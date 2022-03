Ashleigh Barty, la número uno del mundo, se retiró a los 25 años

Barty estaba encantado con su éxito en el Abierto de Australia este año.

La número uno del mundo de la WTA y ganadora de tres torneos de Grand Slam, el último en Australia este año, la australiana Ashleigh Barty anunció sorpresivamente hoy que dejará el tenis a la edad de 25 años.

“Hoy es un día difícil y emotivo para anunciar que dejo el tenis. No estaba seguro de cómo compartir esta noticia con ustedes, así que pedí la ayuda de un buen amigo. Estoy agradecido por todo”. él me dio este deporte y me voy con orgullo y satisfacción por todo lo que he logrado”, dijo Berty en un comunicado según la agencia de noticias DPA.

“Di absolutamente todo lo que tengo a este hermoso tenis y estoy muy feliz por eso. Es mi éxito para mí”. Triple campeón de Grand Slam y número uno del mundo,@ashbarty anunció su retiro.https://t.co/VzI6WwmzBX pic.twitter.com/UxbE4PoACt – WTA Española (@WTA_Espanol) 23 de marzo de 2022

La tenista, nacida en Ipswich el 24 de abril de 1996, logró el número uno del mundo en junio de 2019 tras coronarse campeona en Birmingham con 23 años y conquistar otros dos títulos de Grand Slam además del Abierto de Australia de este año. : Roland Garros 2019 y Wimbledon 2021.

“Gracias a todos los que me apoyaron en el camino. Siempre estaré agradecida por los grandes recuerdos que hemos creado juntos”, agregó Barty en su mensaje, acompañada de su compatriota y extenista Casey Dellacqua.

“Sé que es lo correcto para mí. Estoy agotado. Lo único que sé es que no tengo nada que dar físicamente, y eso es un éxito para mí, porque sé que he dado absolutamente todo lo que pude”, concluyó Barty, el ganador. en un total de 15 torneos de despedida.