A-ha en Movistar Arena: la nostalgia suena bien

Synthesizer pop, heredero de Eurodisco, que dominó la radio a principios de los 80, estuvo más animado que nunca en el concierto de anoche. La banda noruega A-ha bebió en el Movistar Arenaen el barrio porteño de Villa Crespo, con la excusa de que celebra con retraso el 35 aniversario del estreno de “Caza por lo alto y por lo bajo”, su exitoso debut.

A diferencia de su última visita al Luna Park hace siete años, vino a mostrar material de su reciente trabajo “Cast in Steel”; esta vez la banda prefirió revisitar el disco con éxitos como “Take on Me”la canción que dio nombre al álbum, y “El sol siempre brilla en la televisión”, la catapultó a la fama y la convirtió en uno de los íconos sonoros de la época.

El concierto, que finalmente tuvo lugar después retrasos de dos años debido a la pandemia de coronavirus -el famoso disco data de 1985-, dejando la sensación de que si bien es un estilo que parece estar atrapado en ese momento, su revival puede sorprenderte con sus perfectas interpretaciones, sólido sonido y sólida estructura de las canciones.

Con el apoyo del excelente baterista Karel Oluf Wennerberg y el famoso bajista Even Ormestad; cantante y símbolo sexual de Morten Harket, el guitarrista Pål Waaktaar-Savoy y el teclista Magne Furuholmen Lo interpretaron en menos de hora y media de un espectáculo que ofreció algunos matices.

Por un lado, estaba la primera parte, en la que la banda parecía tomarse su tiempo para entrar en ambiente, fuera de la estrechez de su sonido; para luego poder conectar definitivamente con el público y traer un aspecto más sangriento. Por otro lado, el synthpop más duro fue gran protagonista del primer tramo, para relajarse después con otras corrientes que fueron surgiendo a medida que comenzaba el repertorio.

Mientras que en otros conciertos de esta gira el espectáculo comenzaba con un repaso de todo “Hunting High and Low”, respetando el orden de las canciones; aquí la banda eligió una gira que dejó los mayores éxitos al final de esta sección del show.

“Tren del pensamiento”, “El cielo azul”, “Viviendo el cuento de aventuras de un niño” y “A me cuentas” Formaron un comienzo de concierto muy tranquilo, que sumado a la postura distante del cantante de hielo se combinó para que el espectáculo se cruzara con cierto escalofrío.

Sin embargo, la actuación ya ha dejado perlas, como la sobrevaloración del pop sintetizado a base de sonido apretado, la excelente base del batería y el bajista que acompañan a la banda, las perfectas condiciones en las que Morten Harket mantiene su voz. brillantes capas de sonido basadas en Pål Waaktaar-Savoy y Magne Furuholmen.

“Love is Reason”, “I Dream Myself Alive” y “Here I Stand and Face he Rain” levantaron un poco al público hasta que por fin llegaron los tres temas estrella de la placa honorífica: “Caza alta y baja”donde la cantante finalmente rompió el hielo y se acercó al público para invitarlos a los coros; “El sol siempre brilla en la tele” y por supuesto “Cásate conmigo”.

“Este es el final de ‘Hunting High and Low’, el resto del repertorio que sale de la necesidad.

Para la vuelta y el último tramo del concierto, A-ha decidió continuar hasta la década de 1980 basándose en canciones de su álbum de 1986 “Scounrel Days”; “Quédate en estos caminos”, 1988; y “Al este del sol, al oeste de la luna”, 1990.

“Sycamore Leaves” abrió esta segunda parte con un cambio radical en el sonido de un riff distorsionado diseñado a partir de guitarra y teclados conmovedores.

“Nos vamos de los 80”, dijo el teclista, con una excepción al concierto, para presentar dos temas que formarán parte del trabajo futuro de la banda. se trataba de baladas “Bosque para árboles”quien aseguró que fue un estreno absoluto, y “Tienes lo que se necesita”.

celebrado “Columpios columpios” -una de las más grandes interpretaciones de toda la noche- y la portada de Carole King “Llorando en la lluvia” presagiaba el final que venía con las adiciones cantadas “Días de villanos”bailando “Te he perdido” y “The Living Daylights”.

Es cierto que la mera mención de A-ha hace referencia al motivo de clave danzante de la introducción “Take on Me” y al imposible alto de voz del estribillo, que nos ancla en una época determinada, y por tanto casi nos obliga a posicionarnos antes de su actuación, como haciendo ejercicios de nostalgia. . Pero esta vez la nostalgia nos regaló un momento de buenas canciones interpretadas con autoridad, que no es poca cosa.