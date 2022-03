Jorge Areta presentó su poesía en la Biblioteca Nacional

Foto: Osvaldo Fantón

dentro de las horas de finalización 46 años del último golpe civil militarJorge Areta, el hijo de un poeta Joaquín Aretadetenido y desaparecido durante el Mundial de 1978, presentó su libro “El hijo del poeta” en la Biblioteca Nacional acompañado del Ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro quien, emocionado y con su mujer e hija entre los presentes, felicitó al autor “por la valentía” de comunicar “una de sus verdades” en este libro.

“La memoria no es algo estático, es todo lo que construimos. De la muestra poética de la memoria de abajo, de esta presentación, de la marcha de mañana aquí y en Mar del Plata”, dijo Areta, quien editó los dos libros anteriores de su padre. oportunidad de emitir sólo la suya. La exposición a la que se refirió es “Hijxs. Poéticas de la memoria”, que examina la producción artística de una generación de niños desaparecidos y se exhibe en la Biblioteca Nacional con entrada gratuita.

El autor y De Pedro presentaron la obra en un salón que se instaló sobre un escenario con dos sillones y una mesa de café, y el evento también se enmarcó en la Semana de la Poesía, que celebra el Día Mundial el 21 de marzo.

Uno de los poemas de su padre, que Areta editó, es “Quiero que me recuerdes”leído por el expresidente Néstor Kirchner en 2005, en el marco de la feria del libro del año cuando se presentó la obra “Palabra Viva”, una colección de textos de escritores desaparecidos durante las dictaduras militares. El video en el que el expresidente lee este poema ha sido compartido en redes sociales, homenajes y conmemoraciones muchas veces desde su muerte.

En el auditorio, Jorge Luis Borges y en un ambiente emotivo e informal, el autor explicó que convocó al actual ministro del Interior, a su hijo Enrique De Pedro -quien sirvió en JP y Montoneros y fue asesinado por el ejército- y a Luciel Révor, embarazada de ocho meses, secuestrada de su casa por un grupo de trabajo en octubre de 1978, llegó sin vida a un centro clandestino de detención conocido como El Olimpo porque estaba “orgullosa y admirada”.

“¿Por qué Wada? es orgullo la admiracion es mia. No es algo que me pase con todos los hijos de los desaparecidos, pero con algunos sí. Yo era bastante inorgánico en mi forma militar, porque también es una forma de llegar a un lugar diferente a los militantes de los años 70. Ese era mi camino: no ser orgánico”, dijo Areta.

La presentación tuvo lugar en la Biblioteca Nacional.

El autor dijo que conocieron a De Pedro HIJOS pero siempre estuvo “en un segundo plano”, y recordó que cuando lo vio hablar por primera vez en televisión sintió una “identificación muy fuerte”. “Lloré y lloré. Por eso Wado, gracias”, le dijo al exdiputado.

Areta dijo que ahora publica este libro porque necesita encontrar “esa sinceridad tan íntima que se nutre de lo que uno escribe. Ir siempre por ahí, así que ahora siempre es el momento adecuado para dejar las cosas ir y ser honesto con ellas”. una”.

De Pedro agradeció la invitación para asistir a la presentación y admitió que hacía mucho tiempo que no leía ningún libro de poesía: “(Mario) Benedetti debió ser el último, en el 97”.

“Quiero felicitarte por tu valentía, me gustó poder acompañarte en este día”se manifestó y dijo que, como Areta, tuvo “suerte” de los compañeros de su padre, que “hicieron un puente, un puente que a uno le faltaba: la presencia de un padre, los gestos, las cosas”.

En ese contexto, De Pedro enfatizó que cuando se dirigió al Ejército en HIJOS, “hubo una explosión de memoria muy bonita” y “leyó mucho durante un mes o dos, todo lo recopiló y analizó lo que estaba pasando en ese momento”. “

“Encontré que de todo lo que me pasó salí, era un cuaderno lleno de la catarsis, donde uno tiraba un montón de cosas que para el otro son muy fuertes. que se escape, para hacerlo ahí”, subrayó.

El Ministro del Interior dijo que “estos procesos tienen que ver con la búsqueda, con los procesos de solución, con la historia y la Argentina, que nos llevan a avanzar con entusiasmo, frenando, tenemos dudas”. Él dijo: “Nosotros también lo somos. Somos personas que luchan constantemente con la búsqueda de ‘ser niños’. Tener 45 significa mirar, tomar decisiones, significa un deseo muy fuerte por lo que hacemos, y es muy bueno tener dudas de si lo que estamos haciendo está dictado o no, si estamos haciendo algo, porque es similar a lo que hacían nuestros mayores, la gente o simplemente somos iguales”.

Al final, De Pedro leyó uno de los poemas del libro “El hijo del poeta”: El Oficio.

“¿Qué está pasando últimamente?”

con mi profesión de poeta

tengo que caminar

detener

llora por todos lados

me rompe cada vez

pensando al revés

mirando a los lados

en

sigue caminando “.