La prima lejana Nora y otros tres testigos declararán en la sexta audiencia del juicio

Será una audiencia con varias declaraciones.

un primo lejano nora damassomujer asesinada el 26 de noviembre de 2006 en Córdoba cuarto trimestreserá uno de los cuatro testigos que declararán en el sexto juicio este miércoles juicio que tiene el marido de la víctima, Marcelo Macroncomo único imputado como presunto autor intelectual del delito.

Se trata de Margarita Riera de Dalmasso, quien, a pedido del fiscal del juicio, dijo que era “novia de Nora desde los 17 años” y que la víctima tenía algunos “inconvenientes que no trascendían” en el matrimonio. que “si no estaba bien casado, no se enteraba”.

Nora Dalmasso fue asesinada en 2006.

Sala Técnica del Senado de lo Penal y Correccional 1. La postulación de Río Cuart y del jurado popular comenzará a las 9 de la mañana con un turno de testigos que, además de Margarita, contará con el testimonio de la policía. jose palma y Sergio Ariel Liendoquienes intervinieron en la escena del crimen para reunir pruebas.

Debido a las discrepancias en sus declaraciones anteriores, es posible que ambos policías se expongan a un enfrentamiento.

También se citó a un notario de apellido Foglino, se informó oficialmente.