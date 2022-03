Efemérides del 25 de marzo

historia actual VER VIDEO

1807 – PARLAMENTO BRITÁNICO. El Parlamento del Reino Unido aprobó una ley que prohíbe el comercio de esclavos en todas las colonias del vasto Imperio Británico, lo que se considera el principio del fin de la esclavitud.

1903 – CLUB DE CARRERAS. El Racing Club fue fundado en Buenos Aires en Avellaneda, el primer equipo del mundo en ganar siete campeonatos consecutivos en la era amateur (de 1913 a 1919). También fue el primer equipo argentino en ganar el Campeonato Mundial de Clubes.

1911 – CAMISA TRIANGULO. Un incendio en la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist en Nueva York (EE.UU.) mató a 129 planchas y costureras y a otros 17 empleados varones, en su mayoría inmigrantes. Unos 70 trabajadores resultaron heridos. Fue el desastre industrial más mortífero en la historia de la ciudad estadounidense.

1942 – NACERÁ ARETHA FRANKLIN. La cantante estadounidense de jazz, gospel y R&B Aretha Franklin, apodada la “Reina del Soul”, una de las artistas más influyentes de la música contemporánea, nació en Memphis, Tennessee, EE. UU.

1946 – BANCO CENTRAL. Un decreto del régimen militar encabezado por el general Edelmir Julián Farrell promulga la nacionalización del Banco Central, creado en 1935 con el 50% del capital en manos de bancos nacionales y extranjeros. El banco toma el control del tipo de cambio y su objetivo es apoyar las inversiones productivas.

1947 – NACIÓ ELTON JOHN. El pianista, cantante y compositor británico Elthon John (Reginald Kenneth Dwight), uno de los músicos más exitosos de la historia, nació en el condado inglés de Middlesex. Con una carrera de más de 50 años, ha lanzado más de 30 álbumes de estudio y vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo.

1957 – LOS TRATADOS DE ROMA. La Alemania federal, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos firman en Roma el acuerdo que dio origen a la actual Unión Europea. El Tratado de Roma entró en vigor el 1 de enero de 1958, tras su aprobación por los parlamentos de seis países.

1965 – NACIÓ SARAH J. PARKER. La actriz estadounidense Sarah Jessica Parker nació en Nelsonville (Ohio, EE. UU.) y es conocida por su papel protagónico en la exitosa serie de televisión Sex and the City, por la que ganó cuatro Globos de Oro.

1970 – ESPADAS SANTAS. Se estrena en Buenos Aires la película Las espadas sagradas, un clásico del cine argentino de Leopold Torre Nilsson con Héctor Alterio, Alfredo Alcón y Evangelina Salazar en los papeles principales.

1972 – MORADO OSCURO. La banda británica de hard rock Deep Purple está lanzando Machine head en el Reino Unido, su sexto álbum de estudio con las exitosas canciones Smoke on the water y Highway Star.

1977 – RODOLFO WALSH. Tras escribir una “carta abierta a la junta militar”, el periodista y escritor Rodolfo Walsh es secuestrado y asesinado por un “grupo

tareas” de la Escuela Superior de Mecánica Marina (ESMA).

1989 – 40 DIBUJOS HAY EN EL PISO. Se publica “40 Drawings on the Floor”, el álbum debut de la banda de rock Divided, que se formó tras la disolución de Sumo. El álbum tiene trece canciones, incluida una versión de “Light my fire” de la banda estadounidense The Doors.

2016 -ROCAS RODANTES. La banda británica de rock The Rolling Stones ofrece en La Habana un recital, el primero en Cuba. Al concierto gratuito asistieron unos 500.000 espectadores.

2022 – VÍCTIMAS DE LA ESCLAVITUD. Se celebra el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007.