La campaña por el Sí terminó con una cadena nacional “para que Uruguay no retroceda”

El referéndum del domingo tuvo lugar después de una reunión de firmas organizada por el Frente Amplio. Foto: E. Obregón

La Comisión del Sí, que busca derogar este domingo en referéndum 135 artículos de la megaley central para el gobierno de Luis Lacalle Poua, cerró este martes su campaña con un comunicado difundido por una cadena oficial de radio y televisión instándolo a evitar “Uruguay de retroceder muchos pasos”.



“Aumentar las diferencias y la injusticia no es el camino. La justicia debe ser igual para todos. Por eso, los que gobiernan no deben abusar del poder y la fuerza de la comunicación. Esto no es un asunto de partido. Firmado les entendía la libertad de las mujeres y los hombres en las zonas urbanas y rurales”.señaló el texto.



El mensaje fue pronunciado por el actor César Troncoso y marcó el final de la campaña del Sí, aunque están previstas más acciones y actividades antes de que finalice el plazo legal para el proselitismo.



“No soy un gobernante, soy simplemente uruguayo. Siento el dolor y la inquietud de la gente. Todos queremos lo mejor para nosotros. Hay algo crucial para mí: poder quedar en segundo lugar y hacer lo posible por no causarles dolor o sufrimiento”. dijo Troncoso.



Explicó que apoyó el llamado a la derogación de estos artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) “para evitar que Uruguay, aunque sea de buena fe, dé muchos pasos atrás en lo que hemos construido durante muchas décadas y entre todos “.

Cadena para “SÍ” para borrar 135 artículos LUC. El orador estuvo a cargo del actor César Troncoso “Esto no es un asunto de partido. Se trata de los derechos y libertades de mujeres y hombres. Un simple sí es suficiente”. pic.twitter.com/iacUH4fBHG -Telemundo (@TelemundoUY) 22 de marzo de 2022





Para la Comisión del Sí, esto no se puede hacer “con rabia ni con odio”, sino que debe partir “de que podemos y debemos construir la felicidad colectiva en este pequeño gran país”, reseñaron El País y Observer.



Troncoso enfatizó que “no hay que hacer grandes palabrotas” porque “basta un simple sí”, y antes de la votación del domingo llamó a “pensar, pensar, entender qué es lo mejor para la mayoría, porque eso es algo que hay que tratar de vivir”. sociedad”, concluyó.



El mensaje —de siete minutos, cortado en forma de clip— se podía ver en pantallas gigantes del Obelisco de Montevideo cuando desde la sede de la Udelar llegaban organizaciones que promovían el Sí, todas acompañadas de una muestra de arte y una pancarta.



Para este miércoles La comisión del Sí espera reunirse en 14 departamentos y el jueves convocará al Estadio Centenario, donde la selección local juega las eliminatorias al Mundial 2022, con indumentaria rosa y escudos del color del Sí.



El Congreso de julio de 2020 aprobó la LUC de 475 artículos, eje de gestión de Lacalle Pou, un texto que introdujo cambios clave en áreas tan diversas como la seguridad, la salud, la educación, la energía y los derechos laborales.



Entre otras cosas, la LUC restringe el derecho de huelga, declara ilegales las huelgas en espacios públicos o privados que “afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios”, introduce un número “penal” y aumenta el límite de transacciones en efectivo. a $ 100.000que permite el lavado de dinero y permite la evasión de impuestos.



qué más, elimina la obligación de formación inicial y restringe las funciones del Estado en la zona, crea una modalidad expresa para el desalojo de viviendas de alquiler y evita el modelo cooperativo de construcción de viviendas, y permite a Ancap cerrar y/o privatizar áreas estratégicas de la estatal petrolera.



El oficialismo, que defiende la norma y el No, cerrará mañana una rueda de prensa sobre el propio Lacalle Pou, situada al término de la campaña.



La coalición de gobierno realizó hoy un acto en Las Piedras, Canelones, con discursos de representantes de cada una de las cinco fuerzas que integran la alianza.