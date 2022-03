Justicia ha suspendido elecciones en la liga de fútbol profesional

Tinelli, que tenía mandato hasta 2024, exigió que las nuevas oficinas sean seleccionadas “correctamente, respetando la acción legal y respetando el marco institucional”. (Foto: Luciana Granovsky)

El Juzgado Civil 99 de Buenos Aires suspendió las elecciones de la Liga de Fútbol Profesional (LPF) del próximo lunes, siguiente al 8 de abril, luego de que su actual jefe, Marcelo Tinelli, solicitara un amparo la semana pasada.

El juzgado a cargo de Camilo Almeida Pons emitió una medida cautelar en la que alega que las elecciones fueron convocadas “sin la debida forma prevista en el Reglamento” en la reunión del Comité Ejecutivo del 3 de marzo.

El miércoles pasado, Tinelli inició una demanda impugnando la única boleta presentada para la elección, que tiene como candidato a Cristiano Malaspina, titular de Argentinos Juniors, y solicitó la cancelación del proceso electoral tras alegar que “ningún candidato había presentado la documentación acreditativa exigida por el Reglamento de la LPF”.

En una sentencia de seis páginas, Almeida Pons concluyó que Tinelli “no convocó a la reunión del Comité Ejecutivo el 3 de marzo de 2022, ni fue informado de la existencia de tal convocatoria”, en violación de los artículos 13 y 16 de la Liga. Estándar.

Tinelli puso a disposición su cargo como presidente de la LPF el 8 de enero y convocó elecciones anticipadas para cumplir los requisitos formales, tras una propuesta formal a finales del año pasado de que 15 clubes habían advertido sobre la posibilidad de aplicar una cláusula de recurso por incumplimiento de sus funciones como órgano de gobierno.

Malaspina, con el apoyo de Claudia Tapio, máximo órgano de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y acompañado de 20 clubes de Primera División, lideró al único candidato a concursar en las elecciones y parecía tener la manera de tomar el relevo el 8 de abril. .

Sin embargo, el propio Tinelli publicó su acción legal en una carta dirigida a todos los presidentes de LPF, insistiendo en que víctimas de un “golpe institucional artificial” y advirtió contra un “proceso electoral plagado de todo tipo de irregularidades y anomalías”.

Tapia, Moyano y Tinelli, en un momento en que al menos dialogaron.

Nombró entre ellos “Nunca se convocó a la asamblea para considerar la actual dirigencia, más que importante a fin de respetar el marco institucional” y también que “la lista única presentada para la renovación de los cargos no cumple con los requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente”.

“El secretario general Hernán Arboleya es el líder suplente del club porque las Reglas Generales de la LPF (de acuerdo con el Estatuto de la AFA y otras asociaciones) no permiten que personas que no sean miembros de la directiva del club formen parte de la directiva de la LPF”, dijo.

“Más al cierre de las listas, ningún licitador presentó la documentación acreditativa y requerida Regulación. Por eso ya he impugnado la compilación de la citada carta magna, además de que pedí la nulidad de todo el proceso electoral”, dijo.

Tinelli, que tenía mandato hasta 2024Afirmó que no se presentará a las próximas elecciones, pero reafirmó su convicción de que los nuevos cargos fueron elegidos “correctamente, respetando la acción legal y respetando el marco institucional”.

Luego objetó las críticas por no abordar temas de interés económico del club, recordando las demandas realizadas en una carta enviada a Tapia en julio pasado: “La independencia de la LPF para hacer frente a los cambios en su reglamento; el uso y gestión comercial exclusiva de los derechos audiovisuales locales e internacionales de LPF y todos los aspectos comerciales relacionados con la Primera División; tener una relación autónoma con los titulares de derechos audiovisuales locales; establecer una agenda de temas a tratar con las instancias gubernamentales (Decreto 1212, costos de transferencia de jugadores -15%-, derechos de formación, costos de seguridad, medidas y jugadores ART).

“¿Cuáles de todos estos puntos estaban dentro de mi alcance exclusivo como presidente de LPF para poder resolverlos¿avanzar o lograrlo? -se preguntó Tinelli- Pongamos algunos ejemplos: ¿Qué puedo hacer yo desde mi cargo de presidente de la LPF si los dueños de estos derechos me dicen por escrito que están mirando con Claudia cuando voy a negociar los derechos audiovisuales nacionales de Tapia?”.

“Tinelli: suéltate de la liga, haz lo que dijiste, deshazte de esa cosa tóxica. Deja de joder fútbol”, decía una pintada anónima creada cerca de Canal 13.

“¿Cómo puedo proceder en puntos relacionados con el Decreto 1212 si este es un problema que involucra a todas las categorías y no solo a Primera División? hay temas que se cruzan con todas las categorías del fútbol nacional, la primera división tiene su tiempo, su dinámica, sus necesidades, su agenda. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así?”.

“Como no me escucharon como presidente de la LPF, como actual vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino, me comprometo a pedirle al presidente de la AFA que resuelva cualquier tema que la primera división no haya resuelto durante el verano”, dijo. Él concluyó.

Al día siguiente de la publicación de la carta, Tinelli recibió un grafiti anónimo en el barrio bonaerense de Constitución: “Tinelli: suéltate de la liga, haz lo que dijiste, deshazte de las cosas tóxicas. Deja de joder el fútbol”. Era un mensaje escrito en un muro de la Avenida San Juan en el 1100, a la altura del Canal 13, a la altura del Puente Pueyrredón.

La leyenda se refirió a una misteriosa publicación que el empresario y presentador de televisión publicó en su cuenta de Instagram el pasado 12 de marzo: “Siempre debes estar en lugares donde seas respetado, amado y respetado. Necesitas deshacerte de las sustancias tóxicas. La vida es bella y hay que disfrutarla y más a cierta edad. No fuerces las cosas por la fuerza. Si tienes paciencia, todo saldrá bien. Ser feliz”.