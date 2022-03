Este jueves tiene el estreno de ‘Halo’, una apuesta de ciencia ficción basada en un videojuego

Master Chief interpreta al actor Pablo Schreiber.

“Aureola”, La serie de ciencia ficción, basada en la popular y multimillonaria franquicia de videojuegos de Microsoft sobre la guerra intergaláctica entre la raza humana y la civilización extraterrestre, se estrena este jueves como la primera superproducción del catálogo de la plataforma Paramount+.



La llamada “guerra del streaming” de la que hablan los especialistas de la industria se expresa en una de sus formas en la necesidad de que las diferentes marcas cuenten con dichas convocatorias en su libreta de direcciones, con un gran presupuesto y una mejor ejecución, para asegurar el flujo de suscriptores.



Así como “Game of Thrones” lo fue para HBO -o su spin-off “House of Dragon” lo será para HBO Max-, “The Mandalorian” para Disney+ y Amazon Prime Video esperan con ansias el “Señor de los Anillos”. show, “Halo” es la estrella del servicio de transmisión de Paramount.



La serie comienza con una ventaja que también se desconoce: el juego en el que se inspira es un un título de culto con millones de fans, con numerosas secuelas desde su lanzamiento en 2001 y un universo narrativo de profundidad a la altura de la literatura de este género, pero necesitará poder llevarlo a la pantalla de una manera que incluso aquellos que no conocen la historia lo entiendan.



Una tarea difícil, como lo demuestran los innumerables juegos que despuntaron en la consola, pero que defraudaron a la hora de trasladarlos al audiovisual más tradicional. Del ridículo “Super Mario Bros.” (1993), pasando por un torpe intento de trasladar “Street Fighter” (1994) o “Mortal Kombat” (1995) e incluso las últimas experiencias de “Warcraft” (2016) o “Uncharted” (2021), hay varios virtuosos versiones.





Esta serie de “Halo”, sin ir más lejos, Pasó por casi 10 años de reescritura, cambios de gerentes creativos -Steven Spielberg fue entrevistado en un momento, aunque terminó como productor-, directores y hasta un lugar para transmitir, porque en un principio vio la luz de Showtime. .



Eventualmente, el proyecto encontró su camino hacia la era más brutal del combate de plataformas. Con un jugoso presupuesto de 10 millones de dólares por cada uno de los nueve episodios de la primera temporada, intentará dar pelea.



“Halo” tiene lugar en el siglo 26 y las estrellas juegan en él. pavel schreiber -Olvidado por su papel como un odioso y grosero guardián de la prisión en “Orange Is the New Black” – como Master Chief Spartan-117, líder de un grupo de súper soldados genéticamente modificados que luchan en una guerra espacial contra la civilización teocrática por los extraterrestres de la humanidad conocido como el Pacto.



Bajo la influencia de los científicos militares que los crearon, los Spartans se comportan más como máquinas que como humanos, aunque cuando el Jefe Maestro entra en contacto con una reliquia en una colonia planetaria bajo el ataque del Covenant, su lado humano comienza a despertar y posteriormente… Cuestionar las órdenes que recibe.



Rápidamente se niega a matar a una adolescente indefensa llamada Quan Ah (yerin ha) y convertirse juntos en refugiados.





La producción se anunció en 2013, pero no pudo llevarse a cabo hasta nueve años después.



Al igual que otras historias de este género, “Halo” trata temas filosóficos como la inteligencia artificial, la libertad y el control, los efectos impredecibles de la tecnología, la intolerancia y el totalitarismo a través de la acción y la aventura.



Sin embargo, es la expansión y el detalle del universo de videojuegos creado para Xbox lo que proporciona un terreno fértil de ricas posibilidades para “Halo”, que Previo a su estreno, ya había anunciado oficialmente su renovación por una segunda temporada..



La trama pretende ser fiel al espíritu del videojuego -incluso con planes de batalla con apariencia de shooter en primera persona, característicos de esta clase de títulos-, pero no continuar punto por punto sus acontecimientos.



Sí, dos figuras clave de la franquicia formarán parte del juego: el brillante pero conflictivo Dr. Halsey (Natasha McHelhone), creador de los supersoldados espartanos, y Cortanasolo taylor) la inteligencia artificial más avanzada en la historia humana y potencialmente la clave para su supervivencia.