo alcancecerca de la frontera con Polonia y otros misiles destruyó el almacén de misiles antiaéreos en Plesetskeal oeste de Kiev, informó Europa Press.



La directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que las tensiones económicas globales causadas por la invasión rusa de Ucrania podrían causar calambres sociales en el Medio Oriente, como fue el caso de la llamada Primavera Árabe en 2011 y más allá. regiones del mundo al participar en el Foro Económico de Doha en Qatar.



“Cuando los precios se disparan y los pobres no pueden alimentar a sus familias, salen a la calle”, dijo Georgiev, quien pidió una mayor cooperación internacional para abordar la escasez de materias primas y suministros de energía devastada por la guerra.



Desde el inicio de la ofensiva rusa, ha habido más de 3,8 millones de ucranianos que se han refugiado en otros países, de los cuales 2,2 millones han llegado a Polonia, el país que más refugiados ha recibido, precisó la agencia de la ONU. ACNUR).