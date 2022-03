Fernández confirmó que Macri estaba endeudado con el FMI a “la espalda de generaciones argentinas”

Foto: Negociado (archivo).

El presidente Alberto Fernández señaló que el expresidente Mauricio Macri había tomado “la deuda más grande de la historia” del Fondo Monetario Internacional (FMI) y “detrás de las generaciones argentinas y argentinas” hace tres años, citando un préstamo de 44.000 millones de dólares. , refinanciado a través del Acuerdo de Servicios Ampliados, aprobado por la Junta Ejecutiva de la Agencia.

Se trata de un arreglo a 30 meses que permitió al FMI desembolsar $9.656 millones de manera inmediata, según la gerencia del FMI.

“En 2018, el gobierno de Mauricio Macri y sus aliados de Juntos por el Cambio en el #MMF tomaron la deuda más grande de la historia y la pusieron sobre las espaldas de generaciones argentinas y argentinas, luego de endeudar a los acreedores privados por más de $100 mil millones. Fernández dijo en una serie de mensajes difundidos a través y en su cuenta oficial de Twitter.

En 2018, el gobierno de Mauricio Macri y sus aliados de Juntos al Cambio aceptaron la mayor deuda de la historia #MMF y lo llevó sobre las espaldas de generaciones de argentinos y argentinas. pic.twitter.com/wq4m7dAOJY -Alberto Fernández (@alferdez) 26 de marzo de 2022

Fernández acompañó estos reportajes con la publicación de un video que muestra fotografías del expresidente; titulares de prensa que muestran el deterioro de la economía durante la gestión de Cambiemos y conceptos que muestran la composición y características de este préstamo.

En ese sentido, el jefe de Estado confirmó que Macri se endeudó “con la excusa de levantar esa responsabilidad se endeudó con el FMI, pero en realidad la mayor parte de esa nueva deuda terminó en una salida de capitales”.

“Con los dólares recibidos no quedaron reservas, ni hospitales, ni escuelas, ni puentes, ni caminos. Todo desapareció en manos de los especuladores y de la pasividad del gobierno de entonces. Cuando la nación tomó el poder, ambas deudas amenazaron la economía argentina”. no hacerse cargo de ninguna de estas deudas”, enfatizó el presidente.

En el contexto mundial de incertidumbre derivado de pandemias y conflictos armados, hemos llegado a este acuerdo, que nos permite visualizar el horizonte de crecimiento. Nos acompañó la comunidad internacional. -Alberto Fernández (@alferdez) 26 de marzo de 2022

Fernández confirmó que pagar al FMI “sin un acuerdo era imposible” y explicó que “solo este año tuvimos que afrontar pagos por 19.000 millones de dólares”.

“El impago nos llevó al default, lo que inevitablemente paralizaría el crecimiento de la economía argentina. Luego de dos años de negociaciones, llegamos a un acuerdo con el FMI, que fue aprobado hoy por el directorio del organismo tras la aprobación del Congreso Nacional, ” él dijo.

El mandatario agregó: “Los compromisos que asumimos con el pueblo argentino nos garantizan un mayor crecimiento, una mayor inversión en obras públicas, la creación de empleos formales, el apoyo a las inversiones sociales, educativas y científicas y tecnológicas”.

“Este acuerdo (con el FMI) no quita derechos. No apoya reformas laborales ni previsionales. No contempla reformas estructurales en el Estado”, remarcó.

El mandatario subrayó: “Por primera vez en la historia hemos llegado a este acuerdo con la anuencia del Congreso y con el apoyo de los trabajadores, comerciantes, organizaciones sociales y gobernantes de nuestro país”.