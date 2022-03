Flashmob en las estaciones está tratando de crear conciencia sobre el cuidado del agua

Se organizó un flashmob en estaciones de tren de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense para sensibilizar sobre el cuidado del agua.

El flash mob en las estaciones de tren de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se organizó para concientizar sobre el cuidado del agua, que coincide con el Día Mundial del Agua, que se conmemora este martes.

Cerca de 25 artistas realizarán esta intervención artística esta tarde en la estación Constitución de la línea Roca y mañana en la estación Tigre (Mitre) como parte de ¡Activa! AySA se responsabiliza por tu consumo responsable de agua.

“El objetivo es cambiar los hábitos de consumo de sus usuarios poniendo atención en la implementación de pequeños eventos diarios donde se desperdician grandes cantidades de agua potable”, señaló AySA en un comunicado.

El pasado lunes por la tarde, el espectáculo sorprendió a hombres y mujeres que transitaban por la terminal de la Línea Mitre en la estación Retiro del microcentro porteño.

“Es un evento hermoso que tiene como objetivo activar el consumo responsable de todos. Estamos en las terminales por donde pasa más gente, porque eso es lo que queremos en el Día Mundial del Agua: aprender y al mismo tiempo aprender lo importante que es, un elemento esencial para la vida”, dijo la presidenta de AySA, Malena Galmarini.

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada persona necesita de 50 a 100 litros de agua por día para cubrir las necesidades básicas de higiene, trabajo doméstico y atención de la salud.

Sin embargo, en el área metropolitana de Buenos Aires, donde gran parte de la población tiene acceso al agua, el consumo per cápita es mucho mayor.

Para no desperdiciar este recurso, Aysa recordó algunas recomendaciones, como cerrar los grifos y no dejarlos gotear; reparar fugas y verificar si hay fugas en grifos, cisternas de inodoros y tanques de agua; tomar una ducha rápida y cerrar el agua para hacer espuma; preste más atención al agua en caso de corte de energía y use solo un balde para lavar la acera.