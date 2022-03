Ela Minus: “Mi razón de ser es traer un poco de luz, paz y fe a través de la música”

Artista Ela Minus, legado del techno-pop colombianollegará a Argentina por primera vez este jueves para presentarse a las 20:00 horas en el escenario Crobar del Paseo La Infanta de Buenos Aires.

Minutos antes de subir al escenario en Santiago de Chile, la artista colombiana habló con Télam sobre su actual estatus como una de las revelaciones del techno-pop mundial -este año asistirá a festivales como Coachella y Primavera Sound- y se reveló como una artista cuya misión es aportar “brillo” en estos tiempos frente a estos “oscuros tiempos por los que aún estamos pasando.

“Para mí se trata de la hora que dura el concierto, de dar un poco de luz, paz y fe a las personas que han dejado de creer y decirles que hay motivos para seguir. Ese es el significado de la vida para mí, así que volver a la gira y poder ver las caras de todos, sonreír, bailar e iluminarse mutuamente es literalmente una razón para existir para mí “, dijo.

Un joven colombiano que Acompañado del productor y músico canadiense Caribou en su gira por Estados Unidos y Canadá confirmó su participación en Coachella 2022, Primavera Sound, Estéreo Picnicentre otros festivales, aunque siempre se trata de regalarle “un momento especial que les haga vivir más, amar la vida y agradecer vivir, respirar y escuchar música con sus amigos”.

“Estoy igual de feliz de jugar para cinco personas en un club de Bogotá, aunque me doy cuenta de que son etapas muy importantes y quiero hacer el mejor trabajo posible para mí, mi país, mi continente y todas las mujeres”., dijo Minus, quien tiene reservas al hablar de su colega canadiense: “Soy un gran fanático de Caribou. Es una de mis mayores influencias, y esta gira me cambió la vida”.

Para ella, no importa si nació en una de las capitales del reguetón, pues nunca le interesó ser parte del mainstream, todo lo contrario: “No creo que sea tan diferente de hacer hardcore hardcore a los quince y hacer música electrónica ahora”. Tengo mucho respeto por el mainstream, la comercialización de la música y el pop popular y masivo, pero no me interesa lo más mínimo.

EN En 2019, se unió oficialmente a Domino Records, uno de los sellos más importantes del Reino Unido, que incluye a artistas como Arctic Monkeys, Hot Chip y Bob Moses.ser “segundo” artista latino fichado por este sello: “Aunque soy el primero en sacar el disco completo, pero también Juan Molina, del que soy muy fan, ha sacado algunos discos con ellos”.

“Espero ser el segundo de muchos otros”. Lo más importante de ser latina y estar allí es que, con suerte, servirá para abrir el camino para que muchos otros vengan después. De alguna manera cambió todo para estar firmado, pero de otra manera no cambió absolutamente nada. Nunca soñé con ir a una discográfica, pero la forma en que sucedió fue muy natural y hoy siento que mi familia acaba de crecer”.

Según Minus, el movimiento, “irónicamente” en América Latina y Colombia, “presta más atención a su música”, además de ganar aprobación en otros destinos musicales de Europa y Estados Unidos, donde su techno ha pegado más de una vez. – el pop hipnótico y envolvente que construye su voz y su juego de sintetizadores, a los que grabó la leyenda “Bright Music, Dark Times”.

“La mayor libertad que tienes Los sintetizadores son literalmente la libertad de hacer música solo y no depender absolutamente de nada ni de nadie para hacerla y tocarla en el mundo. Puedo crear lo que quiero crear, desde la libertad de hacer todo lo que imagino con un sintetizador. Creo que no hay más libertad que esa”, reflexionó.

Fueron “poco a poco” en su vida hasta convertirse en “amor a primera escucha”, primero por influencias directas como Radiohead y Yeah Yeah Yeahs, donde aparecían sonidos sintetizados en algunas canciones, y luego durante su para quedarse en Nueva York, donde se instaló para estudiar en Berklee College of Music, y comenzó a estar “más expuesta a los clubes y la música electrónica”.