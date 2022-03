Enrique “Jarito” Walker: un hombre y un periodista en el cambio

Periodista – Directora de La Tecl @ Eñe, Revista de Cultura y Política. Učitel en UNDAV.

historizar. Revelar cómo los nombres, las obras, los artículos periodísticos responden siempre a la subjetividad, a un ser que produce hechos que perfilan el sentido de la vida. El propósito de este trabajo es quizás unir los fragmentos del pasado que justifican salvar la unidad hombre-trabajo-tiempo, no para reiniciar la tarea de alimentar desde allí el presente, sino para comprender que sin memoria no es posible la identidad. Es el propósito de ahondar en ciertos aspectos o márgenes de la historia, y es también el propósito de este raro y breve acercamiento al personaje del periodista Enrique Walker.

Históricamente, diría David Viñas. Ir del texto interior al exterior. El pasaje entre la obra y su autor. Arquitectónico y urbano. Apuesta por tres movimientos interrelacionados: fabricante, proceso de producción y producto.

Primer movimiento

Productor: Henry Walker

Recopilación de datos primarios. Enrique “Jarito” Walker: Periodista. En la década de 1960 fue secretario de la revista Gente (Editorial Atlántida), de la que se desvinculó en 1969. Colaborador en las publicaciones de Semana Gráfic y Extra. En 1971 editó la revista Nuevo Hombre y también colaboró ​​regularmente en la revista El descamisado en la década de 1970.

segundo movimiento

Proceso de manufactura

El hombre, Enrique Walker, compaginó con los acontecimientos de su tiempo. Walker, permeable a los destellos, a los hechos políticos y sociales de su tiempo. Periodista, hombre, en transición, en movimiento: viajando a Costa Rica y Vietnam.

En las selvas de Costa Rica, cubre desde hace dos meses el avión TC-48 de la Fuerza Aérea Argentina.

Vietnam será significativo en este segundo movimiento, el movimiento del proceso de producción. Walker parte hacia Vietnam siguiendo los pasos de un colega del diario La Nación. La búsqueda es una línea eléctrica que atraviesa el cuerpo y el alma de Enrique “Jarito” Walker. El periodista desaparecido en Vietnam se llama Ezcurra, y mientras Walker observa los datos registra emociones y pensamientos.

Citas del fragmento “Dijimos ayer”, de Eduard Blaustein:

“Según el testimonio de quienes lo conocieron, algunos de los viajes que realizó por América Latina lo tocaron profundamente, y según su madre, fue verdaderamente transformado por la experiencia en Vietnam, donde siguió los pasos de su colega de La. Nación, Ignacio Ezcurra, que desapareció en el lugar de la guerra sin dejar rastro…”.

analogía Rodolfo Walsh y la Operación Masacre

Jorge Ricardo Masetti y su viaje a Cuba tras el informe a Fidel Castro

Enrique Walker y sus crónicas sobre la Guerra de Vietnam.

Un productor que tiene una relación externa e interna con la producción.

Dentro y fuera.

Un tema que moviliza la investigación y la producción que desplaza y transforma una entidad destinada a la militancia revolucionaria.

Historizar: marco cultural / político / social

“Para aquellos que no conocían la época, el entusiasmo cultural y político de los años 60 y 70 tuvo su correlato no sólo en la floreciente industria editorial muy rica, sino también en el desarrollo generalizado de la prensa social y militante de ‘amplio espectro’. Una, sólo una de las publicaciones paradigmáticas fue la que representa remotamente el esplendor de Montoner: El Descamisado, que reapareció como La Causa Peronista luego de su cierre. La vieja permeabilidad social argentina y la profundidad de las convulsiones políticas, culturales y estéticas de la época quizás puedan ser simbolizado -con lo que es congelar a alguien deshumanizante en su momento- en el papel de uno de los directores de esa revista: Enrique Walker… “Eduardo Blaustein.

el tercer movimiento

Tomemos prestada una idea de David Viñas

no literalmente: El libro de denuncia vulgar no hiere ni molesta al poder, tampoco la producción literaria/informativa/política/cultural, que descifra los códigos discursivos hegemónicos del poder. En otras palabras, el texto explícito de una denuncia no siempre es una cierta referencia a la eficacia. El ejercicio y la crítica duelen, mucho, en cuanto a la combinación aguda de estos tres movimientos: fabricante/proceso de fabricación/producto. Se puede correr el riesgo de que Enrique Walker fuera consciente de la necesidad de este tipo de sentencia. Así que este intento de historicidad vale la pena.

coda

Enrique Walker también trabajó en Editorial Abril para la revista Semana Crítica. Formó parte del equipo de prensa de Canal 11 de Buenos Aires y trabajó en los programas radiales Belgrano La Gallina Verde y Generación Espontánea.

Enrique “Jarito” Walker fue secuestrado el 17 de julio de 1976 a las 19:30 horas cuando se encontraba en el Cine Moreno de Caballito. Walker ya estaba transformado por su inteligencia en Vietnam y luego por la experiencia del Mayo francés, al que abordó como reportero, y el Cordobazo. Es el final del periodista Gante y el comienzo del militante revolucionario en Montoneros como redactor de contenidos en la sección de Prensa.

Sus últimas palabras en el momento del secuestro fueron: “¡Soy Enrique Walker, periodista y montonero!”. Afirmación del oficio terrenal y voluntad humanista.

Se puso en marcha el operativo para su secuestro Diario La Nación, 18 de julio de 1976. “El incidente del cine Caballito ayer por la tarde despertó la alarma de muchos espectadores que estaban dentro y sorprendió a los transeúntes de la zona. Se detuvieron frente a Moreno a las 19.30 horas”. cine, ubicado en Rivadavia al 5050, dos vehículos, una camioneta Ford color blanca, placa D-171622, y una Ford Falcon metálica, de la que bajaron varios hombres que se dirigieron a la taquilla, y tras identificarse como policías, ordenó que encendiera las luces del local donde en ese momento se proyectaba la película.

Una vez logrado este objetivo, los hombres se dispusieron a buscar a una persona entre los espectadores que pronto fue identificada. El buscado intentó escapar, pero fue detenido por perseguidores, quienes lo obligaron a subir a una camioneta con un arma de fuego. Posteriormente, quienes intervinieron en la conducción subieron a los vehículos y abandonaron el lugar. El hecho fue denunciado en la comisaría 12”. Diario La Opinión, 20 de julio de 1976. “Ayer, el Buenos Aires Herald identificó a Enrique Walker como una persona que fue secuestrada de manera ostentosa en el cine Caballito el pasado sábado por un grupo armado que obligó a los empleados de la empresa a interrumpir la función y encender las luces para actuar”.

Al final del capítulo sobre Enrique Walker, en el libro Periodistas desaparecidos, se señala que quienes recopilaron datos sobre Walker no lo conocían personalmente; pero, gracias a la colaboración de su madre Edith de Walker, pudieron intentar reconstruir un gesto, una apariencia que nos acerca, aunque sea en una dimensión estrecha, a la historia, a algunos gestos y palabras del hombre. .

“Después de Vietnam, yo era otra persona -dijo- antes de vivir y pensar como un pequeño burgués, la visión de la guerra cambió mi vida”.

Finalmente, en el mismo capítulo, añaden que “no queda nada de su última producción”.

Finalmente, queda abierta la oportunidad para quien quiera aceptar el desafío de ampliar la búsqueda que tiende a unir los fragmentos de historia que conforman la vida de Enrique Walker.