Los médicos confirman que “no hay tiempo” para quitarse el barbijo obligatorio en las aulas

A partir del lunes se puede estar en las aulas de Buenos Aires sin velo, anunció el gobierno de la CABA.

Expertos calificaron de “apresurada” la decisión de varias jurisdicciones, como Buenos Aires, La Plata y Tierra del Fuego, de abolir el uso obligatorio del barbijo en el ámbito escolar, dado que aún existe circulación de coronavirus junto a otros virus respiratorios como la influenza. , para los que los velos también serían una herramienta preventiva útil.

“Simplemente vino a nuestro conocimiento entonces El uso de paños reduce la transmisión del Covid-19 y desde hace años sabemos que previene la transmisión de otros virus respiratorios “gripe y gripa”, dijo Télamu María Rosa Bologna, jefa del departamento de control epidemiológico e infectología del Hospital de Niños Garrahan.

también médica infecciosa Leda Guzzi Pensó que “aún no ha llegado el tiempo; aún no sabemos cómo se desarrollará la pandemia, porque por un lado habrá que ver qué ocurre con la introducción de la subvariante Ómicron BA.2 en nuestro territorio y por otro lado existe el riesgo de evolución hacia nuevos, variantes más virulentas”.

otros virus

Guzzi, miembro de la Sociedad Argentina de Enfermedades Infecciosas (SADI), argumentó que las bajas temperaturas van acompañadas de restricciones en el uso de otras medidas preventivas, como la ventilación y las actividades al aire librepor lo que la mascarilla como estrategia preventiva adquiere un rol predominante”.

“Además -prosiguió- hay resfriados, virus respiratorios estacionales como la gripe (que actualmente es responsable del brote en Argentina) y el virus respiratorio sincitial, y aún no sabemos la gravedad clínica de la coinfección ( por ejemplo, SARS-CoV-2 – gripe) .

El especialista señaló que “después del invierno tendremos más información y datos de lo que está pasando en los países que nos adelantan temporalmente en la pandemia, y tal vez esto se pueda considerar como una posible medida”.

“Se podría pensar en dejar el barbijo si se garantiza una ventilación adecuada en todas las clases, pero no es así”, dijo Rodrigo Quiroga, investigador del Conicet.

De todos modos Investigadora del Conicet Andrea Pineda Rojasdel Centro de Investigaciones Marinas y Atmosféricas (CIMA) y Conicet, Télam dijo que “me parece una decisión apresurada dadas las nuevas oleadas de la enfermedad en Asia y Europa, incluso en países con buenos niveles de vacunación”.

y lo recordó “La mascarilla reduce el nivel de exposición a los aerosoles potencialmente infeccioso y es una de las medidas más efectivas para reducir el riesgo de infección; Creo que sería prudente seguir usándolo, sobre todo ahora que se acerca el frío”.

por su parte Bioinformática en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet Rodrigo Quiroga Insistió en que “se necesita una planificación a largo plazo para definir cuándo usar mascarillas, porque el cambio constante de normas es contraproducente. La ciudadanía necesita previsibilidad para poder entender el porqué de las medidas y seguirlas”.

Agregó que “en algunos países europeos, el uso del velo no solo ha dado un vuelco en las escuelas, sino en general, como en Austria y Escocia, y han tenido que renovarlo por el aumento de casos. estas llegadas y salidas crean confusión y baja adherencia”.

Para Quirog, “la planificación debe aclarar cuáles son los escenarios de riesgo alto, medio y bajo y cuándo usar mascarilla en cada contexto o no. En el caso de lugares cerrados con mucha gente, creo que todavía no hay condiciones para dejar de usar”.

También señaló que “tal vez podría considerarse la terminación del velo si se garantizara una ventilación adecuada en cada clasePero este no es el caso; Por otro lado, estamos en un brote de influenza A y cerca del frío, lo que dificulta ventilar, que son dos factores que hacen que la medida sea inapropiada.

“Si hay lugares donde hay buena ventilación, no hay hacinamiento de personas y no hay una alta prevalencia de casos, se puede considerar quitar el barbijo”, dice el físico Jorge Aliaga.

Para el físico e investigador del Conicet Jorge Aliagque se tomen medidas a nivel regional tiene sentido porque “la situación en cada jurisdicción es diferente, no solo en la circulación de coronavirus sino también en otras enfermedades respiratorias por lo que nos advierten ministros de salud de diferentes partes del país, hay más casos que otras marchas’.

“Entonces”, continuó, “hay que evaluar el riesgo de cuántas enfermedades respiratorias hay en cada jurisdicción para pensar en usar velos en espacios confinados, tanto en el salón de clases como en cualquier otro espacio, y también ver dónde tienen implementado. .para mitigar el riesgo ventilación controlada con medidores de dióxido de carbono’.

“Porque si hay lugares donde hay buena ventilación, la gente no está abarrotada y no hay una alta prevalencia de casos, se puede pensar en quitarse la mascarilla. No creo que el argumento sea que la gente esté cansada de usar barbijo”. ,” él dijo.

El Consejo Federal de Salud ha informado de un alto número de casos de gripe, especialmente entre los niños.

El viernes pasado, el Consejo Federal de Salud (organismo integrado por ministros de salud de todo el país) emitió un comunicado en el que advirtió sobre la necesidad de “seguir usando la mascarilla en interiores y mantener el ambiente ventilado” y acordó suspender la obligación de guardar una distancia de dos metros.

En Argentina, luego de 8 semanas consecutivas de descenso de casos de Covid-19 causados ​​por la variante omicron, la tendencia se ha estancado en la última semana y añade “detección temprana de circulación y un elevado número de casos de gripe, sobre todo en población pediátrica”, señala Cofesa.

Agregó que “hay incertidumbre mundial sobre el comportamiento del SARS-CoV-2 en los próximos meses, especialmente durante el invierno en el hemisferio sur (nuevas variantes, nuevos picos, cocirculación con otros virus”).