Del oeste al este de Ucrania: el camino al infierno de la guerra en busca de los que quedaron atrás

Las personas se reúnen en las estaciones que quieren tener la oportunidad de escapar o viajar con sus seres queridos.

En su entrada principal, Estación de tren de Leópolis Tiene una antigua pantalla eléctrica que anuncia los horarios de los trenes, similares a los de muchas otras ciudades del mundo. Sin embargo, con la guerra en Ucrania aún en curso, casi nadie levantará la vista para verla.

No tiene sentido. Los trenes que llegan y salen de esta ciudad del oeste de Ucrania aparecen cuando puedenNo, y la precisión del tiempo es una quimera que sufren los desplazados ucranianos sin gritar ni quejarse, llevando pacientemente su vida en maletas abarrotadas, bolsas de plástico y mochilas abarrotadas.

Ahora que este enjambre de personas desesperadas se ha reducido en número y consistencia después de semanas de llegadas masivas, ha habido otros banshees que no logran abrirse camino, la mayoría de los que huyeron ante ellos, yendo desde las primeras líneas de batalla al este, norte y sureste de Ucrania hacia el oeste más tranquilo y los países europeos que limitan con Ucrania. Hacen la transición al revés, de oeste a este. Donde la guerra es el infierno de una bomba o misil que cae cerca y mata madres, hermanos e hijos.

No se trata de valentía absoluta. También es un reflejo de la complejidad de la guerra. Voluntad de volver a donde hay amigos y familiares que no han podido salir y que siguen en la masacre de guerra.

El momento histórico por el que tuvieron que pasar es terrible, pero instinto de supervivencia prevaleció Esto lo explica muy bien, aunque casi entre sollozos, su padre, que se dirige al martirio de Mariupol. Lo peor fue que la guerra lo sorprendió lejos de su país, en el extranjero.

“Fue horrible tener a mis dos hijos pequeños allí, en Mariupol, solos con mi primera esposa y conmigo, sin la oportunidad de regresar rápidamente para ayudarlos y salvarlos”.dice un hombre que, por miedo, pide permanecer en el anonimato durante una conversación poco antes de abordar un tren en la ciudad de Dnieper.

“Hace días que no sé nada de ellos, estén vivos o muertos. Algunos conocidos me han dicho que podrían estar en el Dniéper o en Zaporozhye. Los buscaré por todos lados, en hospitales y albergues, tengo dinero y Lo intentaré hasta que pueda”, agrega cuando su segunda esposa lo interrumpe para no revelar demasiados detalles sobre su viaje.

Otra es la historia de Oksana, cuyo marido es soldado y vive en Kiev.

“Voy a regresar a mi pueblo porque la situación es menos tensa y quiero estar con mi esposo. Todavía tengo miedo, pero es mi casa”. dice mientras espera con su pequeña hija en el andén un tren que va a la capital de Ucrania, a unos 500 kilómetros al este de Lviv.

No hay horarios de salida y llegada, todo está dominado por el azar.

“Recurrimos a Polonia, pero ahí está el problema principal del alojamiento. no teníamos donde vivir y queremos volver a nuestras casas donde están nuestras familias y amigos”, dice Andrei, un joven que habla tan bajo que apenas se le escucha y se dirige a Zhytomyr, un pequeño pueblo que ha caído. a la Rusia custodiada en su aeropuerto y donde los ataques también afectaron a la escuela y al hospital infantil.

Volodimir Solopii es un empresario de Kiev que trabaja en el sector de la logística. En los últimos días, su trabajo ha cambiado radicalmente. Ahora es su misión principal. salvar docenas de tractores y otra maquinaria agrícola que los agricultores utilizan para la próspera agricultura del país, y que teme que sean alcanzados por bombas o caigan en manos del enemigo.

Por lo tanto, Volodimir viaja a menudo de este a oeste y viceversa. “El motivo es que muchos han decidido llevar todos sus vehículos agrícolas, que son muy caros, a zonas más seguras, como Lviv y sus alrededores, para que no se pierdan”, dice desde la estación de Lviv. “Había muchos tractores en la región de Zaporozhye”, dice, en el área de combate.

Pero no es solo el tren el que viaja hacia el este.

El baterista Dmyter, por su célebre “Dima”, le late el corazón cada vez que recuerda el sonido de la artillería rusa arremetiendo contra su ciudad de Járkov, fronteriza con las regiones separatistas prorrusas de Lugansk y Donetsk, donde estalló la guerra. lanzado en 2014.

Muchos están tratando de llegar a la zona más cercana al lugar del conflicto para reunirse con sus familias. Foto: AFP.

Hace unos días, una guerra cayó en el piso trece del edificio donde vivía, matando a su abuela y su padre. Pero Dmytro no reflexiona sobre eso. Solo piensa en ayudar a los que no murieron. Su vida en tiempos de guerra sólo permite eso.

Como decenas de ucranianos, Dima decidió no quedarse de brazos cruzados y se organizó con su amigo Vadim.

Con furgoneta blanca gastadaTransportar ayuda humanitaria (medicamentos, ropa, sacos de dormir) del este al oeste de Ucrania, y ayudar a evacuar a los vecinos que escapan de los constantes bombardeos del ejército ruso y que se encuentran a dos días de camino a un destino a unos 1.500 kilómetros de distancia.

“Lo hice primero por mis amigos y luego por mis amigos. También ayudé a mi familia, no querían salir de casa porque era difícil para ellos”, dice Dima, quien guarda fotos de lo que está en camino en su teléfono. .humo y destrucción.

“Da miedo, hemos estado muy nerviosos muchas veces, especialmente cuando hemos pasado por un puesto de control o cuando hemos estado cerca de ataques de artillería o bombas cayendo”, agrega Vadim, cuya familia todavía está en Járkov.

Vadim y Dmytro aseguran que continuarán estos viajes en las próximas semanas, no se detendrán. “Lo hacemos porque nos une el pensamiento y el dolor. Yo personalmente no puedo quedarme sin hacer nada. No puedo sentarme y olvidarme de todo”, recuerda Vadim, quien fue administrador local de una empresa internacional de software en la vida anterior a la guerra.