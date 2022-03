Messi duda de su futuro en la selección y Di María se retira

Luego de firmar la victoria sobre Venezuela (3-0) en el rebote de la Bombonera, los dos máximos dirigentes de la selección, Lionel Scaloni, capitán Leo Messi y atacante Ángel Di MaríaSe fueron inquietantes noticias sobre su futuro en la selección tras el Mundial de Qatar 2022.

“Voy a recapacitar mucho después del Mundial” Leo Messi

La situación puede considerarse una realidad del futuro del calendario, pero no lo impide golpeará fuerte el corazón de los hinchas argentinos en quizás el momento más problemático de la relación con ambos.

A sus 34 años, una victoria ante la “Vinotinto” de José Pekerman podría significar las últimas actuaciones de “Pulga” y “Fidea” en el país, ya que la selección nacional no jugará en su país hasta después del Mundial. tendrá lugar en Oriente Medio del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

Di María lo admitió abiertamente en un reportaje publicado en redes sociales, y Messi expresó dudas sobre su futuro tras el partido era su centro de atención y principal honor.

Foto: Fernando Gens

“Voy a recapacitar mucho después del Mundial”advirtió Argentino 10, en una entrevista televisiva en el césped del Bomboner, mientras recibía un cordial saludo de las más de 50.000 personas que acompañaron a ‘Scalonet’ la noche del viernes.

Sin embargo, Messi no quiso profundizar en el tema y se centró en el corto y mediano plazo: “Ahora estoy pensando en lo que viene, que es Ecuador, los partidos de preparación y luego la Copa del Mundo”.

Su presencia en la selección combina desafíos deportivos y un reconocimiento público unánime: “He sido feliz aquí durante mucho tiempo desde que gané la Copa América. Es un grupo increíble, la gente me quiere mucho y me demuestra que no es la primera vez”. y la verdad es que después de este tiempo, no esperábamos menos de esta gente del sindicato existente. Fue un hermoso día y todos lo logramos.“.

“Definitivamente fue mi último partido con esta camiseta en Argentina” Ángel Di María

Su regreso a la afición hoy continuó en las redes sociales: “Quería agradecer todo el apoyo que nos dieron en estas eliminatorias. Afortunadamente pudimos cumplir el objetivo y Dios quiera verte en Qatar. Siempre es increíble jugar”. aquí contra nuestra gente y “lo que vivimos anoche fue impresionante otra vez. Gracias y vamos a Argentina”.

Dile a María También publicó una nota de agradecimiento en Instagram, que sorprendió porque reveló sus sentimientos, y admitió que el partido con Venezuela fue “definitivamente” su “último partido” con la camiseta de la selección nacional.

El rosareño pasó una “noche hermosa” en la cancha de Boca, donde ingresó en el segundo tiempo rodeado de aplausos para sentenciar el partido al 2-0 parcial, producto de una excelente definición “perforada”, propia de su repertorio de juegos

Foto: Fernando Gens

Después del partido, Fideo escribió: “Solo quiero agradecerles por el tremendo cariño que recibí. Siempre he soñado con todo lo que he vivido en esta hermosa noche”. Probablemente fue mi último partido con esta camiseta en Argentina.“.

El futbolista Paris Saint Germain, acompañado de imágenes de la definición y celebración del gol con sus compañeros, opinó: “Decir que fue una noche maravillosa es quedarse corto. Gracias, gracias y mil veces gracias. Ahora a felicitar al todo el equipo sobre el pésimo partido que se disputó: “Un partido perfecto para todos. Sigamos creciendo y soñando juntos. ¡Vamos Argentina!”.

Di María, de 34 años, entró definitivamente en el corazón de la afición argentina con un gol en la final ante Brasil (1: 0) en el Maracaná de Río de Janeiro, que posibilitó la conquista de la Copa América 2021 y terminó con una serie de goles. 28 años. sin títulos en la selección absoluta.

En 34 años, 122 partidos y 24 goles con la selección, el exjugador de Rosario Central ha señalado que no seguirá en la selección argentina tras Qatar 2022, que será su cuarto Mundial consecutivo tras Sudáfrica 2020 (cuartos de final) . Brasil 2014 (final) y Rusia 2018 (16ª jornada).

Preparando su quinto Mundial -también jugó en Alemania en 2006-, Messi es el máximo goleador de la historia de la selección argentina (81) y también ostenta el récord de 159 partidos.

Ambos fueron campeones del mundo juveniles (Leo en Holanda 2005 y Ángel en Canadá 2007) y juntos compartieron el equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Cerrando la historia con la “Albiceleste”.