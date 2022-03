Presidente llama a la unidad de la FDT: “Debemos aprender a vivir con las diferencias”

El mandatario llamó a la “unificación para que no vuelvan a gobernar los que ya hicieron y dejaron un daño incalculable”.

El presidente Alberto Fernández hizo una fuerte llamado a la unidad dentro del Frente de Todos, dijo que dentro del oficialismo hay que “aprender a convivir con las diferencias”pero aclaró que “no hay presidencia colegiada”.

“La unidad es absolutamente necesaria” dentro del Frente de Todos, dijo el mandatario en diálogo con Radio El Destape, llamando a todos sus integrantes a “estar unidos para que no vuelvan a gobernar los que ya han hecho y dejado un daño incalculable”.

“No esperen de mí un solo gesto contra la unidad”, dijo el presidente en una entrevista, y agregó: “Yo soy el presidente y soy el que tiene que tomar las decisiones”.

También indicó que “hay que aprender a convivir” con las diferencias dentro de la FdT y aseguró que “no haré nada para romperla”.

“Hay que convivir con estas diferencias”, dijo el mandatario, quien pidió un “drama” desde estas diferentes posiciones en la coalición gobernante: “Estas no son diferencias finales”.añadió.

En tanto, insistió en que “sólo encontrará la voluntad de seguir cooperando” dentro del Frente de Todos, y dijo que eso se “logrará poco a poco”.

“He hecho un esfuerzo enorme por unir a los partidos, lo he hecho sin la idea de postularme. Lo he hecho por convicción”, dijo Fernández, y agregó que dentro del oficialismo “no se puede (seguir) sin nadie”. ; no queda nadie, no hay heridos”.

También dijo que “escuchaba a todos los sectores” del oficialismo, pero subrayó que era él quien “decidía” el gobierno porque “no hay una presidencia colegiada”.

“Les digo a todos los militantes: Tenga la seguridad de que lo más importante para el presidente es que todos estemos unidos para que podamos enfrentar la victoria en 2023″.Él concluyó.