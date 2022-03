Nostalgia cinéfila empresarial

Más de 25.000 personas ya han visto la versión remasterizada de “El Padrino” en el cine.

Regresó a los cines en Argentina hace un mes “Padrino”El clásico de Francis Ford Coppola con motivo del 50 aniversario de su estreno original y atrajo a casi 25.000 personas, lo que es un buen valor dado el contexto local y ha sido lanzado en sólo 33 salas con un número muy reducido de funciones diarias.

Es nuestro turno esta semana. “Pulp Fiction” (el título local era “Violent Times”), una película del venerado Quentin Tarantino con John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Tim Roth, Bruce Willis, Rosanna Arquette y Christopher Walken, que regresa en una copia remasterizada 45 salas en CABA, provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta y Neuquén. El fervor que ha despertado la novedad en las redes sociales presupone una mayor y entusiasta participación.

La pregunta inevitable, entonces, es por qué las películas disponibles en las plataformas de transmisión funcionan en la pantalla grande (La trilogía de ‘El Padrino’ forma parte de la oferta actual de HBO Max y “Pulp Fiction” integra los de diferentes plataformas como Movistar TV, Paramount+ o la propia HBO Max), que muchos ya tienen en VHS o DVD antiguos o incluso circulan por la web? Porque la cinefilia es en buena parte nostálgica y porque por mucho que haya mejorado, Todavía no hay tecnología para el hogar que coincida con la experiencia gigante de la sala de estar (y la comunidad) en la oscuridad con proyección y sonido de primera.

Hablando de nostalgia cinéfila no tienes que volver exclusivamente a los clásicos de la época dorada Estudios de Hollywood o autores europeos de los años 60 y 70 (que es generalmente el legado de teatros como franquicias populares como “Harry Potter”, “Batman”, “Alien”, “Regreso al futuro”, “Terminator”, “Rocky” o “El señor de los anillos” tenían muy buenos ingresos antes e incluso después del pico de la pandemia.

Padres y madres que quieren volver a ver algunas de sus películas favoritas con sus hijos e hijas mayores, jóvenes espectadores que no han podido apreciarlos en el cine porque eran muy jóvenes o aún no habían nacido, o por “fetichismo” o mera nostalgia. elevación ver “cine de antes” en las mejores condiciones posibles… Lo cierto es que las películas que forman parte del imaginario, de la memoria colectiva, de la cultura popular, conservan su vigencia indestructible.

Se han reeditado con éxito dos clásicos de Federico Fellini: “La dolce vita” (foto) y “8 y ½”.

El consumo de nichos también es una cuestión de rutina (y debe tenerse en cuenta que algunos nichos no son tan pequeños como parecen a primera vista). ¿Ejemplos recientes? Exitosa reactivación en teatros locales “La dolce vita” y “8 y ½”tanto el italiano Federico Fellini; “Vive tu vida”, francés Jean-Luc Godard; o provocador “Imperio de los Sentidos”, de Nagisa Ôshima, Japón. Y también hay retrospectivas en festivales como el de Mar del Plata o el próximo BAFICI, cuyas entradas para los clásicos restaurados suelen ser las primeras en agotarse.

El buen desempeño de “Pizza de regaliz” en los cines provocó el regreso en ciclos especiales de otras películas de Paul Thomas Anderson.

Y en cuanto a los directores de culto, el estreno de la nueva película muchas veces apoyará el consumo de la filmografía anterior. Fue un caso americano reciente. Pablo Thomas Andersonque ha logrado una respuesta masiva en los cines comerciales con “Pizza de regaliz” (tiene 65.000 entradas vendidas) y luego desató una afluencia de espectadores que agotaron todas las funciones programadas en El Cultural San Martín de sus otros destacados largometrajes, como “Hard Eight – Living on Chance” (1996), “Boogie Nights: Games of Pleasure” (1997) , “Magnolia” (1999), “Borracho de amor” (2002), “Aceite sangriento” (2007), “El maestro” (2012), “Poseer más” (2014) y “El hilo fantasma” (2017).

Y algo similar sucederá -con un objetivo diferente, por supuesto- cuándo será posible volver a ver clásicos animados de Disney (menos ahora, porque la propia compañía los recicla en nuevas versiones de ficción con protagonistas de carne y hueso) o maestros del género como el japonés Hayao Miyazaki.

Puede que estemos asistiendo a la época dorada del streaming (que es, de hecho, una de las principales amenazas para la supervivencia del cine), pero el negocio de los nostálgicos sigue luchando… y varios de ellos ganan.