Oscar a Mejor Director: Todas las armas apuntan a Jane Campion

Todo apunta a que la cineasta neozelandesa Jane Campion se convirtió este domingo en la tercera mujer en la historia de los Óscar en ganar el premio al Mejor Director. Foto: Archivo

Todas las armas apuntan a la cineasta neozelandesa Jane Campion, que dio la vuelta este domingo la tercera mujer en la historia de los Oscar en recibir el premio a Mejor Director por su trabajo en “El poder del perro”.

Las apuestas que popularizan a Campion se basan no solo en que su película recibió la mayor cantidad de nominaciones (12) en este 94 Oscar, sino también en que fue nominada en esta categoría en 1994 por “The Piano Lessons” “Swept el preludio de la ceremonia del Teatro Dolby, prevaleciendo en todos los premios destacando a los ganadores de la Academia de Hollywood.

El Campion fue seleccionado en la categoría de Mejor Director en los Premios DGA por el Sindicato de Directores de Hollywood, cuyos ganadores han igualado a los ganadores del Oscar ocho veces en los últimos 10 años.

El neozelandés también ganó esta categoría en los Baftas británicos, que coincidieron en siete de los últimos 10 años; así como los Globos de Oro de la Prensa Extranjera de Hollywood y el Critics’ Choice Award.

Además, Campion se convirtió en su nominación la única mujer nominada dos veces al Oscar en la categoría de Mejor Director en la historia de los Premios de la Academia, tras su chance con “La lección de piano”.

La película, que obtuvo ocho nominaciones, le dio a Campion un Oscar al Mejor Guión Original, y también ganó el de Mejor Actriz para Holly Hunter y el de Mejor Actriz de Reparto para Anna Paquin.

Si este domingo se anunciara Campion, Kathryn Bigelow, la primera mujer en ganar la estatuilla ganadora del Oscar 2010 a Mejor Director por Living on the Edge, y Chloé Zhao, que ganó la categoría el año pasado, se enfrentarían a “Nomadland”, ambas películas también ganaron un Oscar a la Mejor Película.

otros candidatos

Brit Kenneth Branaghquien lleva al cine sus recuerdos de infancia en la película “Belfast”, que transcurre a finales de los años 70 en la capital de Irlanda del Norte, es otro de los candidatos al galardón.

Branagh -el único en la historia de Hollywood en estar nominado en siete categorías distintas a los Oscar- examina en duro blanco y negro el modo en que las disputas entre unionistas protestantes (defensores de la permanencia en el Reino) tienen implicaciones dentro del reino familiar. ) y republicanos católicos (separatistas) desde la perspectiva de un niño feliz, a pesar de un ambiente violento.

Con 19 títulos como director, incluidos “Henry V”, “Much Ado About Nothing” (1993), “Hamlet” (1996), Thor (2011) y “Murder on the Orient Express” (2017), Branagh nunca recibió una Academia. estatuilla a pesar de sus varias nominaciones (un total de ocho), comenzando por “Henry V” en 1990, cuando compitió por Mejor Director y Mejor Actor.

Alguien que conoce el sabor del triunfo en los Oscar como director y productor es steven spielbergquien vuelve a estar nominado, esta vez por su trabajo como director en el remake de los clásicos del teatro musical “Amor sin Barreras”.

El cineasta “Tiburón” y “ET”, entre otros éxitos de taquilla de la historia del cine, ya ha ganado este galardón por “La lista de Schindler” (1993) -que también le valió el Premio a la Mejor Película- y “Salvar al soldado Ryan” (1998). ), acumulando tres estatuillas y 16 nominaciones.

La historia de Broadway de 1957, que retrata a dos bandas hostiles en Nueva York en la década de 1950, inspirada en el clásico “Romeo y Julieta”, tuvo su primera versión cinematográfica en 1960, dirigida por Jerome Robbins y Robert Wise, y un año después. Posteriormente recibió 10 estatuillas de la Academia, entre ellas Mejor Película, Mejor Director, Actriz y Actor de Reparto.

“Amor sin barreras” cuenta la historia de Mary (Rachel Zegler), una joven puertorriqueña, y Tony (Ansel Elgort), un ex convicto del que se enamora, aunque la lealtad a sus familiares y amigos se lo prohíba. provocando altos niveles de tensión entre las pandillas y poniendo a prueba una relación que quiere ser más fuerte que cualquier conflicto.

Otra ternada es el japonés Ryusuke Hamaguchi por la película “Drive My Car”, que se convertiría el domingo en el primer cineasta japonés en ganar un premio en esta categoría.

Hamaguchi, de 43 años, nacido en Kanagawa, recibió la nominación por una historia que adapta libremente la historia del mismo nombre de Haruki Murakami, centrándose en las batallas y tragedias compartidas por el dramaturgo y director de teatro con el conductor que le fue asignado en Hiroshima, la ciudad donde estará satisfecho con la estancia creativa y la producción de “Tío Vania” de Anton Chekhov.

Estas batallas y heridas, que ambos personajes cargan, y que cada uno permite cerrar al otro, también están ganando mayor reconocimiento y pueden trasladarse a los duelos japoneses como una experiencia histórica, desde los desastres naturales hasta las tragedias de Hiroshima y Nagasaki. .

Akira Kurosawa, quien fue nominado a Mejor Director en 1986 por su insuperable película “Ran” y quien recibió un Oscar honorífico en 1990, y el Maestro de Animación Hayao Miyazaki, quien ganó un Oscar a Mejor Animación por “El Viaje de Chihiro” en 2003 y uno honorífico en In 2015, algunos de sus compatriotas fueron premiados por la Academia, pero ninguno ganó el galardón por el que lucha Hamaguchi este domingo, en una clara deuda de la Academia por una de las cinematografías más reveladoras e impactantes de la historia de la cinematografía.

Pablo Thomas Anderson, Uno de los directores más destacados de su generación, que ha recogido 11 nominaciones al Oscar pero nunca ha ganado una estatuilla este año, es otro candidato a mejor director por su bella y conmovedora ‘Pizza de regaliz’, una especie de comedia romántica para adolescentes. La escena de Hollywood en el sur de California a principios de la década de 1970.

Después de una pausa de cinco años, Anderson volvió a hacer cine y tomó prestadas las memorias de Gary Goetzman, un ex niño actor que trabajó junto a Lucille Ball en “Yours, Mine, Ours” (1968) y luego coprodujo Playtone con Tom Hanks. .

La película también contó con nuevos papeles principales en la cantante Alana Haim y el joven Cooper Hoffman, el hijo del fallecido ganador del Oscar Philip Seymour Hoffman, dos nombres que el público aún no conocía, pero que el director eligió personalmente como muestra de confianza. proyecto.

Anderson ya ha sido nominado al Oscar en esta categoría por “Bloody Oil” (2007) y “The Phantom Thread” (2017) y como guionista -papel que repetirá en “Licorice Pizza”- por su trabajo en sus películas. “Boogie Nights: Pleasure Nights” (1997), “Magnolia” (1999), “Bloody Oil” y “Own Vice” (2014).