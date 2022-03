Chile se convertiría en el segundo país en reconocer los derechos de los animales

Sesión de la Asamblea Constituyente de Chile (Foto Twitter)

Chile puede convertirse en el segundo país en reconocer los derechos de los animales en su constitución nacional si aprueba este apartado en una propuesta este sábado, que luego será sometida a consulta general.

A sugerencia de la Comisión de Medio Ambiente, la Convención añadió los derechos de los animales al capítulo sobre los derechos de la naturaleza.

La Comisión es una de las mayores dificultades: hace 15 días, la Asamblea aprobó solo un inciso de un total de 40 artículos, y la institución tuvo que reformular 39 iniciativas y reducirlas a nueve.

La votación fue aprobada por 112 votos a favor, dos en contra y 34 abstenciones.

“Estamos muy emocionados y muy felices. Llevan años peleando. Esta constitución se está volviendo ecológica hoy. Somos el segundo país del mundo en consagrar los derechos de la naturaleza a nivel constitucional”, enfatizó. Coordinador de la Comisión, Juan José Martínsegún la agencia de noticias Ansa.

🚨 Termina la votación en el pleno # Asamblea Constituyente! Mira los detalles de cada encuesta aquí 👇 👀 Spoiler: El derecho de los animales a vivir sin crueldad ya forma parte de la factura # Nueva Constitución! https://t.co/isAiSuIVOQ – Convención Chilena (@convencioncl) 25 de marzo de 2022

“La naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existenciapara regenerar, mantener y restaurar sus funciones y equilibrios dinámicos, que incluyen los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad”, dice un artículo.

Sugiere además que “la ley puede establecer restricciones al ejercicio de ciertos derechos o libertades para proteger el medio ambiente y la naturaleza”.

El borrador de la nueva constitución debe pasar por una comisión de armonización y luego ser entregado al presidente Boric, quien debe declarar un plebiscito de salida para que los ciudadanos decidan.

También establece que es deber del Estado “tomar medidas para prevenir, adaptar y mitigar los riesgos, vulnerabilidades y efectos causados ​​por la crisis climática y ambiental”.

Un excelente punto es que “el Estado y sus autoridades promoverán una educación basada en la empatía y el respeto por los animales”.

“Los animales están sujetos a una protección especial. El Estado los protegerá, reconocerá sus sentimientos y el derecho a vivir una vida libre de maltrato”.confirma otro punto que ha sido duramente discutido, especialmente por quienes han condenado el rodeo, la actividad de ejercicio intenso en las zonas rurales, donde se suele golpear a los bueyes.

Para la comunista convencional Bárbara Sepúlveda, “aquí el rodeo es un maltrato, como las corridas de toros en España.aunque aquí lo defienden y les parece bonito, porque es un espectáculo sádico en el que aplauden y disfrutan golpeando al animal”.

El derechista Manuel José Ossandón Recomendó a los que no les gustó el rodeo que no “pasen” y les pidió que no “salgan de prejuicios para señalar que hubo malos tratos cuando nunca participaron en persona, y reafirmar el cuidado que existe de parte de hombres. campo.”

“No hables de lo que es la crueldad animal cuando dejan a un gato oa un perro encerrado en un apartamento; Esto es crueldad animal”.añadió.

De aprobarse, pondrá fin a la actual constitución, redactada en 1980, durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-90).