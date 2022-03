Agustina Caride: “Escribir para mí es no decirlo todo”

(Foto de Pablo Añeli)

En su novela “Donde retumba el silencio”, la escritora Agustina Caride aborda la historia, que se basa en la amistad y sus posibles malentendidos. una conexión entre dos mujeres que, desde muy diferentes lugares de pertenencia, construyen una relación de unidad y hermandad, que se verá obstaculizada por las diferencias ideológicas y desembocará en un contrapunto denominado “crack” en los últimos años.

Ubicada en Buenos Aires, la obra reconstruye el patio de recreo de Elvirino a partir de una rara pandemia., una maestra que vino de Rosaria a la Capital Federal cuando era joven, y Leonor, quien nació en una familia de hacendados que ahora está en decadencia. Si bien esta pertenencia social no interferirá inicialmente con la unión, determinará más tarde el destino de la relación.

La novela, marcada por un ritmo esbozado y un tono intimista, se centra en la vida de las dos mujeres de casi ochenta años y las amistades que han ido construyendo desde la década de 1970.: el primer encuentro casual en la plaza, el crecimiento y el destino de las hijas, la cena de la pareja, hasta el momento en que la alienación se desliza sobre las palabras.

“No me interesaba la palabra, sino la temperatura que generaba esa palabra. De hecho, evité el término ‘crack’ a lo largo de la novela, porque no era la intención hablar de política, sino de humanidades. la intolerancia propia del país se ha recrudecido”, dijo Caride, ganadora del Premio Clarín 2021 por esta obra.

Autor de las novelas “Y sin embargo no llovió” y “Solo habrá ausencias”, el escritor habló con Télam sobre esta novela editada por Alfaguarcuyos inicios nacieron en medio de una pandemia.

Conversacion

– Télam: Una amistad entre dos mujeres pasa por una novela. ¿Qué lo llevó a abordar este tema, que implica el vínculo en el que entra la fraternidad, la participación, la religión tan propia de la Argentina?

– Agustina Caride: Por eso, como somos muy “amables”, quise hacer algo así como una oda a las amistades que solemos cultivar, especialmente las mujeres. La fraternidad que nos une desde la infancia, otras que nos dan vida, pero que se sacralizan en nosotros.

– T: Como en tu novela anterior, el tema de la familia está muy presente, que es lo que le da a la novela ese ambiente íntimo.

– C.A.: Mis primeros amigos, los de la infancia, fueron forzados, no surgieron del jardín de infantes, sino de una relación que mi madre en la plaza desarrolló con otras mujeres que buscaban verdor y afuera para sacarnos de los departamentos. El barrio fue refugio y figura, cómplice de cada juego y marcó el mapa de mi infancia. Creo que la intimidad de la familia está ahí, en las casas (en la novela anterior, el foco está en el departamento donde vive el narrador), en el barrio, en la ciudad, y por lo tanto desde la más pequeña hasta la más grande del país. . ..

– T: Elvira, maestra jubilada, representa al provincial que llega a Buenos Aires. ¿Por qué le interesó el hecho de que este tema estuviera presente en el trabajo?

– C.A.: Porque la novela tenía que trabajar con varios elementos históricos como trasfondo. Y definitivamente la inmigración interna es parte de nosotros. Por otro lado, quise marcar lo opuesto entre Elvira (Vira) y Leonor (Leo), marcar las diferencias en sus recuerdos de infancia y sus clases sociales. Uno viene del interior, es la clase media la que sube (tiene título), el otro viene de campos heredados y ya perdidos (ni siquiera terminó el bachillerato), es la clase alta la que desciende y ahí, en un momento que podemos llamar generacionales, parecen estar equilibrados.

– T: La novela está atravesada por el contexto político de cada momento histórico al que se refiere, pero por otro lado, es el tema central del crack. ¿A dónde y por qué te invita este tema?

