A dos años del doble asesinato de su madre e hija en Monte Chingolo, el único imputado va a juicio

Archivo de fotos.

El hermano y tío de Cristina Beatriz Iglesias y Ada Antonia Iglesias, madre e hija asesinadas y enterradas hace dos años en una casa de Buenos Aires, Lanús, durante un doble asesinato de mujeres al inicio de una pandemia de coronavirus, aseguró este viernes. que por mucho que en el juicio, que comienza en abril, metan al único imputado a prisión por 80 años, “nada cura el dolor” que sienten por la pérdida de las víctimas.

“Nada será un consuelo. No alcanzará para darle 10 u 80 años”, dijo Fernando Iglesias a Télamu sobre el juicio de Abel Alejandro Romero Lugo, de 27 años, presunto agresor de su hermana y sobrina de éste, de 7 años.

Fuentes judiciales han confirmado que el Tribunal Oral en lo Penal (TOC) 1 de Lomas de Zamora se encargará del juicio de Romero Lugo, acusado del delito de “doble homicidio agravado por traición a la patria y asociación mediadora en violencia de género”. en perjuicio de quien fuera su pareja y su hija menor, por lo que podría conseguir toda la vida.

El debate oral comenzará el 27 de abril y será presidido por los jueces Mariel Elizabeth Alegre, Fernando Ariel Bueno y Nicolás Miguel Plo y tiene una duración de tres días.

La denuncia estará integrada por el abogado Mariano Lizardo, a quien ha incorporado su colega Paula Ojed, especialista en delitos de género, mientras que Leila Selem será la querellante, dijeron las fuentes.

“La petición que hacemos como denuncia será de por vida. No hay duda de que se trata de un doble asesinato de mujeres por convivencia y cuidado de una menor. Lo único que puede pedir el imputado es gracia”. Mariano Lizardo, abogado

“La petición que hacemos como denuncia será de por vida. No hay duda de que se trata de un doble asesinato de mujeres por convivencia y cuidado de una menor. Lo único que puede pedir el imputado es gracia”, agregó. Lizardo, abogado, aseguró a Télam.

Iglesias, hermano y tío de Cristina (40) y Ada (7), le aseguró que preferiría no ir a juicio, “porque se trata de eliminar todo lo que pasó sin que ellos se defiendan”.

“Estamos descontentos. No habrá consuelo. Es poco que lo maten porque no me va a devolver a mi hermana y a mi sobrina”, dijo en entrevista con Télam.

investigacion de doble crimen

El doble asesinato de mujeres ocurrió el 25 de marzo de 2020 -cinco días después del inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia- y fue descubierto dos días después en una casa de la calle Domingo Punta 4064 en Monte Chingolo. , partido de Lanús, en el conurbano sur de Buenos Aires.

Para aclarar, el trabajo clave lo hizo la división Canes de la secretaría de seguridad bonaerense de Escobar, cuyo perro Max fue al final quien marcó el lugar donde enterraron los cadáveres en la parte trasera de la casa.

Según peritos forenses que trabajaron en el lugar, durante la pelea Cristina fue degollada y la niña también sufrió cortes en el cuello, para lo que el agresor aprovechó “el estado de vulnerabilidad e indefensión de la víctima, derivado de su diferencia de fuerza física”. y fuerza”, según la acusación. .

“Ningún error me dejará en paz. Nada es suficiente para mí porque no sé qué pasa cuando me retiro. Es un chico joven que sale”. fernando iglesias

Romero Lugo, pareja de Cristina en el momento de los hechos, fue detenido dos días después y, tras inventarse una coartada, acabó confesando el doble asesinato de mujeres.

Fernando manifestó su temor por los años en que Romero Lugo, quien permaneció internado en la Unidad 24 Florencia Varela, pueda sacar alguna ventaja, así como por su edad cumpliendo cadena perpetua.

“Si sale, será para cuando tenga unos 60 años y pueda con todo. Ya tendré una sobrina (la hija mayor de Ada) y una hija, y es un miedo que no se puede manejar”, señaló. seguro.

Fernando aseguró que Romero Lugo había cometido un “crimen de odio” y teme que pueda vengarse de su familia cuando recupere su libertad.

“Ningún veredicto me va a dejar en paz. Nada me basta porque no sé qué va a pasar cuando deje la escuela. Es un chico joven que sale”, dijo y agregó: “Queremos justicia, pero los nuestros sienten que nuestro dolor no es nada. No hay justicia en estos casos. Según mi ley de retribución, pero eso está mal”.

Al final, Fernando aseguró que el dolor por la muerte de su hermana y sobrina “es constante” y que su familia espera que el juzgado “cierre todo”.

Cristina y Ada fueron dos de las casi 300 mujeres víctimas de asesinato que se registraron a nivel nacional en 2020.

Cristina y Ada fueron dos de las casi 300 víctimas de homicidio femenino registradas en todo el país en 2020, según un informe del Observatorio de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.

En un juicio al que tuvo acceso Télam, el fiscal Jorge Grieco consideró que el imputado en declaraciones informales a la policía acusó a su conocido de venderle marihuana para consumo y de crear “telenovelas e historias inverosímiles en las que, increíblemente, fue la víctima que ella se vio obligado a seguir con vida.

Finalmente, en su testimonio ante el tribunal, confesó el crimen y dijo que asesinó a su novia mientras consumía pastillas y alcohol, y luego mató a la niña, luego cavó un pozo en el fondo de la casa y enterró su cuerpo.

Los investigadores determinaron que el acusado “limpió el escenario principal (dentro de la casa) con mucha dedicación, lavó la sangre, volteó uno de los colchones para que no se viera ningún rastro de sangre, incluso lavó el osito de peluche en la lavadora y la ropa”. .

Además, Romero Lugo incautó el celular de Cristina para la investigación y “respondió a denuncias de su hija mayor y montó un teatro en el que se hizo pasar por víctima para incluso despertar sospechas”.

Dolores, otra de las hijas de Cristina, buscó a su madre y a su hermana durante varios días porque no tenía noticias de ellas, escribía mensajes en su celular y recibía respuestas inverosímiles, por lo que empezó a sospechar que tenía algo así. les pasó a ellos.

Cuando la joven le preguntó a Romero Lugo, este aseguró que Cristina había ido con un vecino, por lo que aprovechó la distracción y se escapó de la casa.

Los investigadores dijeron que durante los dos días que estuvo prófugo, el joven visitó a la madre de su hijo (para quien llevó pañales) y fue a la casa de un amigo para finalmente quedarse con su hermana, donde fue detenido. .