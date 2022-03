Reflexiones sobre la vida cotidiana: A expensas del consorcio

a expensas del consorcio

Hay al menos dos cosas que uno NO PUEDE elegir en la vida: una es la familia. Obtienes el que te atrapa: un hermoso día naces y ya estás en medio de un grupo humano que nunca entenderá por qué se empeña en preservar la especie.

Otra cosa que no puedes elegir son los vecinos del consorcio: porque cuando compras o alquilas un departamento, te fijas en detalles como el espacio, la luz, el precio, e incluso preguntas cuánto se paga, pero nunca preguntas “¿y los vecinos, cómo están?”, porque piensas que no. , afectará al Pobre. (Además, si no escuchas gritos y ruido en platos rotos cuando vas a ver el apartamento dos veces antes de apoderarte de él, nadie te dirá: “Si haces mucho ruido, no te preocupes. Pasar desapercibido aquí.”)

¿Cuántas veces caminas por la calle frente al edificio y los ves reunidos en el pasillo y piensas, “pobre gente”? Claro, hasta que sea tu turno de ir a una reunión en TU edificio. Y ahí quiere ir a una reunión del consorcio del edificio OTROS, para no tener que estar metido con la runfla, a la que se le ha sumado la mano invisible del mercado inmobiliario.

Y una reunión de consorcio es casi como una reunión de gobierno un país que siempre enfrenta los mismos problemas: gastos, recortes de gastos, tarifas, costo de los ascensores, desinfección, extintores y todos esos trabajos paralizados que no se hacen desde hace años porque nadie los quiere. aumentar el gasto.

Pero los costos están aumentando y el trabajo no se hace.: el agua se filtra del tanque a la planta baja, el ascensor hace ruido porque no se puede reemplazar el motor y los tabiques no son impermeables porque hay una deuda del contratista anterior, que ya es más alta que la deuda del FMI y aparece su edificio en Veraz de los albañiles.

Y un día no tienes elección: tienes que irte. Puedes perderte uno, dos, pero Si no lo hace, Magoya Montoto and Company limpiará el desagüe de su cocina.

Y solo con los años aprenderás la lección número 1: nunca llegues a tiempo, ni siquiera diez minutos después. Debes llegar media hora más tarde y, a ser posible, con una reunión bien iniciada.

Porque en la pre-reunión, cuando llega la gente, se habla de los que aún no han estado. Eso no sería nada: la vista previa es, además, el momento en que Los líderes de opinión te marearán así que cuando llega el momento de alzar la voz, eres tú y no ellos quien tiene que discutir con el gerente.

¡Ay… cuidador! Es él quien ocupa el escenario del odio, un escalón por encima del mánagerambos sospechosos de acusaciones, sin prueba alguna, de montar una asociación ilícita que comerciaba con bidones de agua, sifones y franelas, y botellas de líquidos para pulir el intercomunicador eléctrico.

Después de 10 minutos de negociaciones, entiendes que cada uno defiende lo suyo

El de la habitación Bquien lleva tres años peleando por ser miembro de la junta, cosa que no logró porque todos sabemos que es un Panama Papers, tiene 4 denuncias por estafa y estafa y declaró vacío su apartamento ante la AFIP, ARBA y la ONU (Claro: él no sabe que leemos cartas de documentos).

El uno con el otro Hquien, como no se ve en la tercera J, que no devolvió la placa que le prestó en el 96, siempre vota en contra de la segunda e imposibilita la unanimidad.

Socio de la tercera Cque hablan y no entienden lo que dicen, al punto que dudas si hablan español o son refugiados de una guerra.

El de la quinta Dque quiere poner un gimnasio en la terraza en flagrante violación de las normas de construcción

Canchero noveno AEl que quiera construir uno de esos tótems con videopatrulla no sabe si darle una categoría al edificio o avisarle cuando se pone gris.

y planta bajamolesto por arrojar basura en los pisos superiores, amenazando con instalar francotiradores, un ex infante de marina de los EE. UU., para dispararle a la primera persona que arroje una bolsa o un paquete vacío de papas fritas.

y mientras tanto el administrador pretende tomar nota de todo. Pero no escribirá ni un botón, y solo te darás cuenta de eso cuando veas un cuaderno con apenas dos o tres temas: casualmente, el reparto de latas de agua, refrescos, y la compra de líquido y franela para darle un brillar en el intercomunicador eléctrico; , que no se discutió en la reunión!

Y el cónclave se alarga por el debate presupuestario los problemas básicos siempre surgen, como un escudo de pothos mal iluminado, el gobierno, lo caro que es, el informe médico de cada vecino contando sus dolencias y la promesa del administrador de empezar a trabajar requiriendo al menos tres presupuestos para ser presentados a la junta, que será el día que se declare la paz en el mundo, el día del tiro con arco , Día de la Escarapela y cae el 30 de febrero.

Y todo ese tiempo y esfuerzo tiene una conclusión: ¡No hay forma de reducir costos! Ni alquilar una terraza para colocar una antena 5G radiactivao alquilar una portería a través de esquemas piramidales, o incluso sustituir un intercomunicador eléctrico por uno de plástico que no requiera pasar una franela.

Y todos los meses, cuando llega la liquidación, finalmente te preguntas: ¿Por qué un edificio de apartamentos se llama “bienes raíces horizontales”? ¿No debería llamarse “propiedad vertical”? ¿O se llama propiedad horizontal porque siempre te acuesta con gastos?