– C.A.: Si tomamos la historia de nuestro país, la intolerancia existe desde sus inicios. Podemos recordar frases históricas como “Matemos a Dorreg”, en una carta de Del Carrila a Lavalle, o José Mármol hablando de Rosas -“América no tendrá polvo de tus huesos”-, o la frase de Perón “El enemigo, ni siquiera la justicia”. y así podríamos hacer una larga recopilación de la imposibilidad de los acuerdos que estamos padeciendo. La novela comienza en la década de 1970 y de allí avanza hasta el presente con la historia de fondo, entonces lo que es la grieta hoy es el presente mismo de los protagonistas, cómo no ser el predominante cuando lo es hoy. Sin embargo, no me interesaba la palabra, sino la temperatura que generaba esa palabra. De hecho, evité el término “crack” a lo largo de la novela porque no pretendía hablar de política, sino de humanidades. De cómo algo que no existe late en la vida cotidiana. Cómo escaló la intolerancia del propio país. y molestar Me molesta hablar de crack. Me molesta que la palabra esté etiquetada, y tal vez sea porque la palabra es una connotación. Escribo porque tengo preguntas y pretendo encontrar respuestas en la literatura. ¿Qué hay detrás del término? ¿A qué no apunta? ¿Qué dice sobre quienes lo usan y qué no dice sobre quienes lo niegan?

– T: En cuanto a los aspectos formales, en la novela hay cosas que no se dicen, imágenes que hablan. ¿Cómo fue la construcción de esos silencios?

– C.A.: Desafío y realidad por el otro. Escribir no significa todo para mí. Comparo a mis alumnos con el cine y siempre les hago la misma pregunta: cuando recuerdas una escena de una película, ¿recuerdas el diálogo? Y la respuesta suele ser no. Normalmente no recordamos lo que se dice, sino lo que se hace. Tenemos personajes en acción en nuestra cabeza, vemos sus rostros, sus gestos, su actuación, el espacio donde se encuentran. La imagen habla, y así específicamente en esta novela, la fuente en sí era una herramienta literaria, era el material de escritura en sí, y me permitía evitar lo que no se decía, lo que molestaba, lo que molestaba, lo que si decía podía arruinar una amistad. La pregunta era: ¿y la estaba salvando el silencio?

– T: Comenzaste a trabajar en esta novela durante una pandemia. ¿Cómo te ha afectado personalmente esta situación?

– C.A.: Trabajar desde casa no cambió mi rutina diaria. Tengo suerte con los niños mayores, desde la ventana veía a las familias con los pequeños en los balcones y les daba las gracias a mis hijos semi-adultos e independientes. Por supuesto, no estaba ambientado en rosas, dudo que fuera para alguien, y también está en la novela. Tengo una tía de 88 años que en varias ocasiones pensó que me estaba desmoronando, la dificultad tecnológica, la imposibilidad de explicarle cómo entrar en Zoom, cómo mantenerse activo, aunque fuera a través de la pantalla. El estudiante cumplió 80 años durante la pandemia y me impactó mucho verlo envejecer semana a semana. Murió el año pasado, y uno se pregunta si fue la prisión la que finalmente lo enterró. Me preocupó, me contradijo, acortó mi infancia y la vejez prematura, acelerada o entorpecida. Porque a cierta edad, el año perdido debe ser fatal.

Mi hijo menor pasó el 2020 tocando los teclados, descubriendo que amaba la música clásica y poniendo música a mis escritos hasta el punto de escribir una escena en la que Vira escucha tocar a la hija de Leo mientras la mía tocaba a mí. Durante la pandemia, sin embargo, no pude escribir una palabra, trabajé mucho, pero la situación mundial me dejó en un desierto imaginativo, no tenía cabeza para construir, probablemente solo aguanté y esperé que terminara para restaurar la unidad de inscripción. Solo cuando empezamos a salir, apareció la letra. En diciembre, con menos trabajo, con un clima diferente en todos los sentidos, me senté a escribir lo que simplemente había esbozado en mi cabeza durante la pandemia.

– T: Cada comienzo de los capítulos del libro tiene epígrafes en los que reproduces el pensamiento de los escritores. ¿Cómo resultó el trabajo de encontrar frases que reflejaran lo sucedido en cada capítulo?

– C.A.: ¡Muy divertido! Al principio había hombres, pero pocos, y luego pensé que como una historia de amistades entre mujeres, donde los hombres estaban muy lejos, como difuminados, la novela merecía ser epígrafes del género femenino. Empezó como un juego, me gustaba la idea de que combinando epígrafes se podía crear otro texto, algo así como un poema, o un resumen de lo que dice el libro. Haga que el lector tome la prueba y vea lo que lee en ella.