HIJOS convocó a la movilización el 24 de marzo “con las banderas en alto”

El escenario de la última movilización previa a la pandemia en 2019 el 24 de marzo.

los referente z agrupamiento HIJOS Capital Charly Pisoni llamó este lunes acompañar la movilización convocada el 24 de marzo en la Plaza de Mayo y en todas las plazas del país “con banderas altas de ‘memoria, verdad y justicia’en un día que conmemora el inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina.

“Este 24 de marzo nos recibió la alegría de poder marchar nuevamente después de dos años, sin poder hacerlo, con las banderas “Memoria, Verdad y Justicia” con demandas y reclamos que faltan en esta materia. “, dijo en declaraciones a Télam Radio.

Charly Pisoni, secretario de HIJOS.

los movilización Tendrá lugar el jueves 24 de marzo a las 14:00 horas en la Plaza de Mayo y en todos los lugares del país.

Pisoni recalcó que aunque “En este tema somos un país icónico en el mundo” y hay 1.100 genocidas condenados, hay que exigir que “no sean enviados a prisiones domiciliarias o prisiones VIP”.

“Tener 8 de cada 10 genocidas de hoy tienen esta ventaja“, Gemir.

Pisoni recordó que el “reclamo y exigencia” de soberanía por parte de Malvinas también se mantuvo vigente en el 40 aniversario de la guerra el pasado 2 de abril, salvo el pedido de “justicia de los soldados de los conscriptos en los juicios realizados”. por la tortura”.

“Esta fecha nos ha pillado afirmando que como militantes entendemos que a gran parte de la sociedad no le va bien, el 50% de nuestra población está por debajo del umbral de la pobreza y eso duele”, dijo.

En tanto, llamó a la consolidación de la democracia “sin violencia institucional” y con fuerzas de seguridad democráticas “que no hagan preguntas”.

“No queremos más desapariciones, no queremos más muertos, más detonantes fáciles, no queremos más Santiago Maldonado, no queremos más Facundo Astudillo Castro”, enfatizó.