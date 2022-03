Se estrena la película (…) El mismo río, que examina la relación entre el tiempo y la naturaleza

Fernández Mouján: “Diseñé esta pizarra como una especie de diario”.

Reconocido realizador de documentales Alejandro Fernández Mouján estrena este viernes su último trabajo en la Sala Leopoldo Lugones, “(…) el mismo río”una película que reflexiona sobre la naturaleza y el paso del tiempo.



“De hecho, no nació como una idea para una película, sino como un registro del paso del tiempo y su relación con la naturaleza a través de la imagen y el sonido en un lugar determinado”.Mouján le explica a Télam cuando le preguntan por el origen de “Mismo Río”.





El ensayo documental con largos planos fijos, textos sobre el Río de la Plata, fragmentos de mensajes, dibujos y hasta la inclusión del director y su esposa en breves cuadros y diálogos de fondo abarca un período de tres años donde árboles y río son testigos hechos humanos y también preservar la propia memoria.



“Quería registrar el tiempo y cómo fluye en un lugar determinado sin decir una voz o un personaje, porque en ese momento buscaba más conexiones sensoriales”.añadido por el director.



“El mundo o la realidad política inevitablemente se cuela en el presente que vivimos, y en la película sirve para abrir y cerrar este tramo de tres años desde noviembre de 2016 hasta noviembre de 2019 y ubicarlo en el momento”. Alejandro Fernández Moujan



La película, que podrá verse hasta el 30 de marzo en la Sala Lugones Teatro General San Martín, estará acompañada de una retrospectiva de la obra de Mouján con cinco de sus películas: “Las Palmas: Chaco” (2002), Pulqui, un Momento en el Patria de la felicidad” (2007), “La resistente” (2009) y “Damiana Kryygi” (2015).





Alejandro Fernández Mouján, director (Foto: Eliana Obregón)



Télam: ¿Cómo fue la idea de “El mismo río”, a qué te referías?



Alejandro Fernández Mouján: En realidad, no nació como una idea para una película, sino como un registro del paso del tiempo y su relación con la naturaleza a través de la imagen y el sonido en un lugar determinado. Diseñé este registro como una especie de diario, inicialmente sin límite de tiempo, sin condiciones en cuanto al tipo de historia, como la fecha de finalización o las fechas de producción.



Solo estaba yo con la cámara, lentes, trípode y grabadora. Empecé a ordenar por fecha lo que grababa en las carpetas, y en el programa de edición armé una línea de tiempo como si fuera un diario. Nunca lo he presentado como proyecto a ninguna fuente potencial de financiación o subvención. Esto lo hice solo con un ajuste ya avanzado y presenté el corte a los Incas para obtener un subsidio muy pequeño para ayudar con la postproducción.





Fernández Mouján: “Solo estaba yo con cámara, lentes, trípode y grabadora” (Foto: Eliana Obregón)



T: El primer “registro humano” de la película es Raúl Castro anunciando la muerte de su hermano Fidel. ¿Que quieres decir con eso?



AFM: Al principio no quise decir nada, estaba ahí en la casa, notando la lluvia, que empezó con intensidad en ese momento. Mi esposa me acompañó y ella miraba las noticias en su celular mientras me hablaba de Fidel, así que decidí grabarlo y pedir su celular y ponerlo frente a la cámara. Como documentalista uno aprende el reflejo de fijarse en todo lo que parece útil sin saber por qué, a veces son hechos irrelevantes, coincidencias próximas, en este caso el hecho era importante, pero no tenía idea de cómo funcionaría, era parte del registro. en el momento.



T: El período de tiempo de su tiempo dedicado al cine es una captura de varios eventos que han tenido lugar en toda la sociedad. ¿Qué eventos ha considerado y cómo se relacionan con el ensayo documental, que se centra en la naturaleza?



AFM: La película tiene una duración de tres años, durante los cuales vivimos una situación muy negativa en el país y en la región, el regreso del neoliberalismo en varias formas. Creo que tiene que ver con el hecho de que de alguna manera nos estamos retrayendo y buscando viejas conexiones relegadas por otras urgencias en relación con la naturaleza. El mundo o la realidad política se cuela inevitablemente en el presente que vivimos, y en la película sirve para abrir y cerrar el trienio de noviembre de 2016 a noviembre de 2019 y situarlo en el momento. Quería registrar el tiempo y cómo transcurre en un determinado lugar sin que me lo cuente una voz o un personaje, porque en ese momento buscaba más conexiones sensoriales, de ahí los textos citados en los cuadros, extractos de poemas, registros de otro época y algo de dibujo, todo en el mismo ambiente.



T: Por un lado te preguntas qué se dijo del río, que es parte vital de la vida, y por otro lado te preguntas si la naturaleza tiene su memoria, si quieres, una pregunta sin respuesta. ¿Es tu propia intervención en la película una búsqueda quimérica?



AFM: Siento una gran atracción por el Río de la Plata y su costa, por lo que otros han visto de él en diferentes épocas, me pregunto cómo registrarlo sin apenas un hermoso paisaje. Rechacé muchas de esas fotos “hermosas”, de postal, fáciles.



En cuanto al río como metáfora del tiempo, hay una conocida frase de Heráclito que dice algo así: “Ningún hombre puede cruzar dos veces el mismo río, porque ni el hombre ni el agua serán iguales”. Borges incluso lo escribió en varios de sus textos. Por ejemplo, en su poema Heráclito: “El río se apodera de mí y yo soy el río”.



Tal vez buscando una película o la pregunta es: ¿Somos el río? Y pensar también en el río como una idea del tiempo.





“Creo que hay una especie de memoria en la naturaleza”, dice el director.



Yo creo que hay cierto tipo de memoria en la naturaleza, no como humana, pero como dices, puede ser una pregunta sin respuesta. Yo creo que hay ideas que tienen las plantas o los animales y que hemos perdido parte de esa capacidad. Siento una curiosidad especial por los árboles y traté de darles un lugar importante en la película, incluso hay una intención en este trabajo, no sé si funcionó, de escuchar a través de ellos, de imaginar cómo escuchan, cómo vibran, qué hay entre los árboles, cómo pregunta el poeta Juan L. Ortiz.



T: Debido al dicho, ‘Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie, en realidad no sucedió’, ¿es tu búsqueda estar allí y mostrar ese momento?



AFM: No lo pensé de esa manera. Es como un momento imposible, pero está la idea de ser testigo o prestar atención a algo que normalmente no miramos, e imaginar cómo es cuando no lo vemos. A veces pienso que podría pasarme horas en esa meditación, algo que probablemente no le interese a nadie, es muy difícil de transmitir con una película, que es básicamente un montaje y una síntesis de algo. Pero creo que hay imágenes y sonidos que nos unen, nos comparten y que nos permiten sentir lo mismo o evocar situaciones similares que hemos vivido. La película de alguna manera atrae, existe.



¿Qué significa que los Lugone estén planeando una retrospectiva de sus películas? ¿Te empuja a revisar y pensar en tu propio trabajo?



AFM: Es un lujo, es una sala que me gusta mucho, donde la pasé muy bien y descubrí cineastas de todo el mundo, y es un lugar donde se hacen exposiciones como Doc Buenos Aires, en la que he participado varias veces.



Y es cierto que también me obliga a revisar esas películas, que aunque las puedo ver en casa, no es lo mismo verlas en el cine y con el público, me molesta mucho. De alguna manera con el estreno de “El mismo río” me doy cuenta de las conexiones que pueden existir entre todas mis películas, constantes, eso es muy bueno.