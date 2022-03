Colombia venció a Bolivia y sueña con un playoff

Colombia no podrá conseguir un boleto directo, pero tiene la esperanza de avanzar a los playoffs de la clasificación sudamericana al Mundial de Qatar 2022 al vencer 3-0 a Bolivia en la noche de este jueves.

Luis Díaz (39 m PT), Miguel Borja (27 m ST) y Mateus Uribe (45 m ST) anotaron los goles, que se jugaron en el Estadio Metropolitano Robert Meléndez de Barranquilla y dirigieron el argentino Facundo Tello.

Colombia se ubicó sexto con 20 puntos y solo uno detrás de Perú (21), que perdió ante Uruguay y aún tiene boleto a los playoffs.

Detrás de él quedó Chile (19), el segundo seleccionado para irse a la ‘venganza’ tras perder esta noche 0-4 ante Brasil.

Cuatro clasificaciones directas para Qatar quedaron en manos de Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay.

La selección sudamericana que avance a los playoffs se enfrentará a un rival de las eliminatorias asiáticas (Emiratos Árabes Unidos, Irak, Líbano o Australia).

En el último término, el martes a partir de las 20:30, Colombia visitará a Venezuela y Bolivia recibirá a Brasil.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, William Tesillo y Frank Fabra; Juan Cuadrado, Gustavo Cuéllar y James Rodríguez; Luis Sinisterra, Luis Muriel y Luis Díaz. DT: Reinaldo Rueda.

Bolivia: Rubén Cordano; Marc Enoumba, Luís Haquín, José María Carrasco, José Sagredo y Roberto Fernández; John García, Moisés Villarroel, Franz Gonzales Mejía y Juan Montenegro; y César Menacho. DT: César Farías.

Gol en el primer tiempo: 39 m Luis Díaz (C).

Goles en el segundo tiempo: 27m miguel borja

.

Cambios: en la segunda parte, antes del inicio, Ramiro Vaca sustituyó a Menach (B); 11 m Héctor Sánchez por García (B) y Jaume Cuéllar por Montenegro (B); 19 m Juan Fernando Quintero por Sinisterra

y Miguel Borja por Muriel (C); 28 m Yairo Moreno por Cuadrado (C), Mateus Uribe por Rodríguez (C) y Jairo Quinteros por Enoumbu (B); 38m Jefferson Lerma para Diaze