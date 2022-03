Todas las autoridades que han sufrido la violencia del terrorismo de estado son importantes

El terrorismo de Estado en Argentina se introdujo para garantizar la hegemonía del modelo de país, que incluía distintas fronteras: social, cultural, económica, religiosa y, menos notoria, de género-sexo.

Además, la base principal de la persecución fue la construcción de personas o grupos como “enemigos”, como se ha enfatizado durante mucho tiempo y como lo demuestra la documentación militar y policial de la época y como se refleja en varios procesos penales. por lo que pasó Otro aspecto notorio es el hecho de que la definición de quienes entraban en esta categoría -quienes eran o no “enemigos”- dependía únicamente de las decisiones de los miembros de los grupos represores. El genocidio implicó, en particular, a todas las personas que, de una forma u otra, se opusieron al modelo de país que estaban impulsando.

El modelo género-sexo, por su parte, se basó en el ideal de familia -su defensor, llamado “moral y cristiano”, que otorgó a hombres y mujeres roles rígidos determinados por la cultura machista de los años setenta para romper con la cishetonormatividad. Quienes se hayan distanciado de estos roles estáticos serán severamente castigados. Así sucedió con las mujeres cis que militaban en organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles o armadas, y con aquellas que cuestionaron la cisheteronormatividad obligatoria por su orientación sexual y/o su identidad de género anormal. Además de la violencia que ejerce el terrorismo de Estado sobre todas las personas identificadas como enemigos, se han sumado diversas violencias para castigar estos delitos específicos.

A diferencia de otras personas generalmente consideradas enemigas de los travestis, los travestis, lesbianas y gays ya sufrieron -y continúan sufriendo- violencia estatal represiva e históricamente han sido perseguidos. Lo que ha pasado durante los años del terrorismo de Estado es que esta violencia se ha recrudecido. Esta intensificación se ha centrado principalmente en las mujeres trans y travestis, quienes han estado casi todas en situación de prostitución callejera -esta era casi la única forma de obtener recursos económicos- y por lo tanto han estado más expuestas a las fuerzas represivas. . A la violencia estatal cotidiana se sumaron los medios del terrorismo de Estado: fueron obligados a desaparecer y fueron trasladados a diversos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, donde sufrieron continuas torturas con especial crueldad por su identidad de género. A esto se sumó el hecho de que a la policía se sumaron otros grupos de fuerzas armadas y de seguridad, con civiles que habían estado activos en esos años, quienes siempre habían estado a cargo de su represión.

Si bien no existe una cifra precisa que refleje el alcance de estas prácticas represivas dirigidas -como no suele ser el caso de todas las personas que han sufrido el terrorismo de Estado-, la evidencia muestra que no se trata de casos aislados. Por el contrario, fue un plan sistemático que determinó el recrudecimiento de la violencia que ya habían sufrido. Sin embargo, esto no tiene un correlato en el ámbito judicial, a pesar de que el proceso judicial en nuestro país se encuentra avanzado y consolidado. El caso de la mujer trans se llevó a los tribunales recientemente y hay pocos otros casos bajo investigación.

Como dice Judith Butler, hay cuerpos que importan y cuerpos que no importan. Es necesario continuar y visibilizar esta violencia del pasado, que sigue calando en el presente, y mostrar que importan todas las instituciones que han sufrido la violencia del terrorismo de Estado. Sin ella, esta democracia está incompleta.

De la abogada Ana Oberlin, especialista en género, derechos humanos y derecho penal.