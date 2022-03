Carranza Saroli “Hay una violencia simbólica muy naturalizada en el deporte”

Cecilia Carranza con su medalla olímpica. Foto: Archivo José Granaty.

La campeona olímpica Cecilia Carranza Saroli, activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+, analizó que “hay una violencia simbólica muy naturalizada” en el deporte y destacó la importancia de “poder visibilizar” la diversidad relacionada con la orientación sexual, la identidad de género. y discapacidad

Su ciclo de entrevistas se articula en torno a estos aspectos. “Identidades deportivas TNT”, en el que habla y reflexiona con deportistas trans, gays y discapacitados a través de sus historias de superación.

“El objetivo es poder visibilizar y naturalizar algunos problemas para generar identificación”, explica Rosario en entrevista con Télam sobre los envíos que se transmiten todas las semanas hasta el miércoles 4 de mayo.

Carranza Saroli, regatista de 35 años con 20 años de experiencia en la alta competición, advirtió que “en el deporte hay violencia simbólica, que muchas veces se convierte en violencia física y provoca que las personas que son objeto de esta violencia abandonen la actividad”. . “

En relación a la orientación sexual, este rechazo cultural a la diversidad se genera por el “estereotipo de masculinidad presente en la sociedad”, que obliga a los deportistas a “ser fuertes, machistas y tener una mujer al lado”.

“¿Hay tantos gays como sea posible que no haya en el fútbol? Obviamente es porque no se atreven a decir eso”, dijo en una entrevista con el basquetbolista Sebastián Vega, quien publicó su homosexualidad.

Carranza Saroli se convirtió en la ganadora olímpica en la clase de vela Nacra 17 junto con Santiago Lang en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Durante su larga y significativa carrera, también ganó una medalla de oro en la clase Radial Laser en los Juegos Panamericanos. Guadalajara 2011

-T: Siendo aún un deportista en activo con metas por cumplir, ¿qué te llevó a embarcarte en este proyecto?

– CS: Cuando me llamaron del canal, me sorprendió al principio porque no soy entrevistador y me preocupaba mucho por qué pensaba en mí, y su respuesta me pareció muy lógica: con el hecho de que somos parte del equipo LGBTQ+, y también éramos deportistas, para que pudiéramos hablar de temas que nos gustaría visibilizar. Me hizo decir que sí, porque en mi historia personal, ojalá tuviera las historias reales de personas que pasaron por lo mismo que yo pasé.

– T: ¿Qué consideraste al desarrollar las entrevistas?

– CS: El objetivo principal es poder visibilizar y naturalizar problemas que lamentablemente aún no están naturalizados. La poca visibilidad es lo que crea la antinaturalidad de algunos de los problemas que existen, pero si no los vemos, no nos sentimos identificados. No vi a una pareja de lesbianas en la novela teniendo hijos, y hasta hace poco no podía imaginar una familia que fuera más allá de la familia heterosexual “normal” que nos han mostrado durante toda nuestra vida. Esta falta de visibilidad me hace sentir que eso no es posible, y también hace que mi madre sienta que yo estaba equivocado o confundido cuando de niño me enteré de lo que me estaba pasando. Esto hizo que mi vida como adolescente se complicara mucho cuando decidí tener una pareja.

– T: ¿Estás contento con los beneficios del ciclo en este sentido?

– CS: Bastante porque estamos hablando de diversidad en el deporte en general, no solo de orientación sexual, identidad de género, sino también de discapacidad, que también es un tema que no está muy naturalizado. Vemos cuántas veces las personas con discapacidad no son recompensadas por el trabajo que realizan, sino por el simple hecho de vivir y ser discapacitadas. Estas personas han tenido un problema en nuestra vida que todos podemos tener, superándolo como un obstáculo más, y hay que premiarles por el trabajo que hacen como deportistas, por el esfuerzo que hacen, y por lo superior que es ser deportista. . y lograr los resultados que logran.

– T: ¿Qué conclusiones sacaste al final de todas las entrevistas?

– CS: Hay muchos problemas que al no estar sobre la mesa y no ser visibles crean opiniones con falta de información. Gracias a estos proyectos, las personas podrán expresar su opinión escuchando la historia en primera persona y estando más informadas. Por ejemplo, en el caso de una transatleta, la primera que dice es “ah, ella tiene una ventaja deportiva sobre la testosterona”, y es posible que ni siquiera sepa que esa persona tiene que someterse a un proceso hormonal con pruebas para ver si está permitido competir en un equipo femenino. Otra conclusión fue que a mí, a nivel personal, me sumó mucho porque aprendí historias de superación y creo que escuchar estas historias también puede sumar a muchas personas.

– T: En el deporte hay un fuerte debate sobre la aceptación de deportistas trans. En los Juegos de Tokio hubo mucha polémica con el caso de la pesista neozelandesa Laurel Hubbard, que fue interrogada por sus competidores. ¿Sientes que se está avanzando en este tema?

