Toquihno: “La vida está al frente en La Fusa”

Toquinho de São Paulo, nombre real Antonio Pecci.

guitarrista, cantante y compositor brasileño Toquinhouno de los grandes impulsores de la música popular en su país, llegó a la Argentina para encarar una gira con el cantante Camila Faustino y ofrecer un concierto el 1 de abril a las 20:30 horas en Gran Rex Pro 50 años del famoso disco “La Fusa”con la banda y artistas invitados, pero sin Mario Creuza por “problemas de salud”.



Además de este show en Buenos Aires, que se realizará al día siguiente en Chile y estaba previsto para 2020, pero fue postergado por la pandemia, el guitarrista y joven intérprete iniciará hoy una serie de conciertos en el Centenario. Cúpula de la Resistencia (Chaco).



La gira continuará este jueves en el Auditorio Montoya de Posadas, el sábado en el Teatro Libertador San Martín de Córdoba, el domingo en el Auditorio Juan Victoria de San Juan y el 31 de marzo en el Cine Odeón de Concordia (Entre Ríos).



Acerca de la validez del disco “Vinicius en La Fusa con Maria Creuz y Toquinho”– que plasmó el paso de estos artistas por Argentina en 1970 gracias a la inspiración del productor argentino Alfredo Radoszynsky– Toquihno en diálogo con Télam lo consideró un secreto “La resistencia radica en que se grabó con gran irresponsabilidad”.



“Grabamos sin ninguna preparación, lo hicimos como si estuviéramos en el aeropuerto o en casa: creo que ese es el secreto de un disco tan duradero que sigue vivo porque hay vida en él”.



Y agrego: “La vida está al frente de ese disco, los pequeños errores que comete son parte de los errores de la vida, por eso el disco es tan fuerte, no solo técnico, y esa es la explicación más sensata, creo que tiene otras que yo no”. No te arriesgues. comprensión”señaló Toquihno.





“A felize”, “Garota de Ipanema”, “Eu sei que vou te amar” y “Canto de ossanha”son algunos de los clásicos Vinicius, que Toquinho (uno de los mayores colaboradores que ha tenido el artista) y Camilla Faustino, una de las nuevas voces de la bossa nova, interpretarán en el Gran Rex con un octeto sinfónico, además de los músicos de la banda que siempre acompañan al guitarrista.



Estas canciones quedaron grabadas en ese álbum simbólico que cristaliza el momento de plenitud en los fundadores de la Bossa Nova (Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim, el propio Vinicius).



El repertorio también incluirá otras obras populares de Creuzy y Toquinho, asociadas a historias y anécdotas del viaje común.



“Debido a problemas de salud recientes, Maria Creuza no podrá hacer la gira como estaba previsto y tendrá que permanecer bajo observación en Brasil”.Anunció ayer a través de un comunicado que aclara que el espectáculo por los 50 años “La Fusa” se realizó de todos modos.



El concierto lleva el nombre “El arte de reunirse”tomado de una cita del legendario Vinicius de Moraese, a quien el dúo homenajea en su espectáculo.



“Yo creo que la vida me prepara, yo no me preparo como es en todo; llegamos, respiramos, hacemos las cosas más importantes, hacemos las cosas más banales del mundo, entramos al escenario, como si fuera una continuación de nuestra casa, nuestra sala de visitas, es preparación quien me prepara es mi todo la vida “concluyó el músico.