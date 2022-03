Messi trabajó al lado del grupo y todo indica que jugará contra Venezuela

Messi se unió al equipo seleccionado para las últimas fechas de clasificación VER VIDEO

Lionel Messi trabajó junto a sus compañeros en la sede de la AFA la tarde de este martes se constituye como titular en la selección argentina de fútbol, ​​que jugará con su pareja de Venezuela el viernes, por la penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar 2022, en la que ya está clasificada la selección albiceleste.

Tras llegar al país en horas de la madrugada, el astro del Paris Saint Germain se preparó con facilidad para el turno vespertino en la prueba táctica que dibujó el DT Lionel Scaloni en el polideportivo de Ezeiza.

La fuerte gripa que impidió el crack rosarino el pasado domingo en el partido que el PSG perdió ante el Mónaco (0-3) en la liga francesa parece haberse quedado atrás. y sin continuación.

Lo cierto es que Scaloni, además de que el capitán no llega con el ritmo recomendado, no evalúa la posibilidad de que el ’10’ venga del suplente, como sucedió en el Montevideo vs. Uruguay (1-0).

El único futbolista convocado que realizó una labor diferenciada este martes es también el rosarino del PSG, Ángel Di María, aún con pequeños rastros de lágrimas.

Para decidir la alineación que saldrá a la cancha este viernes a las 20:30 en La Bombonera, el técnico Scaloni parece estar concentrado en construir una trama de 4-3-3quien aún tiene algunas incógnitas.

Franco Armani (River) ocupará la valla dejada por Emiliano ‘Dibu’ Martínez, mientras que el bloque defensivo estará integrado por Nahuel Molina (Udinese, Italia), Germán Pezzella (Betis, España), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal) y Nicolás Tagliafico (Ajax, Países Bajos).

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, España) y Leandro Paredes (PSG, Francia) estarán en el medio de la reserva. Sin embargo, el técnico aún no ha decidido si el pistón que ocupará la banda izquierda será Alexis Mac Allister (Brighton, Inglaterra) o Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania)..

En un tándem ofensivo, Messi irá por la derecha y Nicolás González (Fiorentina, Italia) por la izquierda. En el centro, tras resultado positivo Covid-19 Lautaro Martínez de Bahía (Inter, Italia)armwrestling estuvo entre su pareja en la institución milanesa Joaquín Correa o Julián Alvarez (River).

Los jugadores destacados Gonzalo Montiel y Marcos Acuña (ambos de Sevilla, España) no podrán competir contra el equipo ‘tinto’; El ex River achaca dos amonestaciones y queda inhabilitado. Mientras que el exjugador de Racing ni siquiera se movió de Europa por lesión.

Messi, siempre la carta ganadora de la selección.

Otros jugadores que tampoco estarán disponibles para el partido contra Venezuela son cuatro involucrados en un episodio con Brasil en el Arena Corintios de São Paulo en septiembre pasado. Ellos son el portero ‘Dibu’ Martínez y el centrocampista Emiliano Buendía (ambos del Aston Villa), el centrocampista Cristian Romero (Tottenham) y el centrocampista Giovani Lo Celso (Villarreal, España).

Argentina y Venezuela se enfrentarán este viernes a partir de las 20:30 horas en una cancha de Boca con el arbitraje del peruano Kevin Ortega. Luego de eso, la selección albiceleste culminará su actuación en los playoffs el martes 29 como invitado ante Ecuador en la ciudad de Quito.