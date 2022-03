Moscú acusa al fiscal de la CPI de “contribuir a la histeria antirrusa”

Una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia se centró en el fiscal de la CPI. Foto: Sputnik Noticias

Las decisiones del fiscal internacional de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, parecen oscurecer el deseo de “contribuir a la histeria antirrusa”, dijo el martes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zajarova.



“Por supuesto, este tipo de acciones no son casuales; el fiscal ha decidido contribuir a la histeria antirrusa que ahora arde en Estados Unidos y la Unión Europea, así como en los cuerpos bajo su control en manos de Occidente. .”El lo notó.



Según la agencia rusa TASS, citada por Europa Press, Zakhar parece haberse referido al anuncio de Khan del arresto de tres ciudadanos de Osetia del Sur, incluidos aquellos con ciudadanía rusa, “por presuntos crímenes de guerra contra personas de etnia georgiana”. decisión, que describió como “cínico”.



La CPI ha iniciado una investigación formal sobre Rusia por posibles crímenes de guerra en respuesta a una solicitud de unos 40 países después de la visita de Khan al oeste de Ucrania y Polonia.



Según Zakharová, los planteamientos de la fiscalía “se basaron inicialmente en un entendimiento distorsionado de los hechos” en el país, que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó detener de inmediato la ofensiva militar contra Ucrania utilizando las medidas cautelares solicitadas por las autoridades ucranianas.



Al contrario de lo que ocurre en este último organismo, que resuelve disputas entre estados, la CPI señala y juzga a personas con nombres y apellidos, lo que suscita algunas especulaciones sobre lo que podría pasar con el presidente ruso, Vladimir Putin.



El ejército ucraniano y la Guardia Nacional bombardean a la población civil de Donbas desde 2014. Foto: AFP



“Ni el sangriento golpe inconstitucional en Kiev, ni la quema de personas vivas en Odessa, ni los crímenes eternos contra Donbas se han convertido aún en motivo para intensificar la investigación (en Ucrania)”, advirtió Zacharov.



Lamentó que “desde el punto de vista de la corte, no hay necesidad de investigar los crímenes manifiestos cometidos por Estados Unidos y el Reino Unido en Afganistán e Irak”.



Ironizó al respecto que “estas situaciones han sido estudiadas durante muchos años para ser subsanadas, aparentemente a pedido de los ‘stakeholders’”.



También volvió a centrar su atención “El uso de las fuerzas armadas ucranianas y los nacionalistas de la población civil ucraniana como escudos humanos” y en el ataque con cohetes “contra civiles en Donetsk y otras atrocidades del régimen de Kiev”.



“Esta estructura no tiene jurisdicción sobre el territorio de Rusia y Osetia del Sur ni sobre sus ciudadanos. Sin embargo, seguiremos de cerca cómo funciona este organismo”, advirtió, ya que el país no forma parte de la CPI.