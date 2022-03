Ecuador de Alfara clasificó a Qatar pese a perder con Paraguay

Ecuador, dirigido por el argentino Gustav Alfar, clasificó este jueves al Mundial de Qatar 2022, aunque cayó derrotado 3: 1 durante una visita a Paraguay dirigida por los hermanos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto en un disputado partido en Ciudad del Este. correspondiente a la fecha 17 y penúltima de las eliminatorias sudamericanas. La derrota de Perú permitió a Ecuador sumar cuatro puntos a la selección dirigida por Ricardo Gareca y clasificarse a su cuarto Mundial, ya que anteriormente había competido en Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014. Anotados por Robert Morales, Piero Hincapié ante y Miguel Almirón, mientras que Jordy Caicedo no redujo el penalti. Durante la semana, los hermanos Barros Schelotto sugirieron que la idea era “acosar” a Ecuador con la mayor cantidad posible de jugadores jóvenes para que pudiera iniciarse el camino hacia el Mundial 2026. Alfaro reconoció esta amenaza y armó un esquema más cauteloso con varios centrocampistas y varios delanteros. Pero los guaraníes pasaron rápidamente de las palabras a los hechos y fueron cómplices de las defensas ecuatorianas, que tuvieron una noche llena de errores. A los 9m, Almirón, Julio Enciso y Morales empujaron a la defensa visitante, ganaron el balón y el delantero de Libertad se deshizo del rival y pasó a su colega de Cerro Porteño, quien definió muy bien ante la salida de de Galíndez, para anotar el primer gol Fue el primer gol del paraguayo en siete partidos. Un minuto después, Morales, que estuvo a punto de salir de frente a la portería, tuvo que abandonar el campo por una lesión en la rodilla. Ángel Romero de Cruz Azul ocupó su lugar. Paraguay empató y siguió controlando el partido, mientras que Ecuador jugó un contraataque, pero recién a los 18 minutos el arquero Silva anotó. A las 20 horas empezó a llover fuerte en Ciudad del Este. El campo resistió muy bien, no se formaron charcos, pero el partido llegó muy igualado y en ese momento los paraguayos se lucieron, marcaron mucho y anotaron y terminaron el primer tiempo con tres amonestaciones. Hasta que Hincapié recibió el balón en su propio campo a 46 m y quiso dárselo a su portero para despejar el juego, tiró un balón muy fuerte, que desbarató el intento de patada de Galíndez y se convirtió en el segundo gol local. Unos segundos después, Enciso estuvo a punto de noquear a Ecuador cuando recogió un balón que peleó a Romero y Almirón y rompió el travesaño antes de que Galíndez se fuera. Alfaro reforzó la zona media para la segunda mitad y decidió partir por las bandas, pero en el 10m llegó el penalti cuando Estupiñán quiso parar el balón a pecho, Richard Sánchez se lo robó y se lo dio a Almirón, que metió la marca arriba y la puso bien. cerca del poste y marcar el tercero. El partido continuó con mucha pelea en el medio de la reserva, pero Paraguay practicó el control y le dio otro mal rato a Alfar, que no logró que su equipo se acercara a Silva. En los últimos 15 minutos del reabastecimiento, los técnicos realizaron cambios que apuntaban a cuidar a los jugadores para la última fecha. Los resultados negativos de Perú y Chile clasificaron a Ecuador Pese a tan mala noche, Alfaro tranquilizó a sus jugadores y pidió sólo un gol “honesto”. El premio llegó pasado el minuto 37, cuando el recién fichado paraguayo Espínola pateó la pierna de Hincapi mientras intentaba despejar el centro en su territorio y el árbitro venezolano Jesús Valenzuela ordenó penalti tras control del VAR. El penal lo cobró Jordy Caicedo, que sirvió a Ecuador para reducir la distancia y le dio un relevo a Alfar, aunque su equipo no dio muchas respuestas. Ya llovía en Ciudad del Este y desde Montevideo llegaba la esperada noticia: Uruguay derrotó a Perú. Esto permitió a Alfar y su selección celebrar su cuarta eliminatoria mundialista, a pesar de sufrir una clara derrota. Para los gemelos Barros Schelotto continúa la fase de pruebas y formación de los jugadores para 2026.

Síntesis

Paraguay: Antonio Silva; Robert Rojas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez y Blas Riveros; Richard Ortiz, Andrés Cubas, Richard Sánchez, Miguel Almiron; Roberto Morales y Julio Enciso. DT: Guillermo Barros Schelotto. Ecuador: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Jhegson Méndez, Byron Castillo, Joao Rojas, Ángel Mena y Enner Valencia. DT: Gustavo Alfaro. Goles en el primer tiempo: 9m Morales (P) y 46m Hincapié (E) en contra. Goles en el segundo tiempo: 10 m Almirón (P) y 40 m Caicedo (E) penalti. Cambios: en el primer tiempo 14m Ángel Romero para Morales (P). En el segundo tiempo, antes del inicio, Jeremy Sarmiento por Rojas (E) y Romario Ibarra por Preciado (E); 12m Michael Estrada por Valencia (E); 20 m Mathias Villasanti por Cubas (P): 30 m Michael Carcelén por Méndez (E) y Jordy Caicedo por Mena (E); 32 m José Bobadilla por Sánchez (P), David Colman por Enciso (P) y Alberto Espínola por Rojas (P). Prevenido: Almirón, Riveros, Cubas, Villasanti, Gómez (P); Valencia, Torres (E). ocurrencia: en el segundo tiempo 43m gobernó Riveros (P). Árbitro: Jesús Valenzuela de Venezuela. Cancha de baloncesto: Antonio Aranda Encina de Ciudad del Este.