– CS: Como todo lo nuevo, es difícil, pero creo que es importante abrir un debate. El objetivo básico que debemos perseguir como sociedad es hacer que el local esté abierto a todas las personas. En el caso de los deportistas trans, todo el mundo debería tener un espacio deportivo, ¿por qué se lo negamos? Podemos discutir si la competencia a nivel olímpico es justa o no, pero mientras tanto lo puede hacer una chica trans o un chico que esté pasando por este proceso y quiera hacer deporte. Tienes que asegurar ese espacio. Más adelante, habrá gente que tendrá que discutir este tema en la alta competencia, y en relación con esto, de todas las historias que he escuchado, dudo firmemente que haya alguien que se atreva a hacer este cambio, por traumatizante que sea, solo por lo tanto, una ventaja deportiva..

Carranza formó pareja en regatas con Santiago Lange.

– T: En términos de inclusión, tolerancia, aceptación, ¿qué crees que ha cambiado en los últimos años?

CS: Nunca lo había pensado, creo que se ha avanzado mucho, pero todos los días vemos noticias que nos hacen darnos cuenta de que aún nos queda mucho camino por recorrer. Vemos reportes de que la diferencia es conseguir trabajo entre una persona con discapacidad y otra que no la tiene; vemos la cantidad de violencia que existe en cuanto a la identidad de género o la orientación sexual. Esto me lleva a creer que hay mucho que debemos hacer y, por lo tanto, debemos crear conciencia.

– T: Específicamente en el deporte, ¿cómo lo miras?

– CS: También tenemos que sensibilizar a todas las instituciones. Hay una violencia simbólica que está muy naturalizada, que luego muta en violencia física y esto hace que los destinatarios de esta violencia se vayan. Muchas veces son problemas culturales, ya naturalizados, que ni siquiera pensamos cuando los decimos. Por ejemplo: te haces daño en el deporte y te decimos: ‘vamos, levántate, anda, no seas pendejo’. Empecemos a pensar en las palabras que usamos. Este es un ejemplo muy pequeño, pero hay muchas otras situaciones. Necesitamos concienciar porque esto nos ayudará a incluir más inclusión y menos deserción en el deporte.

– T: ¿La diversidad sexual sigue siendo tabú en el deporte?

-CS: Absolutamente. Uno de los encuentros fue con (Seba) Vega, basquetbolista de la Liga Nacional. Me dijo: ‘No es que yo quiero que haya más gays en el mundo, pero yo me pregunto: si somos tantos gays, ¿cómo es posible que no haya ninguno en el fútbol? Obviamente, es porque no se atreven a decirlo. En ese sentido, las mujeres lesbianas lo tienen más fácil, parecería que todo es más abierto, pero en el caso de los hombres, creo que sufren mucho el estereotipo de masculinidad que tenemos en la sociedad, lo que significa que si eres un atleta hay que ser fuerte, macho y tener una hembra a su lado. Teóricamente, si eres gay, no eres ni fuerte ni machista.

– T: ¿Este prejuicio varía según el entorno?

– CS: Sí, el medio ambiente es muy importante. Para dar un ejemplo, fuera de los deportes, mi novia es de formación artística y hay una diferencia abismal en relación con los deportes. Veo en él una naturaleza que no podría experimentar en mi deporte. Es diferente en cada disciplina, pero poco a poco tenemos que hacer el trabajo sin pretender molestar a nadie, simplemente sumar y hacer que la gente viva con más libertad.

– T: ¿Qué consejo le darías a alguien que aún se está conteniendo?

– CS: No sé si es algo que todo el mundo tiene que decir, pero claramente los que no pueden expresarlo es porque no pueden experimentarlo de forma natural. En mi caso me pasó, no podía hablar de mi homosexualidad, y me di cuenta que tampoco podía vivirla libremente. Todo el mundo tiene un proceso, hay una red de apoyo muy grande, tenemos que intentar hablar y encontrar en quién podemos confiar para empezar a expresarnos y escuchar lo que le ha pasado a otras personas. No tenía un círculo de amigos homosexuales, y cuando comencé a salir con personas homosexuales, descubrí que había muchas coincidencias con cosas que me sucedieron cuando era niña.

Carranza y Lange estuvieron en Tokio 2020. Foto: AFP.

– T: ¿Cuáles son los prejuicios arraigados que debemos eliminar para acabar con la discriminación?

– CS: El punto es tener una relación con personas con discapacidad u otras orientaciones sexuales para que entendamos que son iguales a los demás. Hay gente buena, gente mala, gente positiva, gente negativa, sin opciones y elecciones. Necesitamos tener la mente abierta y querer relacionarnos con esto, y los que somos parte de la comunidad LGBTQ+ también debemos tener paciencia para generar conciencia y cambio.

– T: Finalmente, ¿cómo analizas la representación mediática en estos términos?

– CS: Depende, hoy en día hay muchos medios independientes que están intentando sumar, hay otros más tradicionales, que no. Todavía hay medios con muy poca perspectiva de género y eso no ayuda.