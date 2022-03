Influencers y artistas llenaron las redes Memoria, Verdad y Justicia

(Foto por Raúl Ferrari)

Influencers, artistas, cantantes, comediantes y jóvenes personajes públicos han aparecido en las redes sociales en fotos, videos y frases en honor a los 30.000 presos desaparecidos de la última dictadura militar en Argentina.

El stream, en el que participó ‘Coscu’ junto a su hermano Pedro de Ex Esma, conmovió a sus seguidores al revelar parte de su historia familiar, e hizo que detuvieran a su tío, desaparecido.

En entrevista con Télam, la locutora, presentadora y comunicadora Sofía Carmona (31) Reflexionó sobre el mundo de los jóvenes y cómo construir una memoria colectiva y un concepto de derechos humanos. “El 24 de marzo me enseñó que nunca podemos permitir lo que ha pasado en nuestra historia y que es imposible aplicar si no recordamos, si no tenemos memoria, si no tratamos de encontrar la verdad y la justicia”, dijo. dijo. . Carmona (@sofisca IG).

“Esta fecha es un ejemplo de pensamiento. Hay gente que me pregunta, ‘¿Por qué son las vacaciones?’ y me parece muy extraño que a los demás no les afecte lo mismo que a mí. Sin embargo, creo que es importante compartir con aquellas personas que se animan a hacerse estas preguntas de por qué la festividad es lo que pasó el 24 de marzo. Para los que somos hijos de quienes hemos vivido la última dictadura, tenemos la responsabilidad de mantener activa nuestra memoria para poder pensar precisamente en el futuro que volveremos a prevenir, nunca más”.reflexionó el entrevistador.

‘Coscu’ y su hermano emitían desde ExEsma El deportista Pedro Pérez Disalvo invitó a su hermano ‘Coscu’ a un ‘memory stream’, que filmaron en Twitch desde Ex Esma en el barrio bonaerense de Núñez. El streaming se llevó a cabo este lunes, desde el cual ellos y su madre contaron la historia de su tío desaparecido Pedro Alfred “Boch” Disalva. “Bocha” era un estudiante de medicina de la Universidad Nacional de La Plata, quien fue secuestrado en 1977 por el Primer Cuerpo del Ejército. Mira esta publicación en Instagram Publicación compartida por Pedro Pérez Disalvo (@pedroperezdisalvo) La abuela del streamer, Galeana Di Francesco de Di Salvo, era parte de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y murió en 2015 sin encontrar a su hijo desaparecido. Pedro compartió una publicación en Instagram con fotos de la transmisión afirmando que fue “el stream más hermoso que he hecho y que probablemente haré en toda mi vida (…) Este es mi pequeño granito de arena en esto”. Estoy luchando, estoy muy feliz y orgulloso de pertenecer y levantar esta bandera toda mi vida”. Finalmente, recordó que ‘¡el entrenamiento de la memoria debe ser colectivo!’ Esta transmisión especial les dijo a los simpatizantes de ambos que esta fecha histórica, que de una u otra forma marca a toda la Argentina, no debe pasar desapercibida ni quedar en el olvido por más años que los oscuros hechos de la última dictadura iniciada en 1976. El 24 de marzo de este año, Pedro también compartió la publicación del año pasado con una foto antigua de toda la familia y una actual con el ‘Bocha’ desaparecido de la mesa, acompañada de las palabras de la madre de ambos streamers. Mira esta publicación en Instagram Publicación compartida por Pedro Pérez Disalvo (@pedroperezdisalvo)

Carmona no es la única que piensa así y apareció en Instagram este jueves 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria. La red social de fotos, videos y discos se llenó de palabras de respeto por la época oscura del país. Los recuerdos colectivos se llevaron a cabo, entre otros, Wos, Lara91k, Malena Pichot, Santi Maratea.

Comediante, actriz y periodista Malena Pichotová y actriz y cantante, Sofía MorandiCompartió en sus historias la misma publicación de Instagram que cuenta la lucha de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Este artículo fue publicado por Florencia Sichel, filósofa y docente.

Morandi también compartió una publicación de un comunicador y un médico, sol desordenado (@soldespeinada) que dice “No seas cobarde, lucha como una abuela”ilustración de @eioillustrations.

Juariúinfluencer y actual participante de Masterchef Celebrity, compartió en su Instagram un video de archivo de madres y abuelas en Plaza y escribió: “Me satisface que como empresa tengamos al menos un poco de coraje, valentía y fuerza de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Memoria, verdad y justicia”.

santiago maratheainfluencer y líder indiscutible de la red en los últimos años, recordó la desaparición del mural de Charly García “Los dinosaurios desaparecen”, en referencia a la emblemática canción del rock nacional.

nicole nicoleuna artista urbana conocida por sus éxitos como “Wapo Traketero”, compartió en Instagram y Publicación estrella de Fito Páez que señala con el dedo un icónico pañuelo blanco atado y una característica palabra cada 24 de marzo, “memoria”.

Juan Ingaramo, músico cordobésescribió este jueves: “Una búsqueda de por vida de tus hijos y nietos, manteniendo viva la lucha por la memoria, la verdad y la justicia” compartió estas palabras junto con una foto de archivo del instagram oficial @abuelasdifusion. Otra historia publicada por Ingaramo fue una fotografía del pañuelo de una madre, junto con fotografías de detenidos desaparecidos y frases: “Hoy, 46 años después del último golpe militar, nunca más decimos”.

joven y talentoso Guau, compartió una fotografía de archivo histórico de las abuelas en la marcha con un cartel que decía “¿Dónde están los cientos de niños nacidos en cautiverio?” Wosito escribió: “46 años de búsqueda, primero de sus hijos, luego de sus nietos. Luchar, siempre por la memoria, la verdad y la justicia”. El músico de la ciudad está siempre involucrado en los asuntos sociales y políticos por una sociedad más justa e igualitaria.

Martín Rechimuzzi y Pedro Rosemblat, comunicadores, humoristas, compañeros y amigos, siempre solidarios y comprometidos con esta causa colectiva, que exige un justo culto a las víctimas de la dictadura. “Memoria, verdad y justicia. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes. Nos vemos en la plaza”, compartió Rosemblat en Instagram. Mientras que Rechi escribió, “que el terror y el silencio nunca más se apoderen de nuestras vidas. En la plaza, para abrazarlos”.

lara91kartista de trap, compartió una publicación de la cuenta oficial de Abuelas con un corazón rojo en apoyo a la Semana de la Memoria.

Santiago TalledoEl actor y cantante compartió un video de archivo en el que madres ven cómo exigen información y dónde están sus hijos e hijas en Plaza de Mayo: “Cada vez que veo este video lloro”, dijo el artista en una historia en su Instagram oficial. .

julie radaLa cantante uruguayo-argentina compartió un álbum negro en Instagram con las palabras “Nunca más”. Su colega emmanuel horvilleurtambién apareció en la misma red social con las palabras “nunca más, memoria, verdad y justicia”.

En definitiva, diversas figuras de la cultura y la comunicación coinciden en que la lucha de las madres y abuelas en Plaza de Mayo es histórica y debe ser acompañada, apoyada y promovida colectivamente por el resto de la sociedad para seguir alimentando la memoria, exigiendo justicia y así encontrar la verdad.