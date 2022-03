Al día siguiente del aniversario del golpe, miles marcharon en La Plata

Foto: Eva Cabrera

Sindicatos políticos, sociales y sindicales, junto a miles de estudiantes, marcharon este miércoles por el centro de La Plata, en vísperas del nuevo aniversario del golpe cívico-militar de 1976, con un eje en apoyo a los “30.000” desaparecidos y levantados Se juzgó el perfil de los exmalvinistas y las torturas que sufrieron los militares por parte de sus jefes.

Foto: Eva Cabrera

Gracias a su actividad universitaria y sindical, la capital Buenos Aires fue una de las ciudades más diezmadas por la última dictadura, por lo que la marcha de esta tarde, que se realiza la víspera para que este jueves pueda participar en la tradicional movilización en la capital federal, se encontraba multitudinario y familiares de los desaparecidos, quienes custodiaban una enorme bandera con fotos de víctimas de la represión ilegal.

Foto: Eva Cabrera

Columnas de colectivos estudiantiles, políticos, sindicales y sociales se dieron cita en la Plaza San Martín, cuyo monumento central está pintado por los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo, porque en este espacio público también se dieron cita las madres platenses para reclamar sus derechos.

Foto: Eva Cabrera

“30 mil. En 46 años hay una deuda con el pueblo”, decía una de las banderas que conducía a la sección principal, en la que también estaban familiares de los detenidos desaparecidos, la Federación Universitaria de La Plata, la CTA e Izquierda- grupos de alas.

Foto: Eva Cabrera

Marta Ungaro, hermana de Horacio Ungaro, uno de los estudiantes desaparecidos en un hecho conocido como La Noche de los Lápices en septiembre de 1976, dijo a Télam que “otros 24, pero uno siempre se conmueve cuando ve las caras de los compañeros, que tienen se mantuvo joven para siempre y nos mira con un pedido de que no olvidemos, no perdonemos y sigamos buscando juicio y castigo para que no vuelva a suceder”.

Foto: Eva Cabrera

“Exigimos una prisión común, eterna y efectiva porque son viejos, pero son asesinos para quedarse adentro y tratarlos como deben ser”, dijo en referencia a los genocidios.

Foto: Eva Cabrera

Marta destacó la presencia de tantos jóvenes en la marcha, “porque son niños que no les nacieron, a lo mejor no les nacieron los padres y hoy llevan una bandera colectiva”.

Foto: Eva Cabrera

Claudia Favero, hermana de Daniel Faver, poeta desaparecido durante la dictadura, opinó que “son 46 años de lucha, un proceso de memoria, verdad y justicia que se inicia con la dictadura con las voces de las madres de Plaza de Mayo, pero también mucho silencio, continúa con la debida obediencia y perdón, luego cancelación, por nuevas pruebas; son muchos años de lucha, pero aquí estamos, no nos han vencido y la presencia de tantos jóvenes es prueba”.

Foto: Eva Cabrera

La mujer se refirió así a las numerosas banderas de agrupaciones estudiantiles que llevan los nombres de los desaparecidos, como la Agrupación Horacio Ungaro o la Agrupación Diana Teruggi, en honor a la militante asesinada, cuya hija Clara Anahí Mariani fue secuestrada a los 3 meses de vida y aún se encuentra Buscandola a ella.

Foto: Eva Cabrera

Un lugar especial en la marcha lo ocupó la bandera del Centro de Ex Guerreros Malvinas de La Plata (Cecim) con la leyenda: “Malvinas: 40 años de impunidad”.

Foto: Eva Cabrera

“Estamos aquí para recordar que fue un genocidio, para no olvidar, y para exigir 40 años de impunidad en Malvinas con torturas a militares. Es cuestión de estar con nuestro pueblo exigiendo justicia”, dijo a Télama Cecim la Presidenta de Malvinas. Plata, Rodolfo Carrizo.

Foto: Eva Cabrera

Explicó que el caso, que investiga la tortura de militares por parte de sus superiores, “es como un congelamiento. Justo ayer exigimos justicia para que este caso avance, es responsabilidad de la justicia argentina buscar justicia”.

Foto: Eva Cabrera

El Teatro Argentino también tiene previsto un Festival de Vigilia con un encuentro de danza, poesía, que, según fuentes oficiales, incluirá actuaciones de bandas en vivo.