Elton John: 75 años de una balada salvaje que vivió para contarlo

Este viernes 25.3 Elton John cumple 75 añosuno de los más grandes baladistas de la historia del rock, dueño de una vida marcada por el éxito, los excesos, las exigencias y el reconocimiento oficial.



El último fue alguna vez en noviembre pasado, el Príncipe Carlos lo ungió miembro de la Orden de Compañeros Honorarios en una ceremonia en el Castillo de Windsor, un galardón exclusivo otorgado por la familia real británica, que hasta el momento alcanza solo a unas 65 personalidades.



Este reconocimiento se produjo en un momento en que, como hace más de 50 años, las radios tienen su canción en alta rotación, en este caso su cruce con la británica Dua Lipa en el remix “Cold Heart”, que salva pasajes de sus clásicos “Rocket Man” y “Sacrifice”.





Ha sido desde que logró su primer gran éxito en la década de 1970. “Tu canción”, las listas de éxitos musicales prácticamente nunca se han visto privadas de las contribuciones de esta imponente balada. creaciones como “Pequeña bailarina”, “Adiós camino de ladrillos amarillos”, “Roca de cocodrilo”, “Vela en el viento”, “No sigas rompiendo mi corazón”, “No dejes que el sol se ponga sobre mí”, ” Saturday Night’s Alright For Fighting “y” I’m Still Standing “Además de los enumerados anteriormente, hay solo algunos ejemplos.



Pero su imagen familiar también es increíble, su devoción por los asuntos nobiliarios y el reconocimiento de su rango real en la perspectiva de su vida en la década de 1970, cuando estaba dominado por los excesos.







Nacido en la localidad británica de Pinner en 1947 bajo el nombre Reginald Kenneth DwightElton John tuvo una infancia marcada por su prematuro talento musical, lo que le valió una beca para estudiar en la prestigiosa Royal Academy of Music, quizás su salvavidas ante su excesiva timidez y falta de amor por parte de sus padres.



Tras la integración de varias bandas, entre ellas la del experimentado bluesero Long John Baldry, donde, en honor a él ya su saxofonista Elton Dean, adoptó el nombre artístico por el que se le conoce; Junto con el letrista Bernie Taupine, creó el dúo de composición indestructible, que continúa hasta el día de hoy.





Así creó un sinfín de hits durante la década de los 70 canciones con las que demostró que, centrándose siempre en el aspecto melódico, era capaz de alternar libremente entre la balada, el glam y el hard rock.



Este ascenso estuvo acompañado de explosivas presentaciones en vivo, donde un joven otrora tímido comenzó a mostrar una historia que encontró su eco visual en el extravagante vestuario que lució, siempre coronado con relucientes lentes, fetiche que lo caracteriza hasta el día de hoy.





Sin embargo, esos años, posteriores leyendas de un estilo de vida alocado, con consumo excesivo de drogas y alcohol y avidez por el sexo, también contribuyeron a la imagen de Elton John.



También en esos años cultivó algunas amistades que sustentaron su fama musical y las leyendas que lo rodeaban, como el caso de Rod Stewart, quien grabó la famosa versión de “Your Song”; The Who, quien lo invitó a participar en la película “Tommy”; y John Lennon, con quien colaboró ​​en “Whatever Gets You Thru The Night”, y que lo ungió como padrino de Sean, el único hijo que tuvo su exbeatle con Yoko Ono.





En los años 80, Elton John comenzó a transitar terrenos más convencionales con baladas aptas para el consumo radiofónico de la época, siempre conservando la musicalidad, pero sin grandes riesgos artísticos. Desde esta década, éxitos como “Nikita”, “Sacrificio”, “Todavía estoy de pie”, “Canciones tristes” y “El club al final de la calle”Además.



A principios de la década de 1990, decidió poner fin a su loco estilo de vida y se embarcó con éxito en una rehabilitación que lo devolvió la sobriedad pero no lo privó de su comportamiento extravagante y salvaje.







Ya que, Elton John sigue cosechando éxitos; comenzó una familia con David Furnish, relación que dura ya casi 20 años y con la que tiene dos hijos; lidera cruzadas caritativas y no duda en asociarse con jóvenes artistas.



En los últimos años también ha lanzado una gira, que prometió sería la última de su carrera y tendría escala en nuestro país.