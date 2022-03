El destino de las obras de Walsh robadas por la Armada, el eje del nuevo libro

Facundo Pastor, ahora busca a Rodolfo Walsh, en la esquina de San Juan y Entre Ríos (Foto: Pablo Aneli)

Uno de los misterios sin resolver de la literatura y la política argentinas, el destino de una obra inédita de Rodolfo Walsh que el grupo de trabajo de la ESMA se llevó de su casa en San Vicente horas después de que lo secuestrara en la esquina de Buenos Aires en San Juan y Entre Ríos es la clave del libro “asalto”periodistas facundo pastor, cuyo reciente discurso coincide con el 45 aniversario -que se celebra este viernes- de caer en manos de la dictadura del escritor y jefe de inteligencia e información de la organización Montoneros.

Historia “Juan fue al río”que Walsh terminó de escribir el 24 de marzo de 1977 junto con “Carta abierta a la junta militar”sobre el primer año del golpe, además de otros textos como “Ñancahuazu”sobre el Che en Bolivia o una descripción autobiográfica “27”.dedicado a su padre, fueron sustraídos y llevados a la ESMA junto con otros documentos personales y políticos, pero todo este material fue sustraído de allí en los primeros meses de 1979.

El pastor siguió los pasos de estos escritos, esperando saber en manos de quién están hoy, si no fueron destruidos, y tras una cadena de testimonios seguidos, la bala llegó a la casa de la esquina de Jaramillo. y Zapiola, en la colonia Saavedra, la casa que compró a fines de 1978 el padre del teniente -también contador público-. Jiří Radice.

A partir de 1979, el represor convirtió esta casa en un lugar de trabajo esclavo para los militantes retenidos en cautiverio naval, quienes se vieron obligados a realizar recortes de prensa (seguimiento diario de medios nacionales y extranjeros) como insumo para un posterior proyecto presidencial frustrado del dictador. Emilio Massera.

Mientras examinaba el libro, el pastor contactó Mercedes Inés CarazoSobrevivientes de la ESMA, que estuvieron detenidos en la casa desde principios de 1979 hasta marzo de 1980 y que luego rehicieron su vida tras exiliarse en Perú: Carazo confirmó que él y otro militante, que luego fue encarcelado pero murió en 1998, antonio nelson latorre (“El Pelado Diego”), encontraron una caja marcada con las iniciales RW en una habitación de la planta baja que solía estar cerrada.

La caja contenía hojas manuscritas o mecanografiadas, y en uno de los estantes más cercanos encontraron un archivo del diario Noticias, cerrado en 1974, donde Walsh trabajaba como jefe de la sección policial.

El hallazgo se produjo entre principios de 1979 y el primer trimestre de 1980, poco después de que Massera abandonara la sede de la Armada, cuando el grupo de trabajo de la ESMA ya había dispersado documentación y evidencias de exterminio entre varios inmuebles construidos sobre la avenida Libertador.

Pastor: “Las historias que buscamos tienen un valor cultural incalculable” (Foto: Pablo Aneli)

Este proceso estuvo acompañado del decomiso de los bienes sustraídos -la Radica usó para ello el apodo de Juan Héctor Ríos- y la creación de empresas que actuaban como tapadera o generaban nuevo dinero, como la productora audiovisual Chroma SA, instalada en Besares 2025 en la comuna de Nuñez, en la madrugada se utilizó para microfilmar documentación que se enviaba al servicio de inteligencia naval (historia que merece otro libro).

Restaurar las obras robadas de Walsh fue uno de los deseos que acompañó a lo largo de su vida a la última pareja del escritor, lilia ferreyraquien murió en marzo de 2015, quien dijo en declaraciones públicas -como una entrevista con Tiempo Argentino en 2011- que “Mantuve la esperanza inquebrantable de que alguna vez apareciera”..

El libro del Pastor pretende aceptar este desafío, que suena a un peso de compromiso, a un mandato, como algunas frases de Walsh (“Siente de nuevo la satisfacción moral del acto de la libertad. Vence al terror. Difunde esta información”.escribió en Cadena Informativa en los últimos momentos de su secretismo).

con ese horizonte “asalto” (Aguilar) se hace cargo de las revelaciones publicadas por otros (como la nueva identidad adoptada “Diego desnudo” en Perú, Asesor Académico de la OIT Miguel Ángel Castigliamencionado José Pablo Feinman y exjefe de la SIDE menemista Juan Bautista Yofre) para tratar de saldar la principal deuda de la literatura y la cultura argentinas: ¿Qué pasó con los textos inéditos de Walsh? ¿Dónde están?

El libro, casi en el epílogo, brinda una pista trascendente: Carazo le dijo al autor que Latorre -o Castiglia, o “El Pelado Diego”- le había dicho antes de morir que había logrado recuperar parte del expediente de la casa de Saaver. Walsh en manos de marineros.

El pastor que escribió el libro sobre el fiscal alberto nisman y más sobre el ex director general del torneo Alejandro Burzacoestá convencido de que los escritos inéditos del autor de “Operación Masacre” existe un “alguien los tiene”.

Algunos sobrevivientes de la ESMA, como Martín Gras, incluso han leído la historia completa “Juan fue al río”que nunca apareció y no se pudo modificar. Gras lo encontró en el sótano del centro clandestino, junto a la colección de la CGT de los Argentinos y otros documentos sustraídos durante un allanamiento a la casa de Walsh en San Vicente.

El pastor, periodista con experiencia en radio y televisión, habló con Télam sobre la mayor incógnita de las letras argentinas, pero también sobre el período de clandestinidad del escritor, que resistió a la junta militar hasta que fue baleado y llevado a la ESMA, fallecido el 25 de marzo. 1977 Juan entre Entre Ríos y Combate de los Pozos.

“Es un ejercicio de memoria, una oportunidad para las futuras generaciones, entonces no tan cercanas, de seguir reescribiendo la historia. Quizá a mayor distancia”. facundo pastor

“La mía es una vista reconstructiva, una búsqueda que continúa con la investigación de los documentos de Walsh. Lo importante de esta investigación fue que pudimos avanzar unas cuadras más en lo que iba avanzando, que no era mucho en cuanto a destino”. ¿Qué pasó con esos documentos, cuál fue el trayecto, cuál fue el rumbo de esas cajas, y adónde fueron a parar cuando salieron de la ESMA?”.Señaló el pastor en una entrevista que tuvo lugar en un bar de la misma cuadra donde ocurrió el secuestro del escritor hace 45 años.

Télam: ¿Qué tan seguro estás de los nombres en el libro cuando hablas del destino de los documentos?

Facundo Pastor: -La casa de la calle Jaramillo, en Saavedra, es el entorno básico de esta investigación. Es el quirófano que está montando Massera porque ha montado una oficina en la calle Cerrito (según Cerrito 1136, que era la sede del Partido Socialdemócrata). Allí terminan detenidos por trabajo esclavo, recortes de periódicos, informes sindicales. Estoy seguro de que la casa existió. Incluso viajé. Hablo de cuartos prohibidos porque era un lugar donde los marinos se llevaban muchas cosas que se llevaban de la ESMA. Y logré entrevistar a una de las dos personas que tuvo contacto con las historias: Mercedes Inés Carazo, “Cuqui” Carazo, quien era un miembro importante de la organización (Montoneros). Como Antonio Nelson Latorre, alias “El Pelado Diego”, el último en poseer los documentos. Se los daría a un familiar, pero todavía los estoy buscando.

T: ¿Con qué criterio encaraste la investigación y la escritura de un libro donde se entrecruzaban tantas variables?

FP: Es un ejercicio de memoria, una oportunidad para las futuras generaciones, entonces no tan cercanas, de seguir reescribiendo la historia. Tal vez a mayor distancia. Abogo mucho por la idea de hacer una reconstrucción sin tantas valoraciones, sin la consagración de Walsh. No creo que una visión sagrada de sí mismo le convenga. Por otro lado, las historias que buscamos tienen un valor cultural incalculable que no se puede medir, y como creo que están en alguna parte, debemos seguir buscándolas.

T: ¿Leíste a Walsh? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

FP: Lo leo mucho. Me parece que en Operación Masacre hay un pacto ético de transparencia sin igual con el lector, y es decir y explicar lo que sabe, y no decir y no explicar lo que no sabe. Una narración muy propia, una forma muy walshiana de decir, “sabemos que entró tal y cual a tal hora, no sabemos a qué hora entró tal persona.” Me parece que ese pacto de verdad con el lector es maravilloso.

T: Pasión por el detalle…

FP: Sí, muy estricto. Y creo que el lector realmente aprecia eso. Es una idea partir siempre del periodismo, que el periodismo trabaje siempre desde un signo de interrogación y que el signo de interrogación te acerque a la certeza, y no partir de la certeza como absolutismo, como único método.