La maravillosa historia de Fedez y Chiara Ferragni, #TheFerragnez

Fedes y Chiara Ferragni, figuras de la historia de los medios cruzados.

En días pasados, un joven rapero italiano fedez (32), milanés, de nombre real Federico Leonardo Lucía, un cantante que sumó más éxito del que ya ha logrado al convertirse en esposo de la influenza chiara ferragini (34) anunció que padecía una enfermedad que no reveló en ese momento, hasta este jueves a través de las redes sociales, y en todas las cartas admitió que se trataba de un tumor pancreático, por lo que finalmente se sometió a una delicada operación.

Desde hace mucho tiempo se rumorea sobre la salud de Fedez, difundiéndose que sufre de desmielinización (pérdida de mielina en el sistema nervioso), e incluso se difunde que sufre de esclerosis múltiple, pero esta versión se derrumbó. noticia de nuevo, que finalizó el día 22 de su ingreso en quirófano.

Según su publicación en Instagram, donde tiene 13,6 millones de seguidores. “La semana pasada descubrí que tenía un raro tumor neuroendocrino en el páncreas. De esas que, si no son captadas a tiempo, no son una agradable compañía en tu cuerpo. Por eso tuve que operarme durante seis horas para extirpar parte del páncreas (incluido el tumor). Dos días después de la operación, estoy bien y no veo la hora de volver a casa con mis hijos. aun llego tarde”Él concluyó

El reportaje incluye fotografías de la pareja, en las que el cantante expone una cicatriz y también exhibe algunos dibujos que muestran a qué tipo de procedimiento se sometió. Chiara Ferragni le aseguró “La operación del martes salió bien y se está recuperando. Esperamos que sea solo un mal recuerdo que nos enseñó nuevamente lo importante que es disfrutar la vida al máximo y todos los días”.reveló una foto de él abrazando a su esposo en el hospital

Según los especialistas que lo tratan, aún no está definido si es un tumor “neuroendocrino” benigno o maligno, que la operación fue de alta complejidad y mucho riesgo, la duodenopancreatectomía, que consiste en extirpar la cabeza del páncreas y el llamado conexión duodenal con esta glándula y expuso un momento de alta tensión y ansiedad, que, además de ser conocido por sus canciones como “Senza Pagare” o “Bella Storia”, es juez en el reality show “Factor X”.

para Ferragni “El amor de mi vida, Fedez, necesita un poco de apoyo extra en estos días”. Te amamos más que nunca, mi amor. Te recuperarás pronto, siempre rodeado del cariño de toda tu familia, amigos y de todas las personas que tanto te quieren.cómo leen sus 26 millones de seguidores la semana pasada en su cuenta de instagram y lo agregó “Te amamos más que nunca, amor”. Te recuperarás pronto, siempre rodeado del cariño de toda tu familia, amigos y de todas las personas que tanto te quieren.

La boda tuvo lugar hace cuatro años, ambos vestidos de alta costura: Dior y Versace. respectivamente- ya con el hijo recién nacido León Lucía (la pareja tuvo una segunda hija Vittoria Lucía en 2021), con festejos envueltos en marketing, que la empresaria-gripal manejó precisamente, según el hashtag #LosFerragnez gracias a la experiencia de su blog The Blonde Salad, que lleva en una mochila la que da trabajo a más de un centenar de personas y Recientemente ha ganado más de 12 millones de euros.

En 2021, una joven empresaria que tiene su propia marca de diseño y fue portada de revistas de renombre presentó una película biográfica en el Festival de Cine de Venecia. “Chiara Ferragni: No publicado”y ahora la serie –“Ferragnez”– para la plataforma Amazon Prime Video, donde durante ocho episodios abre el telón de sus anécdotas familiares, pero también de su papel de empresaria que supo usar el mundo de la moda a través de las redes y diferentes posiciones, una de ellas, enfrentadas.