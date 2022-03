Alberto Fernández: “Tenemos que ir tras los especuladores”

“Algunos especulan y suben los precios de todos modos”, dijo Alberto Fernández.

El presidente Alberto Fernández pensó “Esencial” para hacer frente al aumento de los precios de los alimentos y dijo que “es una situación realmente difícil”.

“Yo creo que hay que atender cada una de estas causas. Estamos tratando de atender todas las causas, estamos trabajando en toda la cadena de valor y los formadores de precios estamos tratando de encontrar un punto de acuerdo”, dijo el mandatario en declaraciones a El Destape. Radio, en la que pedía que “todo el mundo se responsabilice”.

Fernández lo dijo “algunos especulan y suben los precios por si acaso”con la salvedad de que “tenemos que ir tras los especuladores”.

“Esta es una batalla que debemos ganar todos. Cuestionan mis formas porque no lo digo en voz alta, pero hago lo que es necesario”, dijo el mandatario.

Fernández confirmó que el gobierno “Trabaja con los preciosistas y estudia la cadena de valor” para evitar el crecimiento de los alimentos, diciendo que el problema “debe tomarse con toda responsabilidad y énfasis”.

El presidente dijo que “pondría todo” en ello. ingresar el pedido en precios en argentina en un momento en que todo se está desmoronando” como consecuencia de la guerra en Ucrania, y advirtió que “si el diálogo no funciona”, “no le temblará el pulso” para intervenir.

“Necesitamos sentarnos y ver si podemos renovar el acuerdo entre todos a través del diálogo en este momento especial, como es la guerra. Si el diálogo no funciona, no me tiembla el pulso. tengo que defender la renta del argentino. No es la caza de brujas de alguien”, dijo.

Además, Fernández consideró queLo peor que le puede pasar a la Argentina es volver a las mismas recetas” que desencadenaron la crisis y confirmar que “hay sectores del Fondo Monetario Internacional (FMI) que están cuestionando el acuerdo” logrados por el gobierno porque constatan que “poco se le está pidiendo” al país.

Un llamado a la unidad

Fernández, en cambio, le aseguró “Escuchar a todos los sectores” del oficialismo, pero destacó que es él quien “decide” sobre el gobierno porque “no hay presidencia colegiada”. El mandatario dijo que “solo se encontrará la voluntad de seguir trabajando” dentro del Frente de Todos y dijo que eso se “logrará gradualmente”.

Fernández enfatizó que “la unidad es absolutamente necesaria” dentro del Frente de Todos y llamó a todos sus miembros a “estar unidos para que los que ya lo hicieron y redujeron sus ingresos en 20 puntos en cuatro años no vuelvan a gobernar”.

“No esperen de mí un solo gesto contra la unidad”, dijo el mandatario, y agregó: “Soy el presidente y soy el que tiene que tomar las decisiones”.

“Hice un esfuerzo enorme para unir las partes, lo hice sin la idea de ser candidato. Lo hice por convicción”.el mandatario dijo para manifestar luego que dentro de la coalición gobernante “no se puede (seguir) sin nadie, aquí nadie sobra, nadie sobra”.

Fernández dijo que “debe aprender a vivir” con las diferencias dentro del Frente de Todos (FdT) y dijo: “No haré nada para romperlo”.

“Hay que vivir con estas diferencias”, dijo el presidente, quien pidió que se sacara un “drama” de estas diferencias dentro de la coalición gobernante: “Estas no son diferencias finales”.