Macri coincidió con Menem y recibió preguntas de la Coalición Cívica

ex presidente Mauricio Macri enfatizó este Viernes Presidencia de Carlos Saúl Menem, al señalar que el expresidente riojano “cada día se justificará más”lo que generó una respuesta de varios ciudadanos de la Coalición Cívica, sus socios dentro de la coalición Juntos por el Cambio.



“El que resolvió la fisura en Argentina fue el presidente Menem, quien se justificará cada día con el tiempo”.Lo aseguró Macri hoy cuando habló con Radio Mitre Córdoba.



“Él vino con el peronismo modernotratando de unir a los argentinos por la producción, el empleo y el progreso pacífico de la Argentina, y esa gente volvió a proclamar sistemáticamente el discurso del odio”, dijo Macri, comparando el menemismo con el kirchnerismo.



Inmediatamente, Las palabras de Macri fueron cuestionadas por varios funcionarios de la coalición cívicasus socios en la coalición Juntos por el Cambio.



Presidente del Bloque Coalición Cívica en la Cámara de Diputados Juan Manuel López pidió en Twitter no olvidar que “la degradación de Institeme también ha comenzado con Menem, que no nos deja crecer” y recordó que “entre otras cosas, estableció un poder judicial corrupto, amplió la corte y el Comodoro Pye, y profundizó la degradación de los servicios de inteligencia”.

Probablemente lo sea, pero no olvidemos que Menem también ha iniciado una degradación institucional que no nos permite crecer.

Entre otras cosas, instauró un poder judicial corrupto ampliando la corte y Comodoro Py y profundizando la degradación de los servicios de inteligencia. https://t.co/jq1SIpVGz9 – Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) 25 de marzo de 2022



Otro miembro nacional de la Coalición Cívica, Mariana Zuvic también afirmó en redes sociales que a Menem lo recordarán “como un ladrón”, dijo que “explotó la ciudad, encubrió el atentado, vendió armas a Ecuador y Croacia”..

¡De un ladrón!

Voló la ciudad, cubrió el ataque, vendió armas a Ecuador y Croacia. #Memoria Señor, sin ella no habrá justicia. Y ya no hay lugar para pactos de impunidad para la Argentina. https://t.co/7jCOLAqKFB – Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) 25 de marzo de 2022



“#Memoria Sr. No habrá justicia sin ella. Y no hay lugar en Argentina para pactos de impunidad”, respondió Zuvic a los elogios de Macri a la presidencia de Menem de 1989 a 1